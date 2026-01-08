  • Megjelenítés
Tiszta vizet öntött a pohárba Merz az Ukrajnába induló európai katonák kapcsán: „Oroszország nélkül nem megy”
Globál

Tiszta vizet öntött a pohárba Merz az Ukrajnába induló európai katonák kapcsán: „Oroszország nélkül nem megy”

Portfolio
Friedrich Merz német kancellár csütörtökön hangsúlyozta, Oroszország beleegyezése nélkül nem lehet európai katonákat küldeni Ukrajnába.

Merz a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) Seeon kolostorban zajló frakcióülésén mondott beszédet, majd újságírói kérdésekre válaszolt.

Beszélt az Ukrajnát támogató országok, az úgynevezett „tettre készek koalíciója” keddi megbeszéléséről, ahol a Kijevnek nyújtandó biztonsági garanciákról is tárgyaltak. Az Egyesült Királyság és Franciaország megállapodott abban, hogy békefenntartóként katonákat küldenének Ukrajnába egy tűzszünet után, Oroszország azonban hallani sem akar NATO-országok fegyvereseinek ottani jelenlétéről.

Merz újságírói kérdésre tiszta vizet öntött a pohárba.

Egy fegyverszünet utáni biztonsági garanciákról beszélünk. Nincs senki (…), aki azt mondaná, hogy be kellene mennünk Ukrajnába, és beavatkoznunk az éppen zajló konfliktusba. Mi támogatjuk Ukrajnát, mindent megteszünk, hogy véget érjen a háború, de ebben az összefüggésben csak egy béke-, egy tűzszüneti megállapodás katonai biztosításáról beszélünk

Még több Globál

Európai turisták százai rekedtek egy szigeten - Egy magyar állampolgár is várja a kimentést

Ez ám a fordulat: egy 74 éve kiadott katonai parancs robbanthatja ki a háborút az USA és Dánia között

Trump bejelentette az „Aranyflottát”: ilyen hajókat még nem látott a világ, de van egy komoly bökkenő

– hangsúlyozta a kancellár. Hozzátette:

A sorrend a következő kell legyen: először egy fegyverszünet, utána biztonsági garanciák Ukrajnának, majd hosszútávú megállapodás Oroszországgal. És mindez nem lehetséges Oroszország beleegyezése nélkül. És valószínűleg még messze vagyunk ettől.

Merz megjegyezte, arról még vita zajlik, mely országok milyen hozzájárulást tudnak adni, és ennek a folyamatnak az elején járunk, nem a végén.

Kapcsolódó cikkünk

Megszületett a megállapodás: európai katonák mennek Ukrajnába - Két ország tett betonbiztos vállalást

Címlapkép forrása: Tom Nicholson/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Európai M&A-piac 2025-2026

2025 közepére az európai M&amp;A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel

Holdblog

Mi vár idén a privátbankokra?

A piaci kockázatok mintha elhomályosulnának, pedig több nagy, évtizedes trend tört meg, elég csak az infláció, geopolitika, globalizáció, kamatpályák trendjeire gondolni. A privátbanki szekto

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január másodikán, ma meg jön föl erősen. Kiderült, hogy volt egy előre eltervezett split, ami ma vé

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Gulyás Gergely elmondta, hogy mi lehet a szombati munkanappal
Európai katonák mennek Ukrajnába, megváltozott Zelenszkij véleménye a békéről – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Eldőlt Venezuela sorsa: leleplezte mestertervét az Egyesült Államok
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility