Rendkívüli akciót hajtottak végre az amerikai erők egy orosz hajó ellen – Máris megérkezett a válasz Moszkvából

Oroszország a nemzetközi jog megsértésének nevezte, hogy az amerikaiak lefoglalták az orosz zászló alatt közlekedő Marinera olajszállító hajót – írja a Reuters.

Az Egyesült Államok haderejének európai parancsnoksága nemrég megerősítette, hogy lefoglalták a Marinera olajszállító hajót, amely bár orosz zászló alatt hajózik, valójában venezuelai tankerről van szó.

A hajót az amerikai parti őrség és a haderő különleges erői foglalták el az Atlanti-óceánon, utóbbiak azóta elhagyták, így most a parti őrség ellenőrzése alatt áll.

Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter az X-en azt írta, továbbra is minden hajót lefoglalnak, amely illegálisan venezuelai olajat szállít.

Oroszország elítélte az amerikai akciót, és a nemzetközi jog megsértésének nevezte azt.

Az ENSZ 1982. évi tengerjogi egyezményével összhangban a nyílt tengeren a hajózás szabadsága érvényesül, és egyetlen államnak sincs joga erőszakot alkalmazni más államok joghatósága alá tartozó hajókkal szemben

– írta az orosz közlekedési minisztérium.

A tárca elmondta, a tanker december 24-én kapott engedélyt az orosz állami zászló alatti hajózásra. Hozzátették, az amerikai művelet után elveszítették a kapcsolatot a Marinerával.

