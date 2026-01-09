  • Megjelenítés
Elképesztő okból tolták el a csúcstalálkozót a világ vezetői – Donald Trump születésnapi bulija okozott galibát
Globál

Elképesztő okból tolták el a csúcstalálkozót a világ vezetői – Donald Trump születésnapi bulija okozott galibát

Portfolio
Franciaország egy nappal elhalasztja az idei G7-csúcstalálkozót, hogy elkerülje az ütközést a Donald Trump születésnapjára tervezett ketrecharcgálával a Fehér Házban - tudta meg kettő, az ügyet közvetlenül ismerő forrásból a Politico.

Párizs korábban már bejelentette, hogy az idei G7-találkozót június 14. és 16. között tartják a Genfi-tó partján fekvő Evian-les-Bains-ben. Június 14-e az Egyesült Államokban a "zászló napja", egyúttal Donald Trump elnök 80. születésnapja.

Trump októberben közölte, hogy a Fehér Ház nagyszabású UFC-gálának ad majd otthont a napon, az amerikai függetlenség 250. évfordulóját ünneplő rendezvénysorozat részeként.

Dana White, az Ultimate Fighting Championship vezérigazgatója később megerősítette az eseményt. Tájékoztatása szerint akár ötezer néző is összegyűlhet a Fehér Ház déli gyepén.

A G7-csúcstalálkozó időpontját így végül június 15. és 17. közé helyezték át.

Még több Globál

Ezzel a húzással felrúghatja a világrendet Donald Trump – De mégis miért?

Oresnyik rakéta csapódott Ukrajnába, evakuációs parancsot kapott Kijev - Percről percre az ukrán frontról pénteken

Azt mondják az oroszok, ez volt a háború legdurvább csapása: „nagyobbat szólt, mint egy atombomba”

Az új dátumot a világ hét legnagyobb fejlett gazdaságát és plurális demokráciáját tömörítő csoport hivatalos honlapján is rögzítették.

Emmanuel Macron francia elnök hivatala nem kívánta megerősíteni, hogy a módosítás közvetlenül összefügg-e az UFC-rendezvénnyel. Közleményük szerint az új időpont

a G7-partnerekkel folytatott egyeztetések eredménye.

Kapcsolódó cikkünk

Nem áll le Donald Trump: itt a következő ország, ahol katonai támadást indíthat

Meghökkentő húzás Donald Trumptól: félrelökte kitartó szövetségeseit - Káosz és vérontás vár egy egész országra?

Bejelentette Donald Trump: lefújja a katonai műveleteket Venezuela körül - Úgy néz ki, megúsztuk a háborút

Megszólaltak a szakértők: Amerika egy sor opcióból választhat Grönland megszerzéséhez

Kész van a békeszerződés, amely örökre lezárhatja az ukrajnai háborút – Már csak egy embernek kell igent mondania

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A minimálbér és Jézus lenyomva

Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#

KonyhaKontrolling

Mennyi időd van valójában?

Az emberek általában későn döbbennek rá, hogy mennyire rövid egy élet. Hasonló témában már írtam arról, hogy mennyi pénzt keresel meg egy aktív élet alatt, és nagyon fájdalmas, hogy sajn

RSM Blog

Európai M&A-piac 2025-2026

2025 közepére az európai M&amp;A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Oresnyik rakéta csapódott Ukrajnába, evakuációs parancsot kapott Kijev - Percről percre az ukrán frontról pénteken
Súlyos orosz csapás után kiadta a parancsot Ukrajna: „aki teheti, azonnal hagyja el Kijevet!”
Moszkva egyértelművé tette, mi lesz, ha európai katonákat telepítenek Ukrajnába
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility