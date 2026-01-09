Nem áll le Donald Trump: itt a következő ország, ahol katonai támadást indíthat

A Fox News-on Trump azt állította, hogy a tengeri útvonalakon érkező drog "97 százalékát" már sikerült feltartóztatniuk, ezért

most szárazföldi csapásokat fogunk kezdeni a kartellekkel kapcsolatosan.

Trump: And we are going to start now hitting land with regard to the cartels. The cartels are running Mexico pic.twitter.com/o3TyQpMk7Z https://t.co/o3TyQpMk7Z — Acyn (@Acyn) January 9, 2026

Az amerikai elnök ezután közvetlenül hozzátette: Mexikót a kartellek irányítják, és "nagyon szomorú" látni, hová jutott az ország. Feltételezhető tehát, hogy Mexikó területén végrehajtandó csapásokról beszélt az elnök, de részleteket nem árult el.

A Trump-kormányzat szeptember óta legalább 115 embert ölt meg több mint 30 támadás során a Karib-tengeren és a Csendes-óceánon,

melyeket feltételezett drogcsempész-hajók ellen hajtottak végre.

Trump korábban is belengetett szárazföldi csapásokat, novemberben arról beszélt, hogy hamarosan a venezuelai drogkereskedelmet venné célba. A republikánus többségű szenátus csütörtökön elfogadott egy, az elnök háborús jogköreit korlátozó határozatot, amely megtiltaná a további venezuelai katonai akciókat kongresszusi jóváhagyás nélkül.

Trump a javaslatot megszavazó öt republikánus szenátort éles hangnemben bírálta a közösségi oldalán.

A szenátusi határozat inkább jelképes, mivel várhatóan nem megy át a szintén republikánus többségű képviselőházon, és Trump sem írna alá egy ilyen törvényt.

Claudia Sheinbaum mexikói elnök határozottan visszautasította Maduro elrablását Caracasból, illetve az ezt követő New Yorkba szálllítását, hogy amerikai bíróság elé álljon. A Hill szerint azt mondta, a külső beavatkozás soha nem hozott demokráciát, tartós jólétet vagy stabilitást, és Mexikó "egyértelműen elutasítja a más országok belügyeibe való beavatkozást".

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images