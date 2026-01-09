Megtörtént, amit sokan vártak: úgy néz ki, valódi fordulat jön most Venezuelában

Jorge Rodríguez, a venezuelai nemzetgyűlés elnöke közölte, hogy a fogvatartottak elengedése "a következő órákban" megkezdődik, de azt nem mondta el, pontosan mennyi embert engednek el.

A döntést politikai gesztusként jellemezte, amelynek célja

a béke megszilárdítása a köztársaságban, valamint a békés együttélés erősítése mindenki között, politikai, vallási, gazdasági vagy társadalmi különbségektől függetlenül".

Jogvédő szervezetek becslése szerint jelenleg 800–900 politikai fogoly raboskodik Venezuelában.

Martha Tineo, a Justicia, Encuentro y Perdón nevű venezuelai jogvédő szervezet társalapítója a The New York Timesnak elmondta, hogy első körben olyan foglyokat engedhetnek szabadon, akiket az El Helicoide nevű börtönben tartanak. Tineo szervezete közleményében úgy fogalmazott: ha a bejelentést maradéktalanul végrehajtják, az "szükséges lépés lehet a demokrácia helyreállítása és az emberi jogok maradéktalan tiszteletben tartása felé". Egyúttal minden politikai fogoly azonnali szabadon engedését követelték.

