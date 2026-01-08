„Vegye a kalapját!” – Teniszezni ment a polgármester, miközben tízezrek fagyoskodtak áram nélkül

Berlin második világháború utáni történetének leghosszabb áramszünete mintegy 100 ezer embert: 45 ezer háztartást és 2000 üzletet érintett. Az éjszaka mínusz 10 fokos téli hidegben bekövetkezett többnapos áramszünet miatt egy idős asszony életét vesztette.

Az áramkimaradást nem technikai hiba okozta, hanem a Vulkangruppe (Vulkán Csoport) nevű szélsőbaloldali szervezet által szombat reggel végrehajtott gyújtogatás. A szélsőbalos csoport szerint szabotázsakciójuk környezetvédelmi színezetű volt, és a fosszilis energiával működő erőműveket célozta.

Miután Wegnert szombaton tájékoztatták az áramszünetről, romantikus partnerével teniszezni ment, ahelyett, hogy a helyzet kezelésében segédkezett volna.

Délután egytől kettőig teniszeztem, mert ki akartam tisztítani a fejem. Egész idő alatt elérhető voltam... a telefonom hangosan szólt. Utána rögtön visszamentem, és folytattam a munkát

– nyilatkozta a polgármester a Welt TV-nek.

Vasárnap azonban még más sztorit adott elő.

Otthon voltam. Szó szerint bezárkóztam az otthoni irodámba, és onnan koordináltam a dolgokat

– nyilatkozta akkor újságíróknak.

Wegner a konzervatív CDU politikusa, Berlint a szociáldemokrata SPD-vel koalícióban kormányozza.

A Berlinben legnépszerűbb ellenzéki erő, a radikális baloldali Die Linke (Baloldal) helyi vezetője, Tobias Schulze azt mondta, Wegner viselkedése a felelősség és az empátia hiányát mutatja.

Wegner úrnak fel kell tennie magának a kérdést, hogy eleget tett-e a tisztségével járó felelősségnek

– mondta Schulze.

Kristin Brinker, a szélsőjobboldali AfD közgyűlési frakciójának vezetője lemondásra szólította fel a polgármestert.

Aki a válságos pillanatokban a szabadidőt részesíti előnyben, az rossz helyen jár. Wegner úr, ezt a meccset elvesztette. Vegye a kalapját

– hangoztatta Brinker.

A berlini vezetést azért is bírálták, mert az áramszünet elején az érintett lakosoknak azt ajánlották fel, hogy 70 euróért foglalhatnak szállodai szobát. A felháborodás hatására aztán a város ingyenes szállásokat ajánlott fel.

Berlin tartományi jogú város, a 16 német tartomány egyike. Idén szeptemberben helyi választásokat tartanak. A legutóbbi, tavaly novemberi felmérés szerint Wegner pártja, a CDU 22 százalékkal vezet ugyan, de a Die Linke szorosan nyomában van 19 százalékkal, a harmadik pedig az AfD 16 százalékkal. A Zöldeket szintén 16 százalékra, az SPD-t pedid 13 százalékra mérik.

Kérdés, hogy az áramszünet kezelése hogyan hat majd Wegner és a helyi CDU népszerűségére.

Címlapkép forrása: Emmanuele Contini/NurPhoto via Getty Images