Elképesztő okból tolták el a csúcstalálkozót a világ vezetői – Donald Trump születésnapi bulija okozott galibát

Párizs korábban már bejelentette, hogy az idei G7-találkozót június 14. és 16. között tartják a Genfi-tó partján fekvő Evian-les-Bains-ben. Június 14-e az Egyesült Államokban a "zászló napja", egyúttal Donald Trump elnök 80. születésnapja.

Trump októberben közölte, hogy a Fehér Ház nagyszabású UFC-gálának ad majd otthont a napon, az amerikai függetlenség 250. évfordulóját ünneplő rendezvénysorozat részeként.

Dana White, az Ultimate Fighting Championship vezérigazgatója később megerősítette az eseményt. Tájékoztatása szerint akár ötezer néző is összegyűlhet a Fehér Ház déli gyepén.

A G7-csúcstalálkozó időpontját így végül június 15. és 17. közé helyezték át.

Az új dátumot a világ hét legnagyobb fejlett gazdaságát és plurális demokráciáját tömörítő csoport hivatalos honlapján is rögzítették.

Emmanuel Macron francia elnök hivatala nem kívánta megerősíteni, hogy a módosítás közvetlenül összefügg-e az UFC-rendezvénnyel. Közleményük szerint az új időpont

a G7-partnerekkel folytatott egyeztetések eredménye.

