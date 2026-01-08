Rejtélyes dróncsapás a Fekete-tengeren: megtámadtak egy tankerhajót

A követési adatok szerint a hajó a támadás időpontjában hirtelen letért tervezett útvonaláról, és éles fordulóval a török partvidék felé vette az irányt. Török sajtóértesülések szerint a parti őrség egységeit riasztották a térségbe, miután a hajó vészjelzést adott le.

A dróncsapás a hajó felső felépítményét rongálta meg, személyi sérülés és környezetszennyezés azonban nem történt. A tanker saját erőből biztonságos helyre jutott, és jelenleg a török fekete-tengeri partvidéken fekvő Inebolu kikötője előtt horgonyoz. Egyes helyi híradások szerint a török hatóságok segítették a hajót a kikötőbe vontatás során, ahol szemlét tartanak rajta.

7 січня дрон атакував нафтовий танкер ELBUS у Чорному морі за 30 миль від узбережжя Туреччини (провінція Кастамона). Судно під прапором Палау прямувало до Новоросійська для завантаження. Внаслідок атаки пошкоджено верхню частину танкера.Зараз він на рейді турецького порту Інеболу pic.twitter.com/DRrj6PMdXk https://t.co/DRrj6PMdXk — КРИМський бандерівець (@CrimeaUA1) January 8, 2026

A török hatóságok egyelőre nem adtak ki hivatalos közleményt, és nem erősítették meg a támadás elkövetőjének kilétét.

Az ukrán fegyveres erők, amelyek korábban több, Oroszországgal kereskedő tartályhajót is célba vettek, egyelőre nem vállalták a felelősséget az incidensért.

Az eset tovább fokozza a fekete-tengeri kereskedelmi hajózással kapcsolatos biztonsági aggodalmakat, különösen az orosz energiaexporthoz köthető hajók esetében. Az Elbus novemberben cserélt tulajdonost; jelenlegi birtokosa és üzemeltetője hongkongi, illetve kínai bejegyzésű vállalat. A korábban Euroleader néven futó tanker Szingapúrból indult, és a jelentések szerint a dél-oroszországi Novorosszijszk kikötője felé tartott.

Címlapkép forrása: Shutterstock