Bejelentette Donald Trump: lefújja a katonai műveleteket Venezuela körül - Úgy néz ki, megúsztuk a háborút

Trump üdvözölte Venezuela mai bejelentését, mely szerint politikai foglyok tömegeit engedik el, emellett jelezte, hogy Caracas új vezetése együttműködik az Egyesült Államokkal más kérdésekben is, főleg az új gáz- és olajinfrastruktúra létrehozásában.

Lefújtam a korábban tervezett második támadási hullámot, úgy tűnik, erre nem lesz szükség, viszont a hajók egyelőre helyükön maradnak biztonsági okok miatt”

– írja az elnök.

Arra is kitért, hogy az USA olajcégei 100 milliárd dollárt fektetnek majd be Venezuelába, erről ma lesz egy rendkívüli tárgyalás a Fehér Házban.