Kimondta Meloni: most már muszáj lesz beszélni Putyinnal

Ha ugyanis Európa úgy dönt, hogy a tárgyalásoknak ebben a szakaszában csak a két fél egyikével tárgyal, akkor attól tartok, hogy végül is csak korlátozottan tud majd pozitívan hozzájárulni a tárgyalásokhoz
– fogalmazott az olasz kormányfő.
A jobbközép olasz kormány vezetője úgy vélte, európai különmegbízottat kell kinevezni Ukrajna ügyében. Hozzátette, hogy az európai országok egyéni kapcsolattartásának Oroszországgal korlátozott hatása van.
Ami Oroszország újbóli csatlakozását illeti a világ ipari nagyhatalmait tömörítő G8-as csoportba, azt Meloni korainak nevezte.
Kijelentette, nem szerepel napirenden, hogy az ENSZ égisze alatt többnemzetiségű haderőt vessenek be az ukrajnai háborús színtéren. Az Ukrajnát támogató országok nemzetközi erőről beszélnek, NATO-támogatás nélkül,
és a katonák küldése lehetséges lehet, de Olaszország ezt nem tartja szükségesnek
– közölte.
Meloni hangoztatta, hogy sok mindenben nem ért egyet Donald Trump amerikai elnökkel, és azt meg is mondja neki.
De mit jelent az, amikor azt mondják, hogy távolságot kell tartanunk Amerikától? Lépjünk ki a NATO-ból, vegyük el az amerikaiaktól a katonai támaszpontokat, ostromoljuk meg a McDonaldsokat? Geopolitikáról van szó (..) a nemzetek érdekei nem mindig egyeznek, de a geopolitika nem pletykaszintet jelent
– mondta.
Címlapkép forrása: Alessia Pierdomenico/Bloomberg via Getty Images
