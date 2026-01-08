Szőrén-szálán eltűnt a vezető a tárgyalások előtt: robbanhat a helyzet két olajhatalom között

Az eset tovább élezte a feszültséget Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek között, amelyek az olajban gazdag Öböl-térség két legbefolyásosabb államai. Zubejdi szerdán nem jelent meg a rijádi válságtárgyalásokon, ahol a dél-jemeni helyzetről egyeztettek volna. A szeparatisták állítása szerint Szaúd-Arábiába próbálták kényszeríteni, mégpedig fenyegetésekkel.

A válság múlt hónapban robbant ki, amikor a szeparatisták gyors előrenyomulással végigsöpörtek Dél-Jemenen, és elérték a szaúdi határt.

A gyorsan eszkalálódó események megbontották a Szaúd-Arábia és az Emírségek közötti szövetséget, amely a nemzetközileg elismert jemeni kormány oldalán harcol az Irán által támogatott húszik ellen.

A két ország – amelyek szoros amerikai szövetségeseknek számítanak – számos közel-keleti kérdésben, a geopolitikától az olajtermelésig, eltérő álláspontot képvisel. Ezek a nézeteltérések most a jemeni válság kapcsán nyíltan felszínre kerültek.

Zubejdi Déli Átmeneti Tanácsának küldöttsége közben eredményes tárgyalásokat folytatott Rijádban Szaúd-Arábia jemeni nagykövetével – közölte Mohamed al-Ghaith, a csoport egyik vezető tisztségviselője. Nyilatkozata arra utal, hogy szakadás alakulhat ki a szeparatisták között.

A koalíció csütörtöki közleménye szerint Zubejdi és kísérete a Szomáliföldről Mogadishuba tartó gépen emírségbeli tisztek felügyelete alatt állt. Egy órát várakoztak, mielőtt Abu-Dzabi felé indultak volna tovább. A koalíció azt is közölte, hogy a repülőgép az Ománi-öböl felett kikapcsolta azonosító rendszerét, és azt csak a landolás előtt tíz perccel kapcsolták vissza.

Ha beigazolódik, hogy Zubejdi Abu-Dzabiban tartózkodik, az feldühítheti a szaúdi vezetést, amely nyomást gyakorol az Emírségekre, hogy fékezze meg a szeparatistákat dél-jemeni előrenyomulásuk után. Az Egyesült Arab Emírségek – amely kivonta maradék erőit Jemenből – a helyzet enyhítésére szólított fel az országban, amelyet a polgárháború okozta súlyos humanitárius válság sújt.

Szaúd-Arábia és az Emírségek 2014-ben avatkozott be Jemenben, miután a húszik elfoglalták a fővárost, Szanaát. A Déli Átmeneti Tanács 2017-ben, emírségbeli támogatással alakult meg, majd később csatlakozott a kormánykoalícióhoz, amely Dél- és Kelet-Jement ellenőrzi.

Címlapkép forrása: Mohammed Hamoud/Getty Images