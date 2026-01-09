Megszólaltak a szakértők: Amerika egy sor opcióból választhat Grönland megszerzéséhez

2026 januárjában a Venezuelában végrehajtott villámgyors és precíz amerikai katonai akció után felerősödtek a hangok, hogy Washington esetleg az Atlanti-óceán északi részén fekvő szigeten is hasonló beavatkozást akar végrehajtani. Azt, hogy Grönlandnak az Egyesült Államokhoz kell tartoznia, a kormányzat több magas rangú tisztségviselője is kijelentette, ugyanakkor ez nagyon súlyos következményekkel járhat. A sziget ugyanis a Dán Királyság félautonóm területe, és Koppenhága nem akar lemondani a fennhatóságáról.
A fokozódó helyzet miatt január elején több európai hatalom vezetője közös nyilatkozatot adott ki, melyben felszólították az Egyesült Államokat, hogy tartsa tiszteletben Grönland szuverenitását. Erre válaszul Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője kijelentette, hogy fenntartják a lehetőségét a hadsereg „igénybevételének” egy „fontos külpolitikai cél eléréséhez”. Rasmus Søndergaard, a Dán Nemzetközi Tanulmányok Intézetének külpolitikai és diplomáciai vezető kutatója szerint nincs ok az aggodalomra, Washington nem tervez a sziget ellen a venezuelaihoz hasonló katonai akciót.
Azt hiszem, az Egyesült Államok most tárgyalásokat folytat és egy lehetséges vásárlást tervez. Nem látok előre harcot, semmi olyat, amit Venezuelában láttunk
– hangsúlyozta.
A közvélemény-kutatások eredményeit is felhozta, ezek alapján az amerikaiak többsége nem tartja jó ötletnek a sziget erőszakos elfoglalását, még a republikánus politikusok között is vannak, akik ellenzik.
Tony Lawrence, az észtországi Nemzetközi Védelmi és Biztonsági Központ védelmi politikai és stratégiai programjának vezetője szerint Washington inkább a megvásárlásban érdekelt, valamint dezinformációs kampányt indíthat a céljai elérése érdekében. Koppenhága korábban már nyilvánosságra hozta, hogy az Egyesült Államoknak már vannak ott ügynökei. Az elemző arra is figyelmeztetett, hogy „Trump számára ez nem lesz elég gyors, vagy kellően látványos”. Harry Nedelcu, a Rasmussen Global, Anders Fogh Rasmussen volt NATO-főtitkár és dán miniszterelnök vezette politikai tanácsadó cég geopolitikai igazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy
hirtelen mennyivel reálisabbnak tűnik, hogy Washington ragaszkodik a sziget megszerzéséhez, mint korábban.
Søndergaard azt is kifejtette, hogy amennyiben az Egyesült Államok katonai erőt alkalmaz, akkor Dániának vissza kell vágnia. Koppenhágában jelenleg is élénk vita zajlik arról, hogy az észak-európai országnak miként kellene reagálnia egy erőszakos beavatkozásra.
Az Egyesült Államoknak nem lenne szüksége jelentős erőkre Grönland lerohanásához. A terület körüli katonai mozgások inkább a kényszerítésről szólnának
– fejtette ki Lawrence.
Hozzátette azt is, hogy Grönland birtoklása egyszerűen felesleges Amerika számára. Éppen ezért azt emeli ki, hogy az európaiaknak arra kell felhívniuk a figyelmet, hogy szövetségben könnyebben el tudják érni a katonai-stratégiai célokat az Északi-sarkvidéken.
