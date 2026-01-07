Súlyos incidens a Távol-Keleten: eltűnt a radarokról Kína ősellenségének egyik legendás F-16V vadászgépe

Tenger feletti repülés közben vesztették el az amerikai gyártmányú vadászgépet, mintegy 10 tengeri mérföldre (ez nagyjából 18,5 kilométer) Fengbin településtől keletre. A légierő közölte, hogy a jármű rutinszerű kiképzési küldetésen volt az incidens pillanatában. Hozzátették, hogy azonnal létrehoztak egy katasztrófavédelmi központot, és elindították a kutató-mentő műveletet.

A F-16V helyi idő szerint 18:17 órakor szállt fel a hualieni bázisról. A gépet egy Hszin Po-ji néven azonosított pilóta vezette, akinek már volt tapasztalata a repülésben. Az incidenst megelőzően összesen 611 órát repült, ebből 371-et F-16-ossal. A századós 19:27-kor elszakadt a csoporttól, miután a raj felhőtakaróba került. Egy perccel később Hszin jelezte, hogy katapultálni fog a 6700-es farokszámú gépből, de az nem derült ki, hogy a művelet sikeres volt-e.

Eddig nem kaptunk jelet a túlélőfelszerelések jelzőfényétől, ezért még nincs meggyőző bizonyítékunk arra vonatkozóan, hogy Hszin kapitány sikeresen végrehajtotta-e a katapultálási eljárást

– mondta Csiang Ji-cseng főfelügyelő.

The Taiwanese Coast Guard, Army, Navy, and Air Force are continuing their search for an F-16AM Block 20 from Hualien Air Base, along with its pilot, Capt. Hsin Po-yi, who crashed Tuesday evening off the coast of Eastern Taiwan, somewhere to the east of the Fengbin Township in… pic.twitter.com/XblYGAnQ5l https://t.co/XblYGAnQ5l — OSINTdefender (@sentdefender) January 7, 2026

A parti őrség közölte, hogy az északi, keleti és déli flottájából küldött hajókat a feltételezett zuhanás helyszínére. Ezen felül felvették a kapcsolatot a közelben tartózkodó kereskedelmi járművekkel is, hogy siessenek a helyszínre. A Nemzeti Légideszant Szolgálattól (National Airborne Service Corps) egyik Black Hawk helikoptere a közelben pásztázza a vizeket a pilóta után kutatva, valamint egy C-130-as szállító repülőgép világítórakétákat dobott le az éjszakai műveletek segítésére.

Címlapkép forrása: Annabelle Chih/Getty Images