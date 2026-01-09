  • Megjelenítés
Megtörtént, amit sokan vártak: úgy néz ki, valódi fordulat jön most Venezuelában
Globál

Megtörtént, amit sokan vártak: úgy néz ki, valódi fordulat jön most Venezuelában

Portfolio
Rengeteg politikai fogvatartottat szabadon engedett Venezuela új vezetése - számolt be a New York Times.

Jorge Rodríguez, a venezuelai nemzetgyűlés elnöke közölte, hogy a fogvatartottak elengedése "a következő órákban" megkezdődik, de azt nem mondta el, pontosan mennyi embert engednek el.

A döntést politikai gesztusként jellemezte, amelynek célja

a béke megszilárdítása a köztársaságban, valamint a békés együttélés erősítése mindenki között, politikai, vallási, gazdasági vagy társadalmi különbségektől függetlenül".

Jogvédő szervezetek becslése szerint jelenleg 800–900 politikai fogoly raboskodik Venezuelában.

Még több Globál

Egyre durvább a helyzet Iránban: radikális új eszközhöz nyúltak a hatásógok, de az ellenzék megállíthatatlan

Súlyos támadás érte Oroszországot, Oresnyik-rakéta csapódott Ukrajnába - Percről percre az ukrán frontról pénteken

Beváltotta Putyin a fenyegetését: úgy néz ki, kilőtték az oroszok a rettegett Oresnyik-rakétát Ukrajnára

Martha Tineo, a Justicia, Encuentro y Perdón nevű venezuelai jogvédő szervezet társalapítója a The New York Timesnak elmondta, hogy első körben olyan foglyokat engedhetnek szabadon, akiket az El Helicoide nevű börtönben tartanak. Tineo szervezete közleményében úgy fogalmazott: ha a bejelentést maradéktalanul végrehajtják, az "szükséges lépés lehet a demokrácia helyreállítása és az emberi jogok maradéktalan tiszteletben tartása felé". Egyúttal minden politikai fogoly azonnali szabadon engedését követelték.

Kapcsolódó cikkünk

A világ legnagyobb gazdasági összeomlása után most minden megváltozhat Venezuelában

Nagy emelkedésben az olajár

"Do Not Invite" - Kihagyták az amerikai hírszerzési igazgatót a venezuelai akció tervezéséből

Macron szerint a Trump-kormányzat hátat fordít Amerika szövetségeseinek

Címlapkép forrása: Ivan McGregor/Anadolu via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Európai M&A-piac 2025-2026

2025 közepére az európai M&amp;A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel

Holdblog

Mi vár idén a privátbankokra?

A piaci kockázatok mintha elhomályosulnának, pedig több nagy, évtizedes trend tört meg, elég csak az infláció, geopolitika, globalizáció, kamatpályák trendjeire gondolni. A privátbanki szekto

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január másodikán, ma meg jön föl erősen. Kiderült, hogy volt egy előre eltervezett split, ami ma vé

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Jön az újabb hóroham, éjjel farkasordító hideg jön – Híreink a hóhelyzetről csütörtökön
Gyengül a forint
Szőrén-szálán eltűnt a vezető a tárgyalások előtt: robbanhat a helyzet két olajhatalom között
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility