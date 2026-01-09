  • Megjelenítés
Nem áll le Donald Trump: itt a következő ország, ahol katonai támadást indíthat
Portfolio
Donald Trump amerikai elnök csütörtökön jelezte, hogy a közeljövőben szárazföldi csapásokat indítana latin-amerikai drogkartellek ellen, új szintre emelve a "narkóterrorizmus" elleni hadjáratát - írja a Time. Trump bejelentése azt követően érkezett, hogy az amerikai hadsereg január 3-án elfogta és letartóztatta Nicolás Maduro venezuelai elnököt.

A Fox News-on Trump azt állította, hogy a tengeri útvonalakon érkező drog "97 százalékát" már sikerült feltartóztatniuk, ezért

most szárazföldi csapásokat fogunk kezdeni a kartellekkel kapcsolatosan.

Az amerikai elnök ezután közvetlenül hozzátette: Mexikót a kartellek irányítják, és "nagyon szomorú" látni, hová jutott az ország. Feltételezhető tehát, hogy Mexikó területén végrehajtandó csapásokról beszélt az elnök, de részleteket nem árult el.

A Trump-kormányzat szeptember óta legalább 115 embert ölt meg több mint 30 támadás során a Karib-tengeren és a Csendes-óceánon,

melyeket feltételezett drogcsempész-hajók ellen hajtottak végre.

Trump korábban is belengetett szárazföldi csapásokat, novemberben arról beszélt, hogy hamarosan a venezuelai drogkereskedelmet venné célba. A republikánus többségű szenátus csütörtökön elfogadott egy, az elnök háborús jogköreit korlátozó határozatot, amely megtiltaná a további venezuelai katonai akciókat kongresszusi jóváhagyás nélkül.

Trump a javaslatot megszavazó öt republikánus szenátort éles hangnemben bírálta a közösségi oldalán.

A szenátusi határozat inkább jelképes, mivel várhatóan nem megy át a szintén republikánus többségű képviselőházon, és Trump sem írna alá egy ilyen törvényt.

Claudia Sheinbaum mexikói elnök határozottan visszautasította Maduro elrablását Caracasból, illetve az ezt követő New Yorkba szálllítását, hogy amerikai bíróság elé álljon. A Hill szerint azt mondta, a külső beavatkozás soha nem hozott demokráciát, tartós jólétet vagy stabilitást, és Mexikó "egyértelműen elutasítja a más országok belügyeibe való beavatkozást".

