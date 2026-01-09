  • Megjelenítés
Jó hírt kapott Párizs: alaposan felpörgött a Barracuda atom-tengeralattjáró programja
Globál

Jó hírt kapott Párizs: alaposan felpörgött a Barracuda atom-tengeralattjáró programja

Portfolio
Megkapta a megerősítést a francia haditengerészet, hogy az előzetesen betervezett 2030 helyett már egy évvel korábban megkaphatják a nukleáris meghajtású Barracuda-osztályú tengeralattjáró utolsó példányát – írja az Army Recognition.

A francia haditengerészet régóta tervezte, hogy leváltja az 1980-as években eleje óta szolgálatban álló Rubis-osztályú nukleáris meghajtású támadó tengeralattjárókat (SSN). A program a hidegháború óta Párizs legfontosabb lépése a tengeri képességei fejlesztésére. A haditengerészet régóta hangsúlyozza, hogy fontos lenne elkerülni a korábbi járművek biztonságos üzemeltetési határait.

A teljes program során összesen hat nukleáris meghajtású tengeralattjárót rendeltek, az első 2022-ben állt hadrendbe. Két évvel később érkezett a második, majd 2025-ben a harmadik jármű, ezzel a teljes Barracuda (vagy Suffren) osztály fele a haditengerészet rendelkezésére állt. Még 2025-ben elérték a divergenciát a negyedik járművel. Ez a nukleáris reaktor beindítását jelenti, innentől az építés visszafordíthatatlan, és a közelgő átadás időpontjára utal. A De Grassét várhatóan 2026-ban kapja meg Párizs, 2028-ban jön az ötödik, a Rubis, majd

2029-ben az utolsó, Casabianca is a franciák rendelkezésére állna, ezzel lezárulna a gyártási program.

Az ütemtervvel gyorsabban haladnak a vártnál, a lap szerint magánbeszélgetésekben elhangzott, hogy a gyártó Naval Groupnál a javuló termelési folyamat és a nukleáris meghajtás ellátási láncával való szorosabb koordináció döntő tényező volt az ütemterv rövidítésében. A Barracuda program jelentőségét Franciaország politikai vezetése is hangsúlyozta, mivel ez lehetővé teszi az európai hatalomnak, hogy hosszútávú állandó jelenlétet építsen ki a világ számos pontján, így akár az indo-csendes-óceáni térségben is.

Még több Globál

Meghajolt Washington akarata előtt Európa vezető hatalma: ez a tabu is megdőlt

Oresnyik rakéta csapódott Ukrajnába, evakuációs parancsot kapott Kijev - Percről percre az ukrán frontról pénteken

Putyin bevetette a titkos szuperfegyvert: az orosz és a nyugati szakértők is találgatnak

A Suffren-osztályú tengeralattjárók a nyilvánosságra hozott információk szerint a nukleáris meghajtást automatizálással ötvözik, jelentősen csökkentve a legénység munkaterhelését, miközben javítják a fenntartható működési tempót. Felszerelték tengeralattjáró-elhárító és felszín elleni hadviselésre, hírszerzésre és különleges erők bevetésére alkalmas berendezésekkel is. A járműveket a maguk kategóriájában a világ egyik legfejlettebbjeihez sorolják a szakértők, ezzel Párizs az európai hatalmak közül egyértelműen kiemelkedik a tenger alatti hadviselés terén.

Kapcsolódó cikkünk

Moszkva megelégelte az amerikai akciót: orosz tengeralattjáró és haditengerészeti egységek indultak el

Címlapkép forrása: Alexis Rosenfeld/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Európai M&A-piac 2025-2026

2025 közepére az európai M&amp;A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel

Holdblog

A minimálbér és Jézus lenyomva

Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#

KonyhaKontrolling

Mennyi időd van valójában?

Az emberek általában későn döbbennek rá, hogy mennyire rövid egy élet. Hasonló témában már írtam arról, hogy mennyi pénzt keresel meg egy aktív élet alatt, és nagyon fájdalmas, hogy sajn

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Oresnyik rakéta csapódott Ukrajnába, evakuációs parancsot kapott Kijev - Percről percre az ukrán frontról pénteken
Súlyos orosz csapás után kiadta a parancsot Ukrajna: „aki teheti, azonnal hagyja el Kijevet!”
Kiderült: majdnem megölték a Venezuela elleni művelet kulcsfiguráját – Hajszál híján múlt Amerika hatalmas sikere?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility