  • Megjelenítés
Megjött a legfrissebb térkép: van, ahol -20 fok lesz, brutális éjszaka jön Magyarországon!
Globál

Megjött a legfrissebb térkép: van, ahol -20 fok lesz, brutális éjszaka jön Magyarországon!

Portfolio
Magyarország egyes részen -20 foknál is hidegebb lesz, zord éjszakára készülhetünk – olvasható a Hungaromet friss posztjában.

Zord éjszakáról akkor beszélhetünk, ha a minimum-hőmérséklet -10 fok alatt alakul – írják.

A szervezet szerint az előttünk ma éjjel nyugat felől elkezd csökkenni a felhőzet, ami a vastag hótakaróval és a gyenge légmozgással jön –

ez biztos kombináció a zord éjszaka létrejöttéhez.

Hajnaltól többfelé elkezd megélénkülni, megerősödni az északnyugati szél, de várhatóan a délnyugati, nyugati határvidéken és az északkeleti völgyekben gyenge marad a légmozgás.

Még több Globál

Megteszi Amerika az első lépést Grönland megszerzése felé: jövő héten rendkívüli találkozó lesz

Európai turisták százai rekedtek egy szigeten, akció indult a kimentésükre

Trump: „nélkülem Oroszország már rég elfoglalta volna egész Ukrajnát”

Ezekben a régiókban -10, sőt a nyugati, délnyugati országrészben -15 fok alá, helyenként -20 fok köré süllyedhet a hőmérséklet.

Jelenleg még csak kisebb területen várható zord éjszaka, de péntekre virradóan többfelé valószínű kemény mínusz.

A Hungaromet később részletesebb jelentést ígér.

Kapcsolódó cikkünk

Befagy a Balaton a hétvégére, de rámehetünk-e a jégre? – Itt a válasz

Itt a friss időjárás-előrejelzés: újabb légörvény éri el hazánkat, errefelé folytatódik a havazás Magyarországon

Kiadták a riasztásokat: feltámad a szél, többfelé veszélyessé válhatnak az utak

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Európai M&A-piac 2025-2026

2025 közepére az európai M&amp;A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel

Holdblog

Mi vár idén a privátbankokra?

A piaci kockázatok mintha elhomályosulnának, pedig több nagy, évtizedes trend tört meg, elég csak az infláció, geopolitika, globalizáció, kamatpályák trendjeire gondolni. A privátbanki szekto

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január másodikán, ma meg jön föl erősen. Kiderült, hogy volt egy előre eltervezett split, ami ma vé

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Moszkva megelégelte az amerikai akciót: orosz tengeralattjáró és haditengerészeti egységek indultak el
Európai katonák mennek Ukrajnába, megváltozott Zelenszkij véleménye a békéről – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Kibukott az oroszok titka: így verték át a világot
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility