Kongatja a vészharangot a keleti nagyhatalom: lehet, hogy a világ egyik legerősebb országa titokban atombombát épít

A kínai külügyminisztérium mellett a védelmi tárca is nyilatkozatot adott ki január 8-án, miután Kína vezető agytrösztjei nyilvánosságra hoztak egy 29 oldalas jelentés Japán remilitarizálásáról. A dokumentumban arról írnak, hogy a Tokióban irányító „jobboldali erők” a világbékére veszélyes, arra „komoly fenyegetést” jelentő lépéseket tesznek. A legsúlyosabb állítást azonban a japán atomfegyverekről szóló állítással teszik:

lehetséges, hogy már titokban előállított fegyverminőségű plutóniumot

– írják, valamint hozzáfűzik, hogy „rövid időn belül rendelkezik a nukleáris fegyverzet eléréséhez szükséges technológiai és gazdasági képességekkel”.

A jelentés azt is felhozza, hogy Joe Biden korábbi amerikai elnök még 2016-ban (tehát a megválasztása előtt jóval) azt üzente Hszi Csin-ping kínai kollégájának, hogy Japán „egyik napról a másikra” képes atomfegyverekre szert tenni. Ezt akkor mondta, mikor a Public Broadcasting Service-nek adott interjúban mondott részleteket a kínai elnökkel folytatott beszélgetéséről. Akkor egyébként Peking nem reagált hivatalosan a mondatokra. A kínai agytrösztök által készített munkában felszólítják a nemzetközi közösséget, hogy „hozzon konkrét és határozott intézkedéseket Japán egyre fokozódó nukleáris ambícióival” szemben.

A súlyos állítások olyan időszakban jönnek, amikor egyre jobban elmérgesedik a helyzet Kína és Japán között. A feszültség kiváltó oka, hogy Takaicsi Szanae japán miniszterelnök azt állította, hogy Tokió kénytelen lenne beavatkozni katonailag, ha Peking támadást indítana Tajvan elfoglalására. Ezt a Kína úgy értékelte, hogy az ország be akar avatkozni a belügyeibe, mivel Tajvan területét a saját jogos követelésüknek tekintik, a sziget kormányát pedig szeparatistának nevezik.

Japán az elmúlt években éppen Kína egyre fenyegetőbb térnyerése miatt szakított a korábbi pacifista politikájával, és az önvédelmi erők megerősítését tűzték ki célul. Arról nincs nyilvános információ, hogy az Atomsorompó-egyezmény aláírói között lévő ország a nukleáris fegyverek fejlesztése felé fordulna. A hongkongi South China Morning Postnak nyilatkozó, névtelenséget kérő szakértők egyenesen odáig mentek a találgatásban, hogy Tokió akár már két, működőképes atombombával is rendelkezhet. Ezeket az állításokat azonban egyelőre semmilyen elfogadható bizonyítékkal nem támasztották alá, ezért az sem zárható ki, hogy a megszólalások inkább Peking kommunikációs hadviselésének részét képezik a szigetország ellen.

