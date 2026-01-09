Most indul a verseny a 21. század egyik legfontosabb erőforrásáért: könnyen lehet, hogy egymásnak esnek a felek

A két ország szakemberei közös vízszintméréseket végeznek a folyón, hogy friss hidrológiai adatokra alapozzák az új egyezményt. Az 1996-ban aláírt, idén decemberben lejáró szerződés felülvizsgálatának részeként a mérések május 31-ig, tíznapos időközönként zajlanak. Ez kulcsfontosságú időszak az alacsony vízállású, száraz évszak megítélése szempontjából. A Gangesz vízmegosztása
több millió ember megélhetését érinti, különösen a határ menti, sérülékeny térségekben.
A folyamat politikailag feszült helyzetben indul. Pintu Kumar Mahla, az Arizonai Egyetem Vízügyi Kutatóközpontjának munkatársa szerint két friss ügy különösen megterhelheti az Újdelhi és Dakka közötti légkört. Az egyik az úgynevezett „Nagy-Banglades” térképbotrány, amely 2025 áprilisában kapott nagy visszhangot, miután iszlamista csoportok olyan térképeket terjesztettek, amelyek India keleti és északkeleti területeinek egy részét Bangladeshez csatolva ábrázolták. A másik a hindu ruhagyári munkás, Dipu Chandra Das brutális meglincselése, akit hamis istenkáromlási vádak után öltek meg Bangladesben. Az eset erős felháborodást váltott ki Indiában, és diplomáciai tiltakozásokhoz vezetett.
Az 1996-os Gangesz-szerződés értelmében India és Banglades egyaránt másodpercenként 991 köbméter vizet kap a folyóból. Újdelhiben attól tartanak, hogy Dakka most a korábbinál nagyobb vízmennyiséget fog kérni, különösen azért, mert Banglades 2025 júniusában csatlakozott az ENSZ határvízi egyezményéhez. Mahla szerint ez „erősebb tárgyalási pozíciót” biztosíthat számára.
Banglades 2025 őszén azt is felvetette, hogy új intézményi keretet kellene létrehozni a 14 közös határfolyóra vonatkozó vízmegosztási megállapodások kezelésére.
Ezt Indiában gyanakvással fogadták, mivel az ország nem részese az ENSZ-egyezménynek. Dakka a klímaváltozás, az egyre súlyosabb vízhiány és az árvízkockázat miatt stabilabb, jogilag erősebb együttműködési rendszert szeretne kialakítani az országba lépő folyók felső szakaszán lévő államokkal – elsősorban Indiával és Kínával.
Mahla szerint, ha a Gangesz-megállapodást úgy újítják meg, hogy Banglades több vizet kapjon, az tovább növelheti a terhelést India keleti részén, ahol már most is tapasztalható a vízhiány. Ez próbára teheti India víztározó kapacitását a száraz időszakban. Banglades az első dél-ázsiai ország, amely csatlakozott az ENSZ határvízi egyezményéhez; az egyezmény globális keretet ad a közös vízkészletek kezelésére.
Sk Tawfique M. Haque, a dakkai North South University dél-ázsiai kormányzati és szakpolitikai intézetének igazgatója úgy látja, India eddig óvatosan közelített a kérdéshez, és inkább halogatná az érdemi tárgyalásokat. Ennek egyik fő oka szerinte, hogy Bangladesben jelenleg átmeneti politikai helyzet van, az általános választást pedig február 12-re írták ki. Úgy India, mint Banglades álláspontját az egyre súlyosbodó vízhiány, a népességnövekedés és a nemzetbiztonsági félelmek formálják. Hasonló tényezők feszítik India és Pakisztán viszonyát is. Az 1960-ban aláírt Indus-vízegyezmény végrehajtását az elmúlt években megnehezítették az Újdelhi által Iszlámábáddal szemben megfogalmazott terrorizmusvádak. Emiatt többen attól tartanak, hogy a vízügyi megállapodás politikai alkueszközzé válhat.
Címlapkép forrása: Ritesh Shukla/NurPhoto via Getty Images
Rekordokkal zárta a tavalyi évet a DH Group
Megjöttek az előzetes számok.
Több útszakaszt is teljesen lezártak a teherautók előtt – itt a döntés
Számos gyorsforgalmi utat érint az intézkedés!
Súlyos orosz csapás után kiadta a parancsot Ukrajna: „aki teheti, azonnal hagyja el Kijevet!”
Ez volt az eddigi egyik legsúlyosabb csapás a főváros ellen.
Időjárás: riasztást adott ki az Operatív Törzs
Nem a havazás lesz a fő veszély.
Csúnyán visszaesett a BMW Kínában
Az amerikai értékesítések is gyengélkedtek.
Bejelentette Donald Trump: lefújja a katonai műveleteket Venezuela körül - Úgy néz ki, megúsztuk a háborút
Caracas teljes mértékben együttműködő.
Hibázott a Vodafone, 352 millió forintos bírságot kapott a One
Nem jól kommunikálta az inflációkövető díjkorrekciót.
Megszólaltak a szakértők: Amerika egy sor opcióból választhat Grönland megszerzéséhez
Európának résen kell lennie.
Európai M&A-piac 2025-2026
2025 közepére az európai M&A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel
Melyek a legjobb bankszámlák 2026-ban 200-400 ezer Ft-os jövedelemmel?
2025-ben a Bankmonitor bankszámla kalkulátorát használók közül a legnagyobb arányban a 200-400 ezer forintos jövedelmi sávot jelölték meg (60%), ennyi pénz érkezik a legtöbbek részére a ba
Zsiday: Az első komoly tesztig minden jegybank nagyon kemény
Zsiday Viktor és Madár István, a Portfolio.hu makrogazdasági elemzője volt a Portfolio Checklist vendégei, Magyarország és a forint idei várható pályájáról beszéltek. Az adást hallgasd... T
A minimálbér és Jézus lenyomva
Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast,&#
Az energiabiztonság talán sosem volt annyira fontos, mint napjainkban
A napjainkban zajló geopolitikai feszültségek egyik fontos gazdasági és nemzetbiztonsági kérdése lett az energia. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szakértői szer
Mennyi időd van valójában?
Az emberek általában későn döbbennek rá, hogy mennyire rövid egy élet. Hasonló témában már írtam arról, hogy mennyi pénzt keresel meg egy aktív élet alatt, és nagyon fájdalmas, hogy sajn
Ha nem teszünk semmit, belefulladunk az e-hulladékba
Az elektronikai hulladék mennyisége 2010 óta ötször gyorsabban növekszik, mint a szabályos keretek között zajló újrahasznosítás mértéke.
Hiába a megrendülő bizalom, a külföldiek étvágya lankadatlan az amerikai részvények iránt
A gyengülő dollár, az Európával szembeni részvénypiaci alulteljesítés és az általános bizalmatlanság ellenére a külföldiek még mindig zsákolják az amerikai papírokat. Repüljünk gondol
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Elfoglalni vagy megvenni Grönlandot - ennyi a kérdés?
Már senki sem nevet Trump tervein.
Beköszöntött a tejpiaci válság: megdöbbentő árak alakultak ki
2026 súlyos év lesz.
Nagyot ment a BUX – Megéri beszállni?
Tóth Tiborral, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatójával beszélgettünk.