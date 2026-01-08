  • Megjelenítés
Irán bejelentése aggasztó fordulatot hozhat: ezt mondták az atomtárgyalásokról és a katonai fenyegetésről
MTI
Irán nem akar háborúzni Izraellel vagy az Egyesült Államokkal, de készen áll arra, hogy visszavágjon, ha ismét megtámadják - jelentette ki csütörtökön Bejrútban Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter.

Újságírókkal beszélgetve a tárcavezető elmondta, hogy Irán nyitott arra is, hogy tárgyalásokat folytasson az Egyesült Államokkal nukleáris programjáról, azzal a feltétellel, hogy az egyeztetéseket a kölcsönös tisztelet határozza meg, ne pedig az, hogy Washington mit "diktál".

"Úgy gondoljuk, ha az amerikaiak felismerik, hogy utasítások helyett konstruktív és pozitív tárgyalásokra van szükség, akkor válnak majd eredményessé az egyeztetések" - mondta az iráni külügyminiszter.

Kétnapos bejrúti látogatása elején Aragcsi úgy fogalmazott:

Amerika és Izrael letesztelte az Irán elleni támadást, és az a stratégia és az a támadás teljes kudarcot vallott.

A "teljes kudarc" során az izraeli légierő néhány drón elvesztése árán kiiktatta a perzsa állam katonai vezetésének nagy részét, megölt számos atomtudóst, lényegében megsemmisítette az iráni légierőt, és komoly veszteségeket okozott a légvédelemnek.

"Ha azt megismétlik, ugyanazzal fognak szembesülni" - tette hozzá, megjegyezve, hogy Irán "minden lehetőségre készen áll, és bár nem akarja a háborút, fel van rá készülve".

Tavaly júniusban az Egyesült Államok és Izrael csapásokat mért iráni nukleáris létesítményekre. December végén az izraeli kormányfővel Floridában folytatott tanácskozása során Donald Trump amerikai elnök arra figyelmeztette Iránt, hogy újabb katonai csapásokra számíthat, ha megkísérli helyreállítani atomprogramját.

