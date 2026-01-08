Tiszta vizet öntött a pohárba Merz az Ukrajnába induló európai katonák kapcsán: „Oroszország nélkül nem megy”

Friedrich Merz német kancellár csütörtökön hangsúlyozta, Oroszország beleegyezése nélkül nem lehet európai katonákat küldeni Ukrajnába.

Merz a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) Seeon kolostorban zajló frakcióülésén mondott beszédet, majd újságírói kérdésekre válaszolt.

Beszélt az Ukrajnát támogató országok, az úgynevezett „tettre készek koalíciója” keddi megbeszéléséről, ahol a Kijevnek nyújtandó biztonsági garanciákról is tárgyaltak. Az Egyesült Királyság és Franciaország megállapodott abban, hogy békefenntartóként katonákat küldenének Ukrajnába egy tűzszünet után, Oroszország azonban hallani sem akar NATO-országok fegyvereseinek ottani jelenlétéről.

Merz újságírói kérdésre tiszta vizet öntött a pohárba.

Egy fegyverszünet utáni biztonsági garanciákról beszélünk. Nincs senki (…), aki azt mondaná, hogy be kellene mennünk Ukrajnába, és beavatkoznunk az éppen zajló konfliktusba. Mi támogatjuk Ukrajnát, mindent megteszünk, hogy véget érjen a háború, de ebben az összefüggésben csak egy béke-, egy tűzszüneti megállapodás katonai biztosításáról beszélünk

– hangsúlyozta a kancellár. Hozzátette:

A sorrend a következő kell legyen: először egy fegyverszünet, utána biztonsági garanciák Ukrajnának, majd hosszútávú megállapodás Oroszországgal. És mindez nem lehetséges Oroszország beleegyezése nélkül. És valószínűleg még messze vagyunk ettől.

Merz megjegyezte, arról még vita zajlik, mely országok milyen hozzájárulást tudnak adni, és ennek a folyamatnak az elején járunk, nem a végén.

Statement mit Bundeskanzler Friedrich Merz, Alexander Hoffmann MdB und Dr. Markus Söder MdL #SEEON26 https://t.co/oTtqFBbTrP https://twitter.com/hashtag/SEEON26?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw — CSU im Bundestag (@csu_bt) January 8, 2026

Címlapkép forrása: Tom Nicholson/Getty Images