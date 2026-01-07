Moszkva megelégelte az amerikai akciót: orosz tengeralattjáró és haditengerészeti egységek indultak el

A korábban Bella 1 néven ismert tanker több mint két hete próbálja kijátszani a szankciókkal sújtott olajszállítók amerikai blokádját Venezuela térségében. A hajónak eddig nem sikerült kikötnie és olajat felvennie, így tartályai üresek, az amerikai parti őrség azonban egészen az Atlanti-óceánig követte, hogy fellépjen a tiltott – köztük szankcionált orosz – kőolajat szállító tankerflotta ellen.

Decemberben a legénység visszaverte az amerikaiak fedélzetre szállási kísérletét, majd kihajózott az Atlanti-óceánra.

Miközben a parti őrség tovább követte a tankert, a személyzet sietve orosz zászlót festett a hajó oldalára, Marinerára keresztelte, és orosz lobogó alá helyezte. Szakértők szerint Moszkva a szokásos ellenőrzések és formaságok mellőzésével engedélyezte a gyors regisztrációt. Oroszország felszólította az Egyesült Államokat, hogy hagyjon fel a tanker üldözésével. Az amerikai parti őrség ugyanakkor továbbra is követi a Marinerát, amely jelenleg Izlandtól mintegy 500 kilométerre délre, az Északi-tenger felé tart.

Az orosz állami RT csatorna videót tett közzé, amelyet állítása szerint a tanker fedélzetéről rögzítettek, és amelyen a kísérő amerikai hadihajó látható. A csatorna szerint az amerikaiak megpróbálják elfogni a Murmanszk felé tartó tankert annak „egyértelmű polgári státusza” ellenére. A tanker körüli feszültség tovább bonyolíthatja a Washington és Moszkva közötti diplomáciai egyeztetéseket Ukrajna ügyében. Oroszország egyelőre nem fogadta el az amerikai–ukrán békekezdeményezést.

Az Egyesült Államok már lefoglalt két nagy nyersolajszállító hajót, a Skippert és a Centuriest, amelyek a tiltott olajat fuvarozó árnyékflotta részei. Amerikai tisztviselők további lefoglalásokat is kilátásba helyeztek. Az Ukrajna elleni orosz invázió és az azt követő nyugati szankciók nyomán gyorsan bővült az úgynevezett árnyékflotta, amely egyes elemzők szerint már több mint ezer, átláthatatlan tulajdonosi háttérrel és nyugati biztosítás nélkül működő tankerhajóból áll. Ezek a hajók különféle megtévesztő módszerekkel – például rádiójelük kikapcsolásával vagy nyílt tengeri átrakodással – leplezik tevékenységüket. A tankerek többsége 15 évnél idősebb, ami súlyos balesetek és olajszennyezések veszélyét veti fel.

Az amerikai kormány szerint az üldözés kezdetén a Bella 1 állam nélküli hajónak számított, hamis lobogó alatt közlekedett, és bírósági lefoglalási végzés volt érvényben ellene. A tankert azért szankcionálták, mert állítólag szankcionált iráni olajat szállított az Egyesült Államok terrorlistáján szereplő szervezetek számára. A hajó friss orosz regisztrációja azonban megnehezíti az amerikaiak jogi helyzetét – vélik szakértők.

Ha jogszerűen regisztrálták, a nemzetközi jog értelmében a lobogó védelme alá kerül. Ez nem visszamenőleges hatályú: nem mondhatjuk, hogy két hete még állam nélküli volt, tehát most is annak tekintjük

– magyarázta Fred Kenney nyugalmazott ellentengernagy, a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet korábbi jogi igazgatója.

Szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy egy erőszakos fedélzetre szállás megtorlásra adhatna lehetőséget Oroszország és szövetségesei, például Irán részéről. A cikk azt nem említette, hogy pontosan milyen haditengerészet egységek indultak az üldözőbe vett tanker segítségére.

