Megteszi Amerika az első lépést Grönland megszerzése felé: jövő héten rendkívüli találkozó lesz

Rubio egy sajtótájékoztatón beszélt Washingtonban, ahol arról kérdezték, előfordulhat-e az, hogy az Egyesült Államok katonai erővel szállja meg Grönlandot, effektíve megtámadva ezzel Dániát.
Nem azért vagyok itt, hogy Dániáról vagy katonai akcióról beszéljek. Jövő héten találkozom velük”
– válaszolta Rubio.
A Fehér Ház a sikeres Venezuela elleni katonai művelet után ismét elővette Grönland témáját: többször is jelezték, hogy el akarják ragadni a térséget Dániától.
Címlapkép forrása: Leon Neal/Getty Images
Trump: „nélkülem Oroszország már rég elfoglalta volna egész Ukrajnát”
Szerinte Amerika nem számíthat szövetségeseire.
Rendőrségi vegzatúrát kiáltanak a szállásadók, de Soproni Tamás szerint nem volt más út
Az Airbnb-tiltás terézvárosi ellenőrzésének margójára.
Alakul a titkos terv: Európa már arra készül, hogy akár Amerika is megtámadhat minket
Elkezdődtek az egységes válaszról szóló egyeztetések.
Történelmi csúcsot döntött ma a magyar tőzsde
Majd lecsorgott a BUX.
Befagy a Balaton a hétvégére, de rámehetünk-e a jégre? – Itt a válasz
2017 óta nem láthattunk ilyet.
Itt a friss időjárás-előrejelzés: újabb légörvény éri el hazánkat, errefelé folytatódik a havazás Magyarországon
Zord időjárás várható a napokban.
Amerika robog, Kína döcög – Mi várható a piacokon?
Tőkepiaci térkép.
Személyi kölcsön: 2026 legjobb ajánlatai és a friss piaci helyzet
Tiszta lappal, de felfűtött talajon indul a személyi kölcsönök piaca a rekordévet záró 2025 után. Mit léptek a bankok? Merre tartanak a kamatok? Ismerd meg az aktuális piaci helyzetet a Bankmon
Európai M&A-piac 2025-2026
2025 közepére az európai M&A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel
Óriási mennyiségű nanoműanyag lehet az óceánokban
A láthatatlan szennyezés mértéke sokkal nagyobb a vártnál, és már a sejtek szintjén fenyegeti a tengeri élővilágot.
Mi vár idén a privátbankokra?
A piaci kockázatok mintha elhomályosulnának, pedig több nagy, évtizedes trend tört meg, elég csak az infláció, geopolitika, globalizáció, kamatpályák trendjeire gondolni. A privátbanki szekto
Valóban megújuló erőforrás a biomassza?
A biomassza globális részesedése a villamosenergia-mixben csupán 2,26%, a károsanyag-kibocsátás szempontjából mégis a harmadik helyen állt 2024-ben.
Comcast Corporation - elemzés
Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január másodikán, ma meg jön föl erősen. Kiderült, hogy volt egy előre eltervezett split, ami ma vé
A békeosztalékot acéllövegekre cserélte Európa
Brutális ralin vannak túl az európai védelmi szektor cégei, egyértelmű hype van az ágazatban. Európa lemaradt a fegyverkezésben, a világ hat legnagyobb védelmi cége közt... The post A békeos
A forint éve volt 2025, de idén ködös a sorsa
Ha megkérdeztük volna Önöket 2024 év végén, mi vár bennünket 2025-ben, abban az évben, ahol mondhatni csak háborúról beszélgettünk: Donald Trump beiktatásával várható vámháborúja, a..
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Nagyot ment a BUX – Megéri beszállni?
Tóth Tiborral, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatójával beszélgettünk.
Sok befektető fog hibázni 2026-ban – kerüld el a csapdákat
Segítünk megtalálni a következő év nagy nyerteseit.
Új befektető érkezik a Cápák közé – elmondta, kit mentorálna szívesen
Varga Sándorral beszélgettünk.