Most indul a verseny a 21. század egyik legfontosabb erőforrásáért: könnyen lehet, hogy egymásnak esnek a felek

A két ország szakemberei közös vízszintméréseket végeznek a folyón, hogy friss hidrológiai adatokra alapozzák az új egyezményt. Az 1996-ban aláírt, idén decemberben lejáró szerződés felülvizsgálatának részeként a mérések május 31-ig, tíznapos időközönként zajlanak. Ez kulcsfontosságú időszak az alacsony vízállású, száraz évszak megítélése szempontjából. A Gangesz vízmegosztása

több millió ember megélhetését érinti, különösen a határ menti, sérülékeny térségekben.

A folyamat politikailag feszült helyzetben indul. Pintu Kumar Mahla, az Arizonai Egyetem Vízügyi Kutatóközpontjának munkatársa szerint két friss ügy különösen megterhelheti az Újdelhi és Dakka közötti légkört. Az egyik az úgynevezett „Nagy-Banglades” térképbotrány, amely 2025 áprilisában kapott nagy visszhangot, miután iszlamista csoportok olyan térképeket terjesztettek, amelyek India keleti és északkeleti területeinek egy részét Bangladeshez csatolva ábrázolták. A másik a hindu ruhagyári munkás, Dipu Chandra Das brutális meglincselése, akit hamis istenkáromlási vádak után öltek meg Bangladesben. Az eset erős felháborodást váltott ki Indiában, és diplomáciai tiltakozásokhoz vezetett.

Az 1996-os Gangesz-szerződés értelmében India és Banglades egyaránt másodpercenként 991 köbméter vizet kap a folyóból. Újdelhiben attól tartanak, hogy Dakka most a korábbinál nagyobb vízmennyiséget fog kérni, különösen azért, mert Banglades 2025 júniusában csatlakozott az ENSZ határvízi egyezményéhez. Mahla szerint ez „erősebb tárgyalási pozíciót” biztosíthat számára.

Banglades 2025 őszén azt is felvetette, hogy új intézményi keretet kellene létrehozni a 14 közös határfolyóra vonatkozó vízmegosztási megállapodások kezelésére.

Ezt Indiában gyanakvással fogadták, mivel az ország nem részese az ENSZ-egyezménynek. Dakka a klímaváltozás, az egyre súlyosabb vízhiány és az árvízkockázat miatt stabilabb, jogilag erősebb együttműködési rendszert szeretne kialakítani az országba lépő folyók felső szakaszán lévő államokkal – elsősorban Indiával és Kínával.

Mahla szerint, ha a Gangesz-megállapodást úgy újítják meg, hogy Banglades több vizet kapjon, az tovább növelheti a terhelést India keleti részén, ahol már most is tapasztalható a vízhiány. Ez próbára teheti India víztározó kapacitását a száraz időszakban. Banglades az első dél-ázsiai ország, amely csatlakozott az ENSZ határvízi egyezményéhez; az egyezmény globális keretet ad a közös vízkészletek kezelésére.

Sk Tawfique M. Haque, a dakkai North South University dél-ázsiai kormányzati és szakpolitikai intézetének igazgatója úgy látja, India eddig óvatosan közelített a kérdéshez, és inkább halogatná az érdemi tárgyalásokat. Ennek egyik fő oka szerinte, hogy Bangladesben jelenleg átmeneti politikai helyzet van, az általános választást pedig február 12-re írták ki. Úgy India, mint Banglades álláspontját az egyre súlyosbodó vízhiány, a népességnövekedés és a nemzetbiztonsági félelmek formálják. Hasonló tényezők feszítik India és Pakisztán viszonyát is. Az 1960-ban aláírt Indus-vízegyezmény végrehajtását az elmúlt években megnehezítették az Újdelhi által Iszlámábáddal szemben megfogalmazott terrorizmusvádak. Emiatt többen attól tartanak, hogy a vízügyi megállapodás politikai alkueszközzé válhat.

Címlapkép forrása: Ritesh Shukla/NurPhoto via Getty Images