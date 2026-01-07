Megteszi Amerika az első lépést Grönland megszerzése felé: jövő héten rendkívüli találkozó lesz

Rubio egy sajtótájékoztatón beszélt Washingtonban, ahol arról kérdezték, előfordulhat-e az, hogy az Egyesült Államok katonai erővel szállja meg Grönlandot, effektíve megtámadva ezzel Dániát.

Nem azért vagyok itt, hogy Dániáról vagy katonai akcióról beszéljek. Jövő héten találkozom velük”

– válaszolta Rubio.

A Fehér Ház a sikeres Venezuela elleni katonai művelet után ismét elővette Grönland témáját: többször is jelezték, hogy el akarják ragadni a térséget Dániától.

Címlapkép forrása: Leon Neal/Getty Images