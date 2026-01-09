Joseph Stiglitz: az Egyesült Államok imperialista nagyhatalommá válik

Donald Trump amerikai elnök venezuelai lépései miatt kritikák egész hullámát váltotta ki: a nemzetközi jog megsértése, a régóta fennálló normák semmibevétele, valamint más országokkal – nem utolsósorban szövetségesekkel, például Dániával és Kanadával – szembeni fenyegetései okán. Világszerte tapintható a bizonytalanság és a baljós előérzet. Pedig már most is nyilvánvalónak kellene lennie, hogy ennek nem lesz jó vége – sem az Egyesült Államok, sem a világ többi része számára.

Még élénken él bennünk Dwight Eisenhower amerikai elnök búcsúbeszédének figyelmeztetése a második világháború nyomán kialakult katonai–ipari komplexumról. Elkerülhetetlen volt, hogy egy olyan ország, amelynek katonai kiadásai megegyeznek a világ összes többi országának együttes védelmi költésével,

előbb-utóbb fegyvereit mások uralására próbálja felhasználni.

Kétségtelen, hogy a katonai beavatkozások egyre népszerűtlenebbé váltak az amerikai kudarcok után Vietnámban, Irakban, Afganisztánban és másutt. Trumpot azonban soha nem érdekelte különösebben az amerikai közvélemény akarata.