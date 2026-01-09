Egyre durvább a helyzet Iránban: radikális új eszközhöz nyúltak a hatóságok, de az ellenzék megállíthatatlan

Nemzetközi internetmegfigyelő csoportok szerint csütörtök estére gyakorlatilag teljes internettilalom lépett életbe Iránban. A hatóságok már korábbi tiltakozási hullámok idején is éltek ezzel az eszközzel:
így próbálják elszigetelni egymástól a helyi megmozdulásokat, és megakadályozni, hogy az erőszakról készült felvételek kiszivárogjanak az országból.
A demonstrációk eredetileg gazdasági követelések mentén indultak Iránban, de gyorsan politikai tartalmat kaptak. Több nagyvárosban, köztük Teheránban is Ali Hamenei ajatollah, az ország legfőbb vezetője ellen skandáltak jelszavakat a tüntetők.
A kormányzat láthatóan nehezen birkózik meg a már tizenkét napja tartó tiltakozásokkal, és a vezetésen belül is egymásnak ellentmondó nyilatkozatok születnek. Maszúd Pezseskian elnök békülékeny hangot ütött meg, hangsúlyozva, hogy foglalkozni kell a tüntetők követeléseivel. A keményvonalas vezetők ezzel szemben fenyegető üzeneteket küldenek. Irán főügyésze, Gholámhoszein Mohszeni-Edzsei kijelentette: nem lesz irgalom azokkal szemben, akik szerinte "az iszlám köztársaság ellen dolgozó ellenséget" segítik.
Címlapkép forrása: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images
Megkaphatja Trump a régóta áhított Nobel-békedíjat – De van a történetben egy csavar
Nagy esemény lesz jövő héten.
Jelentősebb fennakadásra figyelmeztet a MÁV a vasúti közlekedésben
Felsővezeték hiba okoz fejfájást egy vonalon.
Extrém hideg csapott le Magyarországra: van, ahol -25 fokot mértek
A piros figyelmeztetés továbbra is érvényben van.
Rejtélyes egyensúlytalanságok feszítik Kína gazdaságát
Szinte nincs infláció, ami egyre jobban mérgezi a konjunktúrát.
Bejelentette Moszkva: elindult a válaszcsapás – Kőkeményen megtorolják a Putyin-rezidencia elleni támadást
Oresnyik-rakétát is kilőttek.
Megtörtént, amit sokan vártak: úgy néz ki, valódi fordulat jön most Venezuelában
Nagy bejelentést tett a kormány.
Az energiabiztonság talán sosem volt annyira fontos, mint napjainkban
A napjainkban zajló geopolitikai feszültségek egyik fontos gazdasági és nemzetbiztonsági kérdése lett az energia. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szakértői szer
Mennyi időd van valójában?
Az emberek általában későn döbbennek rá, hogy mennyire rövid egy élet. Hasonló témában már írtam arról, hogy mennyi pénzt keresel meg egy aktív élet alatt, és nagyon fájdalmas, hogy sajn
Ha nem teszünk semmit, belefulladunk az e-hulladékba
Az elektronikai hulladék mennyisége 2010 óta ötször gyorsabban növekszik, mint a szabályos keretek között zajló újrahasznosítás mértéke.
Otthon Start: mit okozna, ha eltörölnék a támogatott lakáshitelt?
Az MNB lakáshitel statisztikái alapján 273,99 milliárd forint összegben kötöttek szerződést a magyarok novemberben. Ezen összegből 222,64 milliárd forint kapcsolódott valamilyen támogatott k
Hiába a megrendülő bizalom, a külföldiek étvágya lankadatlan az amerikai részvények iránt
A gyengülő dollár, az Európával szembeni részvénypiaci alulteljesítés és az általános bizalmatlanság ellenére a külföldiek még mindig zsákolják az amerikai papírokat. Repüljünk gondol
Óriási mennyiségű nanoműanyag lehet az óceánokban
A láthatatlan szennyezés mértéke sokkal nagyobb a vártnál, és már a sejtek szintjén fenyegeti a tengeri élővilágot.
Európai M&A-piac 2025-2026
2025 közepére az európai M&A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel
Mi vár idén a privátbankokra?
A piaci kockázatok mintha elhomályosulnának, pedig több nagy, évtizedes trend tört meg, elég csak az infláció, geopolitika, globalizáció, kamatpályák trendjeire gondolni. A privátbanki szekto
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Elfoglalni vagy megvenni Grönlandot - ennyi a kérdés?
Már senki sem nevet Trump tervein.
Beköszöntött a tejpiaci válság: megdöbbentő árak alakultak ki
2026 súlyos év lesz.
Nagyot ment a BUX – Megéri beszállni?
Tóth Tiborral, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatójával beszélgettünk.