Megjött a legfrissebb térkép: van, ahol -20 fok lesz, brutális éjszaka jön Magyarországon!

Zord éjszakáról akkor beszélhetünk, ha a minimum-hőmérséklet -10 fok alatt alakul – írják.
A szervezet szerint az előttünk ma éjjel nyugat felől elkezd csökkenni a felhőzet, ami a vastag hótakaróval és a gyenge légmozgással jön –
ez biztos kombináció a zord éjszaka létrejöttéhez.
Hajnaltól többfelé elkezd megélénkülni, megerősödni az északnyugati szél, de várhatóan a délnyugati, nyugati határvidéken és az északkeleti völgyekben gyenge marad a légmozgás.
Ezekben a régiókban -10, sőt a nyugati, délnyugati országrészben -15 fok alá, helyenként -20 fok köré süllyedhet a hőmérséklet.
Jelenleg még csak kisebb területen várható zord éjszaka, de péntekre virradóan többfelé valószínű kemény mínusz.
A Hungaromet később részletesebb jelentést ígér.
Címlapkép forrása: Portfolio
