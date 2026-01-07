Szirszkij kijelölte az irányt: ez lehet az orosz-ukrán háború legfontosabb fejlesztése 2026-ban

Szirszkij elmondása szerint a katonai hírszerzés feltárta a Kreml terveit:
a jelenlegi dróncsapatokat már jövőre több mint kétszeresére bővítenék, 2030-ra pedig tovább emelnék a létszámukat.
A légi drónok mára uralják a harcmezőt az orosz–ukrán háborúban, és alapvetően átalakították a szárazföldi hadviselést. Oroszország bővülő dróngyártása ellenére Ukrajna Szirszkij szerint még mindig előnyben van egy kulcsfontosságú területen: a drónok harci alkalmazásainak számában. December volt az első hónap, amikor az ukrán erők annyi orosz katonát semmisítettek meg, amennyit Oroszország egyetlen hónap alatt besorozott – mintegy 33 ezret.
Ukrajna 2024 februárjában hozta létre a Pilóta nélküli Rendszerek Haderejét, a hadsereg önálló ágaként. A főparancsnok szerint Oroszország már most is egy mintegy 80 ezer fős drónegységet állított fel, amelyet folyamatosan tovább bővít.
A második szakaszban, 2026-ban ezt az állományt a tervek szerint megkétszerezik, 165 500 főre emelve. Szirszkij szerint 2030-ra ez a szám majdnem 210 ezerre nőhet.
A főparancsnok hangsúlyozta, hogy Moszkva ambíciói a pilóta nélküli rendszerek iránti növekvő függőségét tükrözik a modern hadviselésben. Elmondása szerint az orosz hadiipar egy év alatt 106 százalékra teljesítette az állami megrendeléseket a nagy hatótávolságú drónok gyártására, és naponta több mint 400 ilyen eszközt állít elő.
Szirszkij arról is beszámolt, hogy Ukrajna 2025-ben jelentősen fejlesztette drónképességeit, és 2026-ra további kapacitásbővítést terveznek. Az orosz jelenlét ellensúlyozására speciális egységek felállítását rendelte el, amelyek feladata az ellenséges drónműveletek felderítése és megsemmisítése. A fókusz nemcsak a pilótákra, hanem a parancsnoki és irányítási struktúrákra is kiterjed.
Címlapkép forrása: Ukrinform/NurPhoto via Getty Images
Súlyos incidens a Távol-Keleten: eltűnt a radarokról Kína ősellenségének egyik legendás F-16V vadászgépe
Azonnal mentőakció indult.
Kiadták a riasztásokat: feltámad a szél, többfelé veszélyessé válhatnak az utak
Errefelé kell a legrosszabb körülményekre készülni.
Az EKB céljára lassult az infláció az euróövezetben
Nincs ok változtatni a kamatokon.
Hirtelen iszonyú sok pénz jelent meg a magyarok bankszámláin
De mégis honnan jöttek a milliárdok?
Van egy nagy csavar az elképesztő venezuelai olajvagyonnál
Ezt nem láttuk jönni.
15 éve nem zárta olyan rosszul az évet Németország, mint most
Ijesztő adatok érkeztek a munkaerőpiacról.
Moszkva megelégelte az amerikai akciót: orosz tengeralattjáró és haditengerészeti egységek indultak el
Üldözés zajlik az Atlanti-óceánon.
Mi vár idén a privátbankokra?
A piaci kockázatok mintha elhomályosulnának, pedig több nagy, évtizedes trend tört meg, elég csak az infláció, geopolitika, globalizáció, kamatpályák trendjeire gondolni. A privátbanki szekto
Hiteligénylés 2026 - Jobb, vagy rosszabb a magyarok helyzete, mint egy évvel ezelőtt?
Így 2026-ból visszatekintve elmondhatjuk, hogy számos dolog változott a pénzügyek világában az elmúlt egy évben. Felmerülhet a kérdés, hogy jobb, vagy rosszabb helyzetben van-e egy lakáshitel
Valóban megújuló erőforrás a biomassza?
A biomassza globális részesedése a villamosenergia-mixben csupán 2,26%, a károsanyag-kibocsátás szempontjából mégis a harmadik helyen állt 2024-ben.
Comcast Corporation - elemzés
Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január másodikán, ma meg jön föl erősen. Kiderült, hogy volt egy előre eltervezett split, ami ma vé
A békeosztalékot acéllövegekre cserélte Európa
Brutális ralin vannak túl az európai védelmi szektor cégei, egyértelmű hype van az ágazatban. Európa lemaradt a fegyverkezésben, a világ hat legnagyobb védelmi cége közt... The post A békeos
Európai M&A-piac 2025-2026
2025 közepére az európai M&A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel
A forint éve volt 2025, de idén ködös a sorsa
Ha megkérdeztük volna Önöket 2024 év végén, mi vár bennünket 2025-ben, abban az évben, ahol mondhatni csak háborúról beszélgettünk: Donald Trump beiktatásával várható vámháborúja, a..
Roppanósra sütötte idén a napfény az aranyat
A 2025-ös év sztorija Raffai András privátbankár szerint az arany tündöklése. Az arany több mint ötezer éve jelen van fizetőeszközként, Mezopotámiában kezdődött még a története,... The
Nagyot ment a BUX – Megéri beszállni?
Tóth Tiborral, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatójával beszélgettünk.
Sok befektető fog hibázni 2026-ban – kerüld el a csapdákat
Segítünk megtalálni a következő év nagy nyerteseit.
Új befektető érkezik a Cápák közé – elmondta, kit mentorálna szívesen
Varga Sándorral beszélgettünk.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?