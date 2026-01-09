  • Megjelenítés
Bejelentette Moszkva: elindult a válaszcsapás – Kőkeményen megtorolják a Putyin-rezidencia elleni támadást
Bejelentette Moszkva: elindult a válaszcsapás – Kőkeményen megtorolják a Putyin-rezidencia elleni támadást

Portfolio
Átfogó csapást indított az orosz haderő Ukrajna ellen, egyebek mellett Oresnyik-rakétarendszer használatával, a cél az elnöki rezidencia elleni támadás megtorlása – jelentette be ma reggel az orosz védelmi minisztérium.

A moszkvai védelmi tárca nyíltan bejelentette, hogy drónokkal, cirkálórakétákkal és Oresnyik rakétarendszerrel támadták Ukrajnát.

A minisztérium nyíltan deklarálta, hogy

a válaszcsapást azért indították, mert december 29-én Ukrajna szerintük megtámadta Vlagyimir Putyin elnök novgorodi rezidenciáját.

Moszkva közlése szerint a támadás „elérte céljait,” megsemmisítették a „terrortámadásban” használt drónindítókat és drónokat gyártó létesítményeket.

Ukrajna tagadja, hogy megtámadták volna Putyin elnöki rezidenciáját.

Címlapkép forrása: Andriy Dubchak / dia images via Getty Images

