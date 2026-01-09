  • Megjelenítés
Bejelentette Donald Trump: lefújja a katonai műveleteket Venezuela körül - Úgy néz ki, megúsztuk a háborút
Globál

Bejelentette Donald Trump: lefújja a katonai műveleteket Venezuela körül - Úgy néz ki, megúsztuk a háborút

Portfolio
Venezuela új vezetése együttműködik az Egyesült Államokkal, ezért az amerikai elnök úgy döntött, hogy lefújja az ország ellen tervezett további katonai csapásokat – erről Donald Trump tett bejelentést Truth Social közösségi oldalán.

Trump üdvözölte Venezuela mai bejelentését, mely szerint politikai foglyok tömegeit engedik el, emellett jelezte, hogy Caracas új vezetése együttműködik az Egyesült Államokkal más kérdésekben is, főleg az új gáz- és olajinfrastruktúra létrehozásában.

Lefújtam a korábban tervezett második támadási hullámot, úgy tűnik, erre nem lesz szükség, viszont a hajók egyelőre helyükön maradnak biztonsági okok miatt”

– írja az elnök.

Arra is kitért, hogy az USA olajcégei 100 milliárd dollárt fektetnek majd be Venezuelába, erről ma lesz egy rendkívüli tárgyalás a Fehér Házban.

Kapcsolódó cikkünk

Megszólaltak a szakértők: Amerika egy sor opcióból választhat Grönland megszerzéséhez

Macronék a vesztesek nyugalmával készülhetnek az EU sorsfordító szavazására

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Európai M&A-piac 2025-2026

2025 közepére az európai M&amp;A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel

Holdblog

A minimálbér és Jézus lenyomva

Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#

KonyhaKontrolling

Mennyi időd van valójában?

Az emberek általában későn döbbennek rá, hogy mennyire rövid egy élet. Hasonló témában már írtam arról, hogy mennyi pénzt keresel meg egy aktív élet alatt, és nagyon fájdalmas, hogy sajn

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Oresnyik-rakéta csapódott Ukrajnába, evakuációs parancsot kapott Kijev - Percről percre az ukrán frontról pénteken
A világ legnagyobb gazdasági összeomlása után most minden megváltozhat Venezuelában
Moszkva egyértelművé tette, mi lesz, ha európai katonákat telepítenek Ukrajnába
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility