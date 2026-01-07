Trump: „nélkülem Oroszország már rég elfoglalta volna egész Ukrajnát”

Trump a posztban azt állítja, hogy amíg nem lett elnök, a NATO számos tagállama a GDP-arányos, 2%-os védelmi költségvetést tartotta (vagyis, ahogy ő fogalmaz, nem fizették a számlájukat), helyettük az Egyesült Államok fizetett.
Én tiszteletteljesen felhúztam ezt a GDP 5%-ára és rávettem őket, hogy fizessenek, azonnal!”
– írja az amerikai elnök.
Ezután azt írja: mindenki azt mondta neki, hogy ez lehetetlen, de azért sikerült a projekt, mert „mind a barátaim [a NATO országok].”
Ezután gyors témaváltás jön, az orosz-ukrán háborúra kanyarodunk rá.
Ha nem avatkozok bele, Oroszország már EGÉSZ UKRAJNÁT ELFOGLALTA VOLNA”
– írja ki Trump.
Nem világos, mire gondol – korábban beszélt arról, hogy szerinte háborúdöntő tényező volt, hogy még első elnöki ciklusa során Javelin páncéltörőket küldött az ukrán haderőnek.
Ezután Norvégiát kritizálja, akik nem adtak neki Nobel-békedíjat, pedig Norvégia NATO-tagállam és Trump azt állítja, 8 háborúnak vetett véget.
Ezután ismét a NATO-ra kanyarodik vissza.
OROSZORSZÁG ÉS KÍNA EGYÁLTALÁN NEM FÉLNE A NATO-TÓL, HA NEM LENNE BENNE AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK ÉS KÉTLEM, HOGY OTT LENNÉNEK NEKÜNK, HA SZÜKSÉGÜNK LENNE RÁJUK”
– írja ki az elnök csupa nagybetűvel.
Ezután kiírja: mindezektől függetlenül a NATO számíthat Amerikára, melynek haderejét Trump állítása szerint egymaga építette újra. Majd megismétli: Kína és Oroszország az USA nélkül nem tisztelné a NATO-t és Amerika nem számíthat szövetségeseire.
Címlapkép forrása: The White House / Public Domain
