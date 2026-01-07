  • Megjelenítés
Szirszkij kijelölte az irányt: ez lehet az orosz-ukrán háború legfontosabb fejlesztése 2026-ban
Szirszkij kijelölte az irányt: ez lehet az orosz-ukrán háború legfontosabb fejlesztése 2026-ban

Ukrajna jelentős drónfegyverkezési eszkalációra készül, miután kiderült, hogy Oroszország 2026-ra meg kívánja duplázni pilóta nélküli haderejét – közölte Olekszandr Szirszkij ukrán főparancsnok.

Szirszkij elmondása szerint a katonai hírszerzés feltárta a Kreml terveit:

a jelenlegi dróncsapatokat már jövőre több mint kétszeresére bővítenék, 2030-ra pedig tovább emelnék a létszámukat.

A légi drónok mára uralják a harcmezőt az orosz–ukrán háborúban, és alapvetően átalakították a szárazföldi hadviselést. Oroszország bővülő dróngyártása ellenére Ukrajna Szirszkij szerint még mindig előnyben van egy kulcsfontosságú területen: a drónok harci alkalmazásainak számában. December volt az első hónap, amikor az ukrán erők annyi orosz katonát semmisítettek meg, amennyit Oroszország egyetlen hónap alatt besorozott – mintegy 33 ezret.

Ukrajna 2024 februárjában hozta létre a Pilóta nélküli Rendszerek Haderejét, a hadsereg önálló ágaként. A főparancsnok szerint Oroszország már most is egy mintegy 80 ezer fős drónegységet állított fel, amelyet folyamatosan tovább bővít.

A második szakaszban, 2026-ban ezt az állományt a tervek szerint megkétszerezik, 165 500 főre emelve. Szirszkij szerint 2030-ra ez a szám majdnem 210 ezerre nőhet.

A főparancsnok hangsúlyozta, hogy Moszkva ambíciói a pilóta nélküli rendszerek iránti növekvő függőségét tükrözik a modern hadviselésben. Elmondása szerint az orosz hadiipar egy év alatt 106 százalékra teljesítette az állami megrendeléseket a nagy hatótávolságú drónok gyártására, és naponta több mint 400 ilyen eszközt állít elő.

Szirszkij arról is beszámolt, hogy Ukrajna 2025-ben jelentősen fejlesztette drónképességeit, és 2026-ra további kapacitásbővítést terveznek. Az orosz jelenlét ellensúlyozására speciális egységek felállítását rendelte el, amelyek feladata az ellenséges drónműveletek felderítése és megsemmisítése. A fókusz nemcsak a pilótákra, hanem a parancsnoki és irányítási struktúrákra is kiterjed.

Címlapkép forrása: Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

