Kiderült, mi történne, ha Peking megindítaná a régóta tervezett inváziót: súlyos árat fizetne mindenki

Peking az elmúlt években egyre fenyegetőbb hangvételt vesz fel Tajvannal kapcsolatban, mivel a Kínai Népköztársaság álláspontja szerint a szigetre a jogos területi követelése van. 2022 nyara óta a kínai Nép Felszabadító Hadsereg (People’s Liberation Army – PLA) több alkalommal is körülvette hadihajókkal és vadászgépekkel a vitatott térséget, ezzel lényegében azt gyakorolták, hogy egy nagyszabású inváziót indítanak a „szeparatistának” nevezett kormány erői ellen. Legutóbb 2025 december végén került sor hasonlóra.
Tajpejben persze nem nézik ölbe tett kézzel, ahogy egyre súlyosabbá válik, a kormány egyre nagyobb figyelmet szentel a védelmi-biztonsági szempontoknak. Ennek jegyében közölte egy friss jelentése, amely azt firtatja, hogy milyen eredménnyel járna, amennyiben a PLA ténylegesen megindulna. A dokumentum a „Ha Kína megtámadja Tajvant” címet kapta, és két különböző forgatókönyvet vizsgálnak benne. A korlátozott konfliktus mellett a nagyszabású háború lehetőségét is számba veszik.
A megállapítás szerint Kína akár 100 ezer fős veszteséggel is számolhatna egy invázió esetén. A támadás egy kétéltű partraszállási kísérlettel indulna, amely rendkívül kockázatos katonai húzás. Zack Cooper, a jelentés egyik szerzője szerint mindez azzal párosulna, hogy a PLA amerikai bázisokat támadna Japánban és a Guamban, miközben a tajvani erők szárazföldi bázisaira is csapást mérne. A dokumentum írója azt is lehetségesnek látja, hogy
Peking kezdetben sikereket ér el, és tartósan megvetik a kínai katonák a lábukat a szigeten, ugyanakkor a logisztikai nehézségeket nem sikerülne megoldani, mivel az amerikai és a tajvani elvágnák az utánpótlásvonalaikat.
Tartós, elhúzódó harc kezdődhet, amely nem a támadó félnek kedvez. Ebben a helyzetben Kína kénytelen lenne súlyos emberveszteséget elkönyvelni, egyes forgatókönyvek a 100 ezer főt sem zárják ki. A háború Tajvant sem kímélné, mintegy 50 ezer katona és 50 ezer civil áldozat is lehetséges. Az Egyesült Államok 5 ezer katonát és ezer civilt, míg Japán ezer katonát és 500 civilt veszítene.
Ugyanakkor a jelentés optimistán szemléli a helyzetet, szerintük
az invázió sikertelenül zárulna, Kína kénytelen lenne visszavonulni,
bár kisebb területi nyereségeket elkönyvelhetne: a Matsu- és a Kinmen-szigetek felett is átvenné az irányítást. A jelentés arról is ír, hogy a nemzetközi közösség eltérő módon tudna fellépni Pekinggel szemben, így a kínai vezetők vagyonának befagyasztása is lehetséges. Nem tartják azt valószínűnek, hogy „elismerik Tajvan függetlenségét”, valamint azt sem, hogy „egy NATO-szerű ázsiai szövetség” jön létre. Kisebb válaszra számíthatna a kínai vezetés, amennyiben egy korlátozottabb lépés mellett dönt, például tengeri és légi csapások sorozata mellett blokád alá venné a sziget kikötőit.
Címlapkép forrása: Daniel Ceng/Anadolu via Getty Images
