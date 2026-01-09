Jó hírt kapott Párizs: alaposan felpörgött a Barracuda atom-tengeralattjáró programja

A francia haditengerészet régóta tervezte, hogy leváltja az 1980-as években eleje óta szolgálatban álló Rubis-osztályú nukleáris meghajtású támadó tengeralattjárókat (SSN). A program a hidegháború óta Párizs legfontosabb lépése a tengeri képességei fejlesztésére. A haditengerészet régóta hangsúlyozza, hogy fontos lenne elkerülni a korábbi járművek biztonságos üzemeltetési határait.

A teljes program során összesen hat nukleáris meghajtású tengeralattjárót rendeltek, az első 2022-ben állt hadrendbe. Két évvel később érkezett a második, majd 2025-ben a harmadik jármű, ezzel a teljes Barracuda (vagy Suffren) osztály fele a haditengerészet rendelkezésére állt. Még 2025-ben elérték a divergenciát a negyedik járművel. Ez a nukleáris reaktor beindítását jelenti, innentől az építés visszafordíthatatlan, és a közelgő átadás időpontjára utal. A De Grassét várhatóan 2026-ban kapja meg Párizs, 2028-ban jön az ötödik, a Rubis, majd

2029-ben az utolsó, Casabianca is a franciák rendelkezésére állna, ezzel lezárulna a gyártási program.

Az ütemtervvel gyorsabban haladnak a vártnál, a lap szerint magánbeszélgetésekben elhangzott, hogy a gyártó Naval Groupnál a javuló termelési folyamat és a nukleáris meghajtás ellátási láncával való szorosabb koordináció döntő tényező volt az ütemterv rövidítésében. A Barracuda program jelentőségét Franciaország politikai vezetése is hangsúlyozta, mivel ez lehetővé teszi az európai hatalomnak, hogy hosszútávú állandó jelenlétet építsen ki a világ számos pontján, így akár az indo-csendes-óceáni térségben is.

A Suffren-osztályú tengeralattjárók a nyilvánosságra hozott információk szerint a nukleáris meghajtást automatizálással ötvözik, jelentősen csökkentve a legénység munkaterhelését, miközben javítják a fenntartható működési tempót. Felszerelték tengeralattjáró-elhárító és felszín elleni hadviselésre, hírszerzésre és különleges erők bevetésére alkalmas berendezésekkel is. A járműveket a maguk kategóriájában a világ egyik legfejlettebbjeihez sorolják a szakértők, ezzel Párizs az európai hatalmak közül egyértelműen kiemelkedik a tenger alatti hadviselés terén.

Címlapkép forrása: Alexis Rosenfeld/Getty Images