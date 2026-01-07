  • Megjelenítés
Kibukott az oroszok titka: így verték át a világot
Az ukrán Militarnyi hozta nyilvánosságra, hogy Oroszország az Egyesült Arab Emírségek közreműködésével együtt sikerrel hozzáfér a Starlink rendszeréhez.

A lap szerint Moszkva meghamisította a vámáru-nyilvántartásokat és a terméktanúsítási dokumentumokat, ezzel létrehozva egy láncot az amerikai Starlink hálózathoz. A rendszer kiemelkedően fontos a háborús kommunikációban. Ukrajna nem sokkal a 2022-es orosz inváziót követően hozzáférést kapott a rendszerhez, ami nagyban hozzájárult a kommunikáció javulásához.

Hivatalosan Oroszország nem férhetne hozzá a technológiához, de kerülőutakon mégis eléri a rendszert.

Az újságírói nyomozás felderítette, hogy az egyik útvonal, ha a szomszédos országokban működő engedéllyel rendelkező beszállítók és közvetítők hálózatát használják az oroszok. Az országba jutott terminálokat „egyéb elektronikai alkatrészként” jelentették be, vagy polgári felhasználású áruként regisztrálták. Ezek ahhoz szükségesek, hogy használni tudják az amerikai SpaceX által üzemeltetett műholdakat.

Az eljárás jelentősen megnehezíti, hogy betartsák a szankciókat. Hiába jelenti ki egy adott cég, hogy nem értékesít a termékeiből Moszkvának, a „párhuzamos import” rendszerén keresztül azok mégis eljutnak Oroszországba. Az is kiderült, hogy kulcsfontosságú logisztikai központként az Egyesült Arab szolgál, különösen az Emaross Group FZE vállalat esetében. Ennek címkézése közvetlenül az orosz önkéntesek által az úgynevezett „különleges katonai művelet” igényeire hirdetett terminálok csomagolásán található.

Címlapkép forrása: Taras Ibragimov/Suspilne Ukraine/JSC "UA:PBC"/Global Images Ukraine via Getty Images

