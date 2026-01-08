  • Megjelenítés
Rejtélyes dróncsapás a Fekete-tengeren: megtámadtak egy tankerhajót
Rejtélyes dróncsapás a Fekete-tengeren: megtámadtak egy tankerhajót

Szerdán dróncsapás ért egy Elbus nevű tartályhajót a Fekete-tengeren. A Palau zászlaja alatt közlekedő, 2005-ben épített suezmax tankert a török partoktól mintegy 30 tengeri mérföldre, kelet felé tartva támadták meg pilóta nélküli vízi járművel és légi drónnal - közölte a Splash247.

A követési adatok szerint a hajó a támadás időpontjában hirtelen letért tervezett útvonaláról, és éles fordulóval a török partvidék felé vette az irányt. Török sajtóértesülések szerint a parti őrség egységeit riasztották a térségbe, miután a hajó vészjelzést adott le.

A dróncsapás a hajó felső felépítményét rongálta meg, személyi sérülés és környezetszennyezés azonban nem történt. A tanker saját erőből biztonságos helyre jutott, és jelenleg a török fekete-tengeri partvidéken fekvő Inebolu kikötője előtt horgonyoz. Egyes helyi híradások szerint a török hatóságok segítették a hajót a kikötőbe vontatás során, ahol szemlét tartanak rajta.

A török hatóságok egyelőre nem adtak ki hivatalos közleményt, és nem erősítették meg a támadás elkövetőjének kilétét.

Az ukrán fegyveres erők, amelyek korábban több, Oroszországgal kereskedő tartályhajót is célba vettek, egyelőre nem vállalták a felelősséget az incidensért.

Az eset tovább fokozza a fekete-tengeri kereskedelmi hajózással kapcsolatos biztonsági aggodalmakat, különösen az orosz energiaexporthoz köthető hajók esetében. Az Elbus novemberben cserélt tulajdonost; jelenlegi birtokosa és üzemeltetője hongkongi, illetve kínai bejegyzésű vállalat. A korábban Euroleader néven futó tanker Szingapúrból indult, és a jelentések szerint a dél-oroszországi Novorosszijszk kikötője felé tartott.

