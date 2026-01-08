  • Megjelenítés
Teljesen ki vannak borulva az oroszok Trump lépése miatt: már Putyin minisztériumát sem kímélik
Globál

Teljesen ki vannak borulva az oroszok Trump lépése miatt: már Putyin minisztériumát sem kímélik

Portfolio
Elégtelennek nevezte az MK.ru újságírója azt, hogy Oroszország csak minisztériumi közleményekkel válaszolt arra, hogy az Egyesült Államok tegnap lefoglalta a Marinera tankerhajót – az orosz portál lényegében nyíltan kritizálva a Putyin-féle külügy fellépésének hiányát szigorúbb intézkedéseket vár el Amerikával szemben.

Oroszország eddig csak minisztériumi szinten válaszolt. Ez a reakció a tankerhajó lefoglalására nyilvánvalóan elégtelen”

– olvasható az orosz portál cikkében.

Azt írják: a lefoglalt tankerhajót, a Marinerát szerintük teljesen illegálisan szerezte meg az amerikai parti őrség, nemzetközi hajózási szabályokat sértve az akcióval.

A külügyminisztérium arra szólította fel [Amerikát], hogy bánjanak emberségesen a legénységgel. Ez nem elég”

Még több Globál

Szőrén-szálán eltűnt a vezető a tárgyalások előtt: robbanhat a helyzet két olajhatalom között

"Akár rá is lőhetnének" az oroszok az amerikaiakra, elhangzott egy dátum a békével kapcsolatban - Háborús híreink csütörtökön

Súlyos pofonnal indítja az évet Amerika legnagyobb riválisa: ez még csak a kezdet lehet

– írja az MK.ru.

Arra térnek ki: az egész ügy nem Venezueláról szól, hiszen Oroszország és a latin-amerikai ország gazdasági kapcsolata minimális, mindössze évi 200 millió dollárnyi kereskedelmi forgalmat bonyolítanak le.

A helyzet ennél sokkal komolyabb – ez egy precedens. Ha a balti államok (és a finnek, svédek, dánok), úgy döntenek, hogy orosz polgári hajókat lehet elrabolni és erre csak minisztériumi válaszokat kapnak, szörnyű idők jönnek”

– olvasható az orosz portálon.

Végül azt javasolják az orosz állami szerveknek, hogy védjék az orosz polgári szállítóhajókat hadihajókkal és hozzanak létre egy olyan állami hatóságot, amely kizárólag a nemzetközi jog betartatásával foglalkozik – és csak olyan emberekből áll, akik korábban a különleges erők kötelékében szolgáltak. Ez alighanem arra vonatkozóan javaslat, hogy szükség esetén ezek a "jogszakértők" fegyverrel szállnának szembe a NATO tagállamaival, ha újabb hajókat próbálnak meg lefoglalni.

Kapcsolódó cikkünk

"Akár rá is lőhetnének" az oroszok az amerikaiakra, elhangzott egy dátum a békével kapcsolatban - Háborús híreink csütörtökön

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Mi vár idén a privátbankokra?

A piaci kockázatok mintha elhomályosulnának, pedig több nagy, évtizedes trend tört meg, elég csak az infláció, geopolitika, globalizáció, kamatpályák trendjeire gondolni. A privátbanki szekto

RSM Blog

Európai M&A-piac 2025-2026

2025 közepére az európai M&amp;A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január másodikán, ma meg jön föl erősen. Kiderült, hogy volt egy előre eltervezett split, ami ma vé

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Európai katonák mennek Ukrajnába, megváltozott Zelenszkij véleménye a békéről – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Rég nem látott hóhelyzet Magyarországon: mutatjuk a rendkívüli intézkedéseket!
Alakul a titkos terv: Európa már arra készül, hogy akár Amerika is megtámadhat minket
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility