Teljesen ki vannak borulva az oroszok Trump lépése miatt: már Putyin minisztériumát sem kímélik

Elégtelennek nevezte az MK.ru újságírója azt, hogy Oroszország csak minisztériumi közleményekkel válaszolt arra, hogy az Egyesült Államok tegnap lefoglalta a Marinera tankerhajót – az orosz portál lényegében nyíltan kritizálva a Putyin-féle külügy fellépésének hiányát szigorúbb intézkedéseket vár el Amerikával szemben.

Oroszország eddig csak minisztériumi szinten válaszolt. Ez a reakció a tankerhajó lefoglalására nyilvánvalóan elégtelen”

– olvasható az orosz portál cikkében.

Azt írják: a lefoglalt tankerhajót, a Marinerát szerintük teljesen illegálisan szerezte meg az amerikai parti őrség, nemzetközi hajózási szabályokat sértve az akcióval.

A külügyminisztérium arra szólította fel [Amerikát], hogy bánjanak emberségesen a legénységgel. Ez nem elég”

– írja az MK.ru.

Arra térnek ki: az egész ügy nem Venezueláról szól, hiszen Oroszország és a latin-amerikai ország gazdasági kapcsolata minimális, mindössze évi 200 millió dollárnyi kereskedelmi forgalmat bonyolítanak le.

A helyzet ennél sokkal komolyabb – ez egy precedens. Ha a balti államok (és a finnek, svédek, dánok), úgy döntenek, hogy orosz polgári hajókat lehet elrabolni és erre csak minisztériumi válaszokat kapnak, szörnyű idők jönnek”

– olvasható az orosz portálon.

Végül azt javasolják az orosz állami szerveknek, hogy védjék az orosz polgári szállítóhajókat hadihajókkal és hozzanak létre egy olyan állami hatóságot, amely kizárólag a nemzetközi jog betartatásával foglalkozik – és csak olyan emberekből áll, akik korábban a különleges erők kötelékében szolgáltak. Ez alighanem arra vonatkozóan javaslat, hogy szükség esetén ezek a "jogszakértők" fegyverrel szállnának szembe a NATO tagállamaival, ha újabb hajókat próbálnak meg lefoglalni.

