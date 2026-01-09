  • Megjelenítés
Meghajolt Washington akarata előtt Európa vezető hatalma: ez a tabu is megdőlt
Meghajolt Washington akarata előtt Európa vezető hatalma: ez a tabu is megdőlt

Wolfgang Ischinger, a Müncheni Biztonsági Konferencia vezetője a kritikákkal szemben megvédte a döntését, hogy meghívja a szélsőjobboldali Alternatíva Németország (AfD) pártot a februárban tartandó nemzetközi konferenciára – írja a Reuters.

A korábbi években az AfD nem kapott meghívást, holott a 2025 februári Bundestag-választásokon a második legnépszerűbb párt lett, a legújabb közvélemény-kutatások pedig már első helyre mérik.

J. D. Vance amerikai alelnök a tavalyi konferencián elmondott hírhedt beszédében bírálta az európai országokat, amiért szerinte elnyomják a szólásszabadságot, utalva többek között arra, hogy a többi német párt az AfD-vel szemben úgynevezett tűzfalat (Brandmauer) húzott fel, vagyis nem hajlandóak vele politikailag együttműködni.

Beszéde után Vance találkozott is a párt társelnökével, Alice Weidellel.

Az új amerikai nemzetbiztonsági stratégiában hangsúlyosan szerepel, hogy támogatni kell az európai főárammal szembeforduló pártokat, az AfD egyik vezetője pedig decemberben meghívást kapott a Fiatal Republikánusok gálájára, majd az amerikai külügyminisztérium egyik tisztviselőjével is találkozott.

A Müncheni Biztonsági Konferenciára vélhetően ezért helyeződött idén nyomás, hogy ezúttal meghívják a pártot és két-három képviselőjét.

Nem fogjuk megengedni, hogy az AfD ismét azt hirdesse, hogy ők áldozatok, hogy margóra szorították és kirekesztették őket a német politikai életből

– védte meg Ischinger a párt meghívását.

A konferencia vezetője hozzátette, mivel nagy az AfD támogatottsága, és a parlamentben a vezető ellenzéki erő, a külföldi résztvevőknek nehéz lenne megmagyarázni, hogy miért nem találkozhatnak a párt képviselőivel.

Ischinger azt nem tudta megmondani, hogy Vance ismét jelen lesz-e Münchenben.

