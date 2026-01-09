Bejelentette Trump: fegyverrel is hajlandó megvédeni Ukrajnát – De van egy fontos feltétel

Az Egyesült Államok hajlandó garantálni Ukrajna biztonságát, de csak egyetlen feltétellel – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök egy Fox News-nak adott interjúban.

Trump az interjúban több dologról is beszélt: Oroszországról, Ukrajnáról, Venezueláról és más, belpolitikai kérdésekről is.

Az interjú egyik témája az orosz-ukrán háború volt, illetve az, hogy egyes európai országok a napokban kijelentették, hogy hajlandók katonákat küldeni Ukrajnába, hogy az ország védelmét biztosítsák.

Trump elmondta: az Egyesült Államok is hajlandó „részt venni” Ukrajna védelmében, hajlandó Washington biztonsági garanciákat nyújtani az országnak.

Ennek feltétele, hogy a háború lezáruljon.

Vagyis Trump a háború után hajlandó lesz megvédeni Oroszország ellen Ukrajnát, annak érdekében, hogy ne robbanjon ismét ki a konfliktus. Az elnök kifejtette ugyanakkor:

Határozottan úgy gondolom, hogy nem fognak ismét támadni, másképpen nem mennék ebbe bele.”

Hangsúlyozta viszont: Amerika szerepe Ukrajna védelmében „másodlagos” lenne, szerinte Európának kell vállalnia a védelem felelősségét.

Arra is kitért, hogy szerinte Putyin elnök békét akar Ukrajnában, de ezt már nagyon régóta mondogatja az orosz vezető, Trump most már szeretne konkrétumokat látni Moszkva részéről.

Címlapkép forrása: The White House / Public Domain