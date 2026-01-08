Már azt fontolgatja Trump kormánya, hogy egyesével fizeti le a grönlandiakat

Amerikai tisztviselők zárt ajtók mögött azt tárgyalják, hogy egyszeri, fejenként akár 100 ezer dolláros kifizetésekkel ösztönözzék Grönland lakóit: váljanak ki Dániából, és adott esetben csatlakozzanak az Egyesült Államokhoz - tudta meg a Reuters. Ez a forgatókönyv akár csaknem 6 milliárd dollárjába kerülne az USA-nak.

Amerikai tisztviselők zárt ajtók mögött arról egyeztetnek, hogy egyszeri pénzkifizetésekkel próbálják rávenni Grönland lakóit arra, hogy kilépjenek Dániából, és adott esetben csatlakozzanak az Egyesült Államokhoz. Négy, az egyeztetéseket ismerő forrás szerint a Fehér Ház illetékesei

fejenként 10 000 és 100 000 dollár közötti összegekről beszéltek, de sem a pontos összeg, sem a kifizetések módja nem tisztázott.

A dán fennhatóság alatt álló, mintegy 57 ezer lakosú sziget esetleges "megvásárlása" régóta visszatérő ötlete Donald Trump amerikai elnöknek. A közvetlen kifizetések terve a washingtoni elképzelések egyik lehetséges formája lenne arra, hogyan lehetne mégis "üzletet csinálni" Grönlandból, annak ellenére, hogy Koppenhága és Nuuk vezetői egyértelművé tették: a sziget nem eladó.

A Fehér Házban több forgatókönyv is napirenden van, köztük az amerikai hadsereg szerepvállalása is. Ezek azonban könnyen azt a benyomást kelthetik, hogy Washington pusztán pénzügyi tranzakcióként, leértékelően kezeli egy olyan nép jövőjét, amely évek óta saját függetlenségéről és a Dániától való gazdasági függéséről vitatkozik.

"Elég volt... Nem kérünk az annexiós fantáziálgatásból" – írta Jens-Frederik Nielsen grönlandi miniszterelnök egy Facebook-bejegyzésben, miután Trump ismét arról beszélt újságíróknak, hogy az Egyesült Államoknak meg kell szereznie a szigetet.

Európai vezetők élesen bírálták az amerikai nyilatkozatokat, különösen annak fényében, hogy az Egyesült Államok és Dánia NATO-szövetségesek, és közös védelmi kötelezettség köti össze őket. Franciaország, Németország, Olaszország, Lengyelország, Spanyolország, Nagy-Britannia és Dánia közös közleményben szögezte le: Grönland és Dánia kizárólagos joga eldönteni a közöttük fennálló viszony kérdéseit.

Amikor a Fehér Házat a sziget esetleges megvásárlásáról és a grönlandiaknak szánt közvetlen kifizetésekről kérdezték, a hivatal Karoline Leavitt szóvivő és Marco Rubio külügyminiszter korábbi nyilatkozataira hivatkozott. Leavitt egy sajtótájékoztatón elismerte, hogy Trump és nemzetbiztonsági tanácsadói "

vizsgálják, hogyan nézne ki egy esetleges vétel.

Rubio közölte: a jövő héten Washingtonban találkozik dán kollégájával, hogy Grönlandról is tárgyaljanak. A dán nagykövetség nem kommentálta az értesüléseket, Grönland washingtoni képviselete pedig nem reagált a megkeresésre.

Egy, a belső megbeszéléseket ismerő forrás szerint a lakosságnak szánt egyszeri kifizetésekről már korábban is esett szó, de mostanra a tervek komolyabb szakaszba léptek. A magasabb összegek –

akár fejenként 100 000 dollár, összesen csaknem 6 milliárd dollár – is reális opcióként merülnek fel.

Nem világos, hogy egy ilyen kifizetési program pontosan hogyan nézne ki. Kérdés, mikor és milyen feltételekkel jutnának a grönlandiak a pénzhez, és mit várna el ezért cserébe Washington.

Az egyik opció, amelyet Trump tanácsadói mérlegelnek, az úgynevezett szabad társulási megállapodás (Compact of Free Association, COFA) megkötése Grönlanddal. Ilyen egyezmények jelenleg mikronéziai és csendes-óceáni kis államokkal – mint Mikronézia, a Marshall-szigetek és Palau – vannak érvényben. Ezek keretében az Egyesült Államok kulcsfontosságú szolgáltatásokat nyújt, például postai ellátást és katonai védelmet, cserébe az amerikai hadsereg szabadon állomásozhat a területen, és a kereskedelem nagyrészt vámmentes.

COFA-t eddig csak független országokkal kötöttek, így Grönlandnak előbb ki kellene válnia Dániából ahhoz, hogy ilyen megállapodás egyáltalán szóba jöhessen. Elméletileg az egyszeri kifizetések ösztönözhetnék a lakosságot, hogy az elszakadás mellett szavazzon, vagy egy ilyen egyezményt támogasson egy függetlenségi népszavazás után.

Közvélemény-kutatások szerint a grönlandiak nagy többsége támogatja a függetlenség gondolatát,

ugyanakkor tartanak attól, milyen gazdasági következményekkel járna a dán támogatások elvesztése. Ez az egyik fő oka annak, hogy a helyi törvényhozók többsége eddig nem kezdeményezett népszavazást a kérdésben. A felmérések azt is mutatják: bár sokan nyitottak a dán királyságtól való elszakadásra, a legtöbb grönlandi nem szeretné, ha Grönland az Egyesült Államok része lenne.

