Azt mondják az oroszok, ez volt a háború legdurvább csapása: „nagyobbat szólt, mint egy atombomba”
Azt mondják az oroszok, ez volt a háború legdurvább csapása: „nagyobbat szólt, mint egy atombomba"

Szabályosan ünneplik az oroszok a ma hajnali, Ukrajna elleni kombinált rakétacsapást, az MK.ru vezető anyagként foglalkozik a témával – Jurij Knutov biztonságpolitikai szakértő bevonásával az okozott kár mértékét és az Oresnyik rakéta képességeit taglalják.

Ma hajnalban Oresnyik-rakétát lőtt ki Oroszország Ukrajna Lviv régiójára – egy gáztározó felrobbant, Ukrajna szerint körülbelül 300 háztartás maradt átmenetileg fűtés nélkül, ami viszonylag mérsékelt kárnak mondható. Kijevet ugyanakkor ennél súlyosabb csapás érte, a fővárosban szinte teljesen elment a fűtés és az áram, miután Iszkander-rakéták pusztítottak a térségben.

Az MK.ru azt állítja: a Lviv környékén felrobbantott gáztározó az egyik legfontosabb volt Európában, hiába nem táplálkozott ebből sok háztartás, a létesítmény egyfajta „vésztartalék” volt arra az esetre, ha kínálati sokk, radikális árnövekedés vagy elhúzódó háború esetén biztosítani kell Ukrajna (és az oroszok szerint más európai országok) utánpótlását.

Az Oresnyik-csapás annyira erős volt, hogy a célpont biztosan megsemmisült. Ez a rendszer mondhatni fegyvertelen – úgy értem, nincsen felszerelve nukleáris robbanófejjel, de még repesz-romboló robbanófejjel sem, ezek hagyományos rakétafejek, amely az atmoszférán áthatolva kolosszális kinetikus energiával csapódnak a földbe”

– ecsetelte a rakéta képességeit Jurij Knutov orosz biztonságpolitikai szakértő.

Azt mondta:

az Oresnyik képes olyan pusztítást okozni, mint egy harcászati nukleáris fegyver, viszont nem radioaktív és nem okoz elektromágneses impulzust, sem hőhullámot.

Hatalmas lökéshullámot okoz, ami megrengeti a földet és mindent, ami a föld alatt van, lerombol mindent, ami a becsapódás körül található. Éppen ezért biztosan megsemmisíti a célpontját”

– ecsetelte Knutov.

Arra is kitért, hogy szerinte a csapás súlyos károkat okozott Ukrajna energiaellátó rendszerében, sőt, a csapás kihatással lesz olyan országokra is, amelyek gázt vásárolnak vagy akarnaka vásárolni Ukrajnán keresztül.

Knutov arra is kitért, hogy szerinte a NATO számára is „lenyűgöző” az Oresnyik-csapás és ennek hatása, hiszen jól látszik, hogy a rakéta sikeresen képes olyan, földalatti célpontokat elpusztítani, melyeket még egy nukleáris csapás sem ér el.

Jól látszik, hogy ez a fegyver fővárosokat és döntéshozói központokat is tud támadni Európában, ha a NATO fenntartja a jelenlegi hozzáállását”

– fenyegetőzik az orosz elemző.

Arra is kitér, hogy mivel a rakéta egyszerre több robbanófejet hordoz, vagyis MIRV-rendszerű, elfogása gyakorlatilag lehetetlen.

Címlapkép forrása: Kostiantyn Liberov/Libkos/Getty Images

