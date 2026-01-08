Rejtélyes dróncsapás a Fekete-tengeren: megtámadtak egy tankerhajót

A követési adatok szerint a hajó a támadás időpontjában hirtelen letért tervezett útvonaláról, és éles fordulóval a török partvidék felé vette az irányt. Török sajtóértesülések szerint a parti őrség egységeit riasztották a térségbe, miután a hajó vészjelzést adott le.
A dróncsapás a hajó felső felépítményét rongálta meg, személyi sérülés és környezetszennyezés azonban nem történt. A tanker saját erőből biztonságos helyre jutott, és jelenleg a török fekete-tengeri partvidéken fekvő Inebolu kikötője előtt horgonyoz. Egyes helyi híradások szerint a török hatóságok segítették a hajót a kikötőbe vontatás során, ahol szemlét tartanak rajta.
7 січня дрон атакував нафтовий танкер ELBUS у Чорному морі за 30 миль від узбережжя Туреччини (провінція Кастамона). Судно під прапором Палау прямувало до Новоросійська для завантаження. Внаслідок атаки пошкоджено верхню частину танкера.Зараз він на рейді турецького порту Інеболу pic.twitter.com/DRrj6PMdXk https://t.co/DRrj6PMdXk— КРИМський бандерівець (@CrimeaUA1) January 8, 2026
A török hatóságok egyelőre nem adtak ki hivatalos közleményt, és nem erősítették meg a támadás elkövetőjének kilétét.
Az ukrán fegyveres erők, amelyek korábban több, Oroszországgal kereskedő tartályhajót is célba vettek, egyelőre nem vállalták a felelősséget az incidensért.
Az eset tovább fokozza a fekete-tengeri kereskedelmi hajózással kapcsolatos biztonsági aggodalmakat, különösen az orosz energiaexporthoz köthető hajók esetében. Az Elbus novemberben cserélt tulajdonost; jelenlegi birtokosa és üzemeltetője hongkongi, illetve kínai bejegyzésű vállalat. A korábban Euroleader néven futó tanker Szingapúrból indult, és a jelentések szerint a dél-oroszországi Novorosszijszk kikötője felé tartott.
Címlapkép forrása: Shutterstock
Olyan vihar csap le az Egyesült Királyságra, amely meghaladhatja a 2023-as Ciarán erejét is
Borostyánsárga szélerősségi figyelmeztetést adtak ki.
Villámgyors pálfordulást produkált Von der Leyen kritikusa – egyből beállt a vitatott brüsszeli terv mögé
Az olaszok köszönik, jól laktak.
A KÉSZ és a Merkbau építheti a 26 millió eurós ferihegyi irodaházat
Az EKR-rendszerben olvasható a közbeszerzés eredménye.
Megjött a döntés: így alakul holnaptól a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Kiderült, mit lépne a NATO, ha Amerika tényleg megtámadja Grönlandot
Itt vannak a forgatókönyvek.
Trump vezeti a tizenöt világvezető testületét: történelmi bejelentés várható a konfliktuszóna újjáépítéséről
Belement a tervbe Netanjahu.
Kiderült, mekkora hiánnyal zárta Magyarország az évet!
Megjött a decemberi adat.
Ha nem teszünk semmit, belefulladunk az e-hulladékba
Az elektronikai hulladék mennyisége 2010 óta ötször gyorsabban növekszik, mint a szabályos keretek között zajló újrahasznosítás mértéke.
Otthon Start: mit okozna, ha eltörölnék a támogatott lakáshitelt?
Az MNB lakáshitel statisztikái alapján 273,99 milliárd forint összegben kötöttek szerződést a magyarok novemberben. Ezen összegből 222,64 milliárd forint kapcsolódott valamilyen támogatott k
Hiába a megrendülő bizalom, a külföldiek étvágya lankadatlan az amerikai részvények iránt
A gyengülő dollár, az Európával szembeni részvénypiaci alulteljesítés és az általános bizalmatlanság ellenére a külföldiek még mindig zsákolják az amerikai papírokat. Repüljünk gondol
Óriási mennyiségű nanoműanyag lehet az óceánokban
A láthatatlan szennyezés mértéke sokkal nagyobb a vártnál, és már a sejtek szintjén fenyegeti a tengeri élővilágot.
Európai M&A-piac 2025-2026
2025 közepére az európai M&A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel
Mi vár idén a privátbankokra?
A piaci kockázatok mintha elhomályosulnának, pedig több nagy, évtizedes trend tört meg, elég csak az infláció, geopolitika, globalizáció, kamatpályák trendjeire gondolni. A privátbanki szekto
Valóban megújuló erőforrás a biomassza?
A biomassza globális részesedése a villamosenergia-mixben csupán 2,26%, a károsanyag-kibocsátás szempontjából mégis a harmadik helyen állt 2024-ben.
Comcast Corporation - elemzés
Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január másodikán, ma meg jön föl erősen. Kiderült, hogy volt egy előre eltervezett split, ami ma vé
Nagyot ment a BUX – Megéri beszállni?
Tóth Tiborral, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatójával beszélgettünk.
Sok befektető fog hibázni 2026-ban – kerüld el a csapdákat
Segítünk megtalálni a következő év nagy nyerteseit.
Új befektető érkezik a Cápák közé – elmondta, kit mentorálna szívesen
Varga Sándorral beszélgettünk.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?