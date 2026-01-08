Fegyvermentesítették a térséget? Kétségek merültek fel a libanoni hadsereg bejelentésével kapcsolatban

A libanoni hadsereg csütörtökön bejelentette, hogy sikerült begyűjtenie a magánkézben lévő fegyvereket az ország déli részén, amelynek aknamentesítése, valamint a térségben ásott alagutak megtisztítása jelenleg is zajlik.

A tájékoztatás szerint a fegyveres erők "hatékony és kézzelfogható" módon állította vissza Dél-Libanonban az állami erőszakmonopóliumot, hozzátéve, hogy - a szomszédos Izrael által megszállva tartott részek kivételével - átvették a műveleti irányítás az egész térségben.

A tervek szerint a hadsereg a dél-libanoni régió után az ország más térségeiben folytatja a fegyverek begyűjtését.

Az Egyesült Államok és Izrael régóta sürgette az arab országot, tegyen meg mindent a Hezbollah síita radikális szervezet lefegyverzésére, Bejrút pedig tavaly augusztusban döntött a fegyverek beszolgáltatási kötelezettségéről és felszólította a fegyveres erőket, dolgozzanak ki átfogó tervet ennek megvalósítására.

A Hezbollah korábban azt hangoztatta, hogy a fegyverek beszolgáltatása Izrael érdekeit szolgálja, az erről szóló rendelkezést pedig "amerikai diktátumnak" minősítette.

A szervezet 2024-ben - az Egyesült Államok közvetítésével - zárta le több mint egy éven át tartó háborúját Izraellel, ám a fegyverszüneti megállapodás ellenére a felek időről időre a tűzszünet megszegésével vádolják egymást.

Az ország déli részén található fegyverek hatalmas mennyisége, a Hezbollah ellenállása, valamint a gyakran kiújuló harcok miatt nem vagyunk meggyőződve arról, hogy Bejrút valóban fegyvermentesíteni tudta a régiót.

