„Vegye a kalapját!” – Teniszezni ment a polgármester, miközben tízezrek fagyoskodtak áram nélkül

Berlin második világháború utáni történetének leghosszabb áramszünete mintegy 100 ezer embert: 45 ezer háztartást és 2000 üzletet érintett. Az éjszaka mínusz 10 fokos téli hidegben bekövetkezett többnapos áramszünet miatt egy idős asszony életét vesztette.
Az áramkimaradást nem technikai hiba okozta, hanem a Vulkangruppe (Vulkán Csoport) nevű szélsőbaloldali szervezet által szombat reggel végrehajtott gyújtogatás. A szélsőbalos csoport szerint szabotázsakciójuk környezetvédelmi színezetű volt, és a fosszilis energiával működő erőműveket célozta.
Miután Wegnert szombaton tájékoztatták az áramszünetről, romantikus partnerével teniszezni ment, ahelyett, hogy a helyzet kezelésében segédkezett volna.
Délután egytől kettőig teniszeztem, mert ki akartam tisztítani a fejem. Egész idő alatt elérhető voltam... a telefonom hangosan szólt. Utána rögtön visszamentem, és folytattam a munkát
– nyilatkozta a polgármester a Welt TV-nek.
Vasárnap azonban még más sztorit adott elő.
Otthon voltam. Szó szerint bezárkóztam az otthoni irodámba, és onnan koordináltam a dolgokat
– nyilatkozta akkor újságíróknak.
Wegner a konzervatív CDU politikusa, Berlint a szociáldemokrata SPD-vel koalícióban kormányozza.
A Berlinben legnépszerűbb ellenzéki erő, a radikális baloldali Die Linke (Baloldal) helyi vezetője, Tobias Schulze azt mondta, Wegner viselkedése a felelősség és az empátia hiányát mutatja.
Wegner úrnak fel kell tennie magának a kérdést, hogy eleget tett-e a tisztségével járó felelősségnek
– mondta Schulze.
Kristin Brinker, a szélsőjobboldali AfD közgyűlési frakciójának vezetője lemondásra szólította fel a polgármestert.
Aki a válságos pillanatokban a szabadidőt részesíti előnyben, az rossz helyen jár. Wegner úr, ezt a meccset elvesztette. Vegye a kalapját
– hangoztatta Brinker.
A berlini vezetést azért is bírálták, mert az áramszünet elején az érintett lakosoknak azt ajánlották fel, hogy 70 euróért foglalhatnak szállodai szobát. A felháborodás hatására aztán a város ingyenes szállásokat ajánlott fel.
Berlin tartományi jogú város, a 16 német tartomány egyike. Idén szeptemberben helyi választásokat tartanak. A legutóbbi, tavaly novemberi felmérés szerint Wegner pártja, a CDU 22 százalékkal vezet ugyan, de a Die Linke szorosan nyomában van 19 százalékkal, a harmadik pedig az AfD 16 százalékkal. A Zöldeket szintén 16 százalékra, az SPD-t pedid 13 százalékra mérik.
Kérdés, hogy az áramszünet kezelése hogyan hat majd Wegner és a helyi CDU népszerűségére.
Címlapkép forrása: Emmanuele Contini/NurPhoto via Getty Images
Zelenszkij váratlan javaslattal állt elő: ezt kellene tennie Washingtonnak Putyin hadurával
Viccelődött egy kicsit az ukrán elnök.
Mutatjuk, hol van baj a MÁV-nál: több vonalon késnek vagy kiestek vonatok
Csütörtök hajnalban is akadnak problémák.
A NASA nehéz döntés előtt áll, ritka eset borzolja a kedélyeket
Korábban hazahozhatják az űrhajósokat.
Konkrét számot közölt Venezuela: ennyi halottja volt az amerikai támadásnak
A halálos áldozatok harmada kubai.
Hihetetlen tempóra kapcsolt az amerikai hadiipar: ilyen gyorsan még soha nem készültek a szuperdrága vadászbombázók
Pedig nem gyerekjáték összerakni egy ilyen madarat.
Több tízezer kontinensbérletet osztott ki Brüsszel
A jelentkezők vonattal járhatják körbe Európát.
Kiadták a narancs figyelmeztetést: itt kell figyelni az utakon a hó miatt
A viharos szél hótorlaszokat emelhet.
Halálos lövések dördültek el az amerikai városban: fegyvert rántottak az ICE ügynökei
Hatalmas botrány lett a lövöldözésből.
Személyi kölcsön: 2026 legjobb ajánlatai és a friss piaci helyzet
Tiszta lappal, de felfűtött talajon indul a személyi kölcsönök piaca a rekordévet záró 2025 után. Mit léptek a bankok? Merre tartanak a kamatok? Ismerd meg az aktuális piaci helyzetet a Bankmon
Óriási mennyiségű nanoműanyag lehet az óceánokban
A láthatatlan szennyezés mértéke sokkal nagyobb a vártnál, és már a sejtek szintjén fenyegeti a tengeri élővilágot.
Mi vár idén a privátbankokra?
A piaci kockázatok mintha elhomályosulnának, pedig több nagy, évtizedes trend tört meg, elég csak az infláció, geopolitika, globalizáció, kamatpályák trendjeire gondolni. A privátbanki szekto
Valóban megújuló erőforrás a biomassza?
A biomassza globális részesedése a villamosenergia-mixben csupán 2,26%, a károsanyag-kibocsátás szempontjából mégis a harmadik helyen állt 2024-ben.
Comcast Corporation - elemzés
Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január másodikán, ma meg jön föl erősen. Kiderült, hogy volt egy előre eltervezett split, ami ma vé
Európai M&A-piac 2025-2026
2025 közepére az európai M&A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel
A békeosztalékot acéllövegekre cserélte Európa
Brutális ralin vannak túl az európai védelmi szektor cégei, egyértelmű hype van az ágazatban. Európa lemaradt a fegyverkezésben, a világ hat legnagyobb védelmi cége közt... The post A békeos
A forint éve volt 2025, de idén ködös a sorsa
Ha megkérdeztük volna Önöket 2024 év végén, mi vár bennünket 2025-ben, abban az évben, ahol mondhatni csak háborúról beszélgettünk: Donald Trump beiktatásával várható vámháborúja, a..
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Nagyot ment a BUX – Megéri beszállni?
Tóth Tiborral, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatójával beszélgettünk.
Sok befektető fog hibázni 2026-ban – kerüld el a csapdákat
Segítünk megtalálni a következő év nagy nyerteseit.
Új befektető érkezik a Cápák közé – elmondta, kit mentorálna szívesen
Varga Sándorral beszélgettünk.