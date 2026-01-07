  • Megjelenítés
Rupert Smith szerint Trump a világra nyitotta a veszedelmek szelencéjét
Globál

Rupert Smith szerint Trump a világra nyitotta a veszedelmek szelencéjét

Portfolio
Sir Rupert Smith volt NATO-helyettes főparancsnok szerint az Egyesült Államok venezuelai katonai fellépése sérti a nemzetközi jog alapelveit, és veszélyes precedenst teremt más nagyhatalmak számára. Úgy látja, Washington politikai célokat próbál katonai eszközökkel elérni, miközben alábecsüli a beavatkozások hosszú távú következményeit. Smith a grönlandi annektálás ötletét is elutasítja, és arra figyelmeztet, hogy a katonáknak jogellenes parancsok esetén személyes felelősségük van.

Sir Rupert Smith volt NATO-helyettes főparancsnok szerint az Egyesült Államok venezuelai katonai fellépése súlyosan sérti az államközi viselkedés alapnormáit, és ellentétes az ENSZ Alapokmányával, amelyet Washington is elfogadott. Úgy értékelte az Euractivnak adott interjúban,

hogy egy állam fegyveres támadást hajtott végre egy másik ellen, ami veszélyes precedenst teremt, és bátoríthatja Oroszországot és Kínát hasonló lépésekre Ukrajna, illetve Tajvan esetében.

A NATO egykori katonai vezetője szerint a nemzetközi jog szempontjából ez nehezen védhető lépés.

Smith úgy fogalmazott, hogy az a washingtoni elképzelés, miszerint Nicolás Maduro eltávolítása után az Egyesült Államok irányíthatná Venezuelát, nem katonai, hanem politikai cél. A hadsereg ebben az értelmezésben pusztán eszköz, miközben a következményekért a beavatkozó félnek kellene felelősséget vállalnia. Felidézte Irak és Afganisztán példáját,

ahol a nyugati beavatkozások hosszú távú politikai és biztonsági problémákhoz vezettek. Szerinte a mostani venezuelai akció is egy csúszós lejtő teteje lehet, még ha nem is jár nagy létszámú amerikai szárazföldi jelenléttel.

A volt parancsnok határozottan elutasította Donald Trump érvelését Grönland annektálásáról. Álláspontja szerint

nincs valós katonai indok egy NATO-szövetséges területének megszállására, hiszen az Egyesült Államok évtizedek óta katonailag jelen van a térségben, és Dánia szövetségesként része a közös védelemnek.

Smith úgy látta, hogy Trump valójában gazdasági érveket hoz fel, különösen a kritikus nyersanyagok miatt, de ez sem indokolhat katonai erőszakot. A nyersanyag-hozzáférést kereskedelemmel kellene biztosítani, nem fegyveres úton.

Az interjúban Smith kitért a katonák személyes felelősségére is: emlékeztetett arra, hogy a „parancsra tettem” nem elfogadható védekezés, amit már a nürnbergi perek is rögzítettek. A magas rangú parancsnokok felelőssége különösen nagy, mert az általuk kiadott utasítások jogellenes cselekedetekhez vezethetnek.

Ha egy katona vagy parancsnok meggyőződése szerint törvénytelen parancsot kap, szerinte végső esetben a lemondás is indokolt lehet, még ha ezt a politikai nyomás és a hatalmi viszonyok rendkívül nehézzé is teszik

– tette hozzá.

Címlapkép forrása: NATO/Michael Linennen

