Trump drámai változást vár Venezuelától: ez lesújtó lehet Moszkvának és Pekingnek

Az amerikai lapnak több, a kormány döntéseibe belelátó személy is nyilatkozott. Ezek szerint Washington szerint

Caracasnak meg kell szakítania minden kapcsolatot Oroszországgal, Kínával, Iránnal és Kubával.

A következő pont, hogy az olajtermelésben kizárólag az Egyesült Államokkal működhet együtt, ráadásul Amerikát kell előnyben részesítenie a nyersanyag értékesítésénél is.

Az ABC-nek nyilatkozó források szerint Marco Rubio amerikai külügyminiszter még december 5-én, hétfőn egy zártkörű megbeszélésen mondta el, hogy véleménye szerint az Egyesült Államok rá tudja kényszeríteni az akaratát Venezuelára. Ezt azzal indokolta, hogy Venezuela olajszállító tankerhajói meg vannak töltve, és a nyersanyag gyors értékesítése nélkül heteken belül fizetésképtelenné válik az ország.

Korábban Roger Wicker, a Szenátus Fegyveres Erők Bizottságának elnöke is megerősítette egy interjúban, hogy az amerikai terv a venezuelai olaj ellenőrzésén alapul. Azt is hozzátette, hogy várhatóan nem lesz szükség amerikai csapatok további bevetésére sem.

A kormányzat szándékában áll ellenőrizni az olajat, átvenni az irányítást a hajók, a tankerek felett, és egyik sem fog Havannába menni. És amíg el nem kezdenek mozogni – reméljük, hogy a nyílt piacra –, addig nincsenek több tankerek, amelyeket meg kellene tölteni, mert teljesen tele vannak

– mondta Wicker.

Donald Trump amerikai elnök kedd este úgy nyilatkozott, hogy a venezuelai „ideiglenes hatóságok” 30 és 50 millió hordó közötti mennyiségű olajat adnak át az Egyesült Államoknak, ezt aztán Washington értékesíti tovább. Ebből létrehoznak egy alapot, amelyet az elnök szerint „Venezuela és az Egyesült Államok népének javára” fogják fordítani.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 01. 06. Megkezdődtek a tárgyalások: Trump ráteszi a kezét a világ legnagyobb olajkészletére

Címlapkép forrása: Jesus Vargas/Getty Images