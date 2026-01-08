  • Megjelenítés
Halálos lövések dördültek el az amerikai városban: fegyvert rántottak az ICE ügynökei
Halálos lövések dördültek el az amerikai városban: fegyvert rántottak az ICE ügynökei

Egy amerikai bevándorlási ügynök agyonlőtt egy 37 éves nőt Minneapolisban, az eset pedig éles konfliktust váltott ki a helyi vezetők és a Trump-kormányzat között - írta a BBC.

A Belbiztonsági Minisztérium szerint a nő, Renee Nicole Good "erőszakos zavargó" volt, aki megpróbálta elgázolni a Bevándorlási és Vámhivatal (ICE) ügynökeit. Jacob Frey minneapolisi polgármester ezzel szemben azt mondta: "Egy ügynök felelőtlenül használta a hatalmát, aminek következtében valaki meghalt", majd trágár szavakkal szólította fel az ICE-t, hogy hagyja el a várost.

A közösségi médiában terjedő videókon egy bordó terepjáró látható egy lakóövezetben, a járdán tüntetők sorakoznak mellette.

A felvételeken az ügynökök felszólítják a volán mögött ülő nőt, hogy szálljon ki, egyikük pedig a vezetőoldali ajtót próbálja kinyitni. Amikor a jármű elindul, az egyik ügynök tüzet nyit.

Három lövés hallatszik, majd az autó irányíthatatlanná válik, és egy parkoló járműnek csapódik.

Donald Trump a Truth Socialön azt írta, hogy az ICE-tisztet "brutálisan" elütötték, és csodával határos módon életben maradt. Az elnök a "radikális baloldalt" hibáztatta, amely szerinte "naponta fenyegeti és támadja" a rendfenntartókat.

A "csodával határos módon életben maradt" ügynök 24 órán belül saját lábán távozott a kórházból.

Kristi Noem belbiztonsági miniszter szerint a nő egész nap követte és akadályozta az ügynököket, majd "fegyverként használta járművét". Az esetet "belföldi terrorizmusnak" minősítette.

A minneapolisi önkormányzat ezzel szemben közleményben azt írta, hogy Good csupán "a szomszédait segítette", amikor lelőtték. Tim Walz, Minnesota kormányzója szintén megkérdőjelezte a szövetségi szervek beszámolóját, és arra kérte az embereket: "Ne higgyenek ennek a propagandagépezetnek." Kamala Harris volt alelnök "gaslightingnak" nevezte a Trump-kormányzat verzióját. (Gaslightingnak nevezik a mentális bántalmazás azon formáját, ahol a bántalmazó lényegében elhiteti áldozatával, hogy az megbolondult)

A Trump-kormányzat az elmúlt hetekben mintegy kétezer szövetségi ügynököt vezényelt Minneapolisba, ami az egyik legnagyobb ilyen jellegű művelet az utóbbi években. A fokozott jelenlét a szomáliai bevándorlók által működtetett intézményekkel kapcsolatos csalási vádakkal függ össze. Trump többször is élesen bírálta a város szomáliai közösségét, és "szemétnek" nevezte őket.

Címlapkép forrása: Stephen Maturen/Getty Images

