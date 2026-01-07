Megjött a legfrissebb térkép: van, ahol -20 fok lesz, brutális éjszaka jön Magyarországon!

Magyarország egyes részen -20 foknál is hidegebb lesz, zord éjszakára készülhetünk – olvasható a Hungaromet friss posztjában.

Zord éjszakáról akkor beszélhetünk, ha a minimum-hőmérséklet -10 fok alatt alakul – írják.

A szervezet szerint az előttünk ma éjjel nyugat felől elkezd csökkenni a felhőzet, ami a vastag hótakaróval és a gyenge légmozgással jön –

ez biztos kombináció a zord éjszaka létrejöttéhez.

Hajnaltól többfelé elkezd megélénkülni, megerősödni az északnyugati szél, de várhatóan a délnyugati, nyugati határvidéken és az északkeleti völgyekben gyenge marad a légmozgás.

Ezekben a régiókban -10, sőt a nyugati, délnyugati országrészben -15 fok alá, helyenként -20 fok köré süllyedhet a hőmérséklet.

Jelenleg még csak kisebb területen várható zord éjszaka, de péntekre virradóan többfelé valószínű kemény mínusz.

A Hungaromet később részletesebb jelentést ígér.

