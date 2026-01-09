  • Megjelenítés
Oresnyik-rakéta csapódott Ukrajnába, evakuációs parancsot kapott Kijev - Percről percre az ukrán frontról pénteken
Globál

Oresnyik-rakéta csapódott Ukrajnába, evakuációs parancsot kapott Kijev - Percről percre az ukrán frontról pénteken

Portfolio
Az ukrán haderő súlyos csapást mért az határ menti Belgorod régió közműhálózatára: 550 ezer ember maradt áram, 200 ezer ember ivóvíz nélkül. Kijevet, Ukrajna fővárosát az orosz haderő ballisztikus rakétákkal, cirkálórakétákkal és drónokkal támadta, az áldozatok összesítése még folyamatban van. Hajnalban az orosz haderő Oresnyik rakétát lőtt ki Lvivre, Nyugat-Ukrajnára és Kijev ellen is súlyos csapást mért. Zelenszkij elnök szerint hamarosan készen van a béketerv, amely lezárhatja a 2014 óta tomboló orosz-ukrán konfliktust. Délelőtt Kijev polgármestere felszólította a lakosságot, hogy ha tehetik, hagyják el az ukrán fővárost, mert az infrastruktúra nem fogja bírni a következő napok terhelését. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború pénteki híreivel.
Súlyos orosz csapás után kiadta a parancsot Ukrajna: „aki teheti, azonnal hagyja el Kijevet!”

Felszólította Kijev lakosságát a város polgármestere, Vitalij Klicskó arra, hogy ha módjukban áll, hagyják el a települést – írja az RBK.

Tovább a cikkhez
Súlyos orosz csapás után kiadta a parancsot Ukrajna: „aki teheti, azonnal hagyja el Kijevet!”
Elfoglalták az oroszok Zelenyét

A település Zaporizzsja megyében található, Huljajpolétől északnyugatra.

Nincs áram Kijevben

Kijevben jelenleg szinte teljes a sötétség a reggeli orosz csapások után: 370 ezer háztartás maradt áram nélkül.

Az ivóvíz-ellátással is gondok vannak.

(RBK)

Kész van a békeszerződés, amely örökre lezárhatja az ukrajnai háborút – Már csak egy embernek kell igent mondania

Ukrajna és az Egyesült Államok gyakorlatilag mindenben megállapodott a háborút lezáró béketerv részleteit illetően – már csak Vlagyimir Putyin elnökkel kell tárgyalni a szerződés véglegesítéséről – írta meg az Axios.

Tovább a cikkhez
Kész van a békeszerződés, amely örökre lezárhatja az ukrajnai háborút – Már csak egy embernek kell igent mondania
Elfogyott Trump türelme, mindent eldöntő csapásra készül Putyinnal szemben

Az ukrajnai háború lezárásáról szóló tárgyalások hónapok óta nem jutnak előre, és úgy tűnik, Donald Trump amerikai elnök türelme fogytán van Vlagyimir Putyinnal szemben. Miután az amerikai hatóságok lefoglaltak két, az orosz árnyékflottához tartozó olajszállító csempésztankert, Trump most késznek mutatkozik arra, hogy támogasson egy új, átfogó szankciós csomagot Oroszország ellen, amely 500 százalékos vámok kivetésével járhat – írta meg a Handelsblatt.

Tovább a cikkhez
Elfogyott Trump türelme, mindent eldöntő csapásra készül Putyinnal szemben
Zelenszkij elismerte az Oresnyik-csapást

Az ukrán elnök az "átlagos emberek elleni nemtelen támadásnak" nevezte azt, hogy Oroszország Oresnyik-rakétát lőtt ki Lviv térségére.

Elindult Putyin megtorlása: kilőtték az Oresnyiket, vallott Ukrajna a károkról

Ma reggel átfogó támadás érte Ukrajnát Oroszország részéről: több ballisztikus rakétát, cirkálórakétát és egy Orensnyik MIRV-robbanófejjel felszerelt rakétát lőtt ki az ország több pontjára. Kijevből folyamatosan jönnek a hírek az okozott károkról.

Tovább a cikkhez
Elindult Putyin megtorlása: kilőtték az Oresnyiket, vallott Ukrajna a károkról
Elismerte Ukrajna az Oresnyik-támadást

Megérkezett az ukrán légvédelem reggeli jelentése: Oroszország 13 Iszkander-rakétát, 22 Kalibr-rakétát és egy Oresnyik-rakétát lőtt ki Ukrajnára.

Az okozott károk összesítése még folyamatban van.

Bejelentette Trump: fegyverrel is hajlandó megvédeni Ukrajnát – De van egy fontos feltétel

Az Egyesült Államok hajlandó garantálni Ukrajna biztonságát, de csak egyetlen feltétellel – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök egy Fox News-nak adott interjúban.

Tovább a cikkhez
Bejelentette Trump: fegyverrel is hajlandó megvédeni Ukrajnát – De van egy fontos feltétel
Bejelentette Moszkva: elindult a válaszcsapás – Kőkeményen megtorolják a Putyin-rezidencia elleni támadást

Átfogó csapást indított az orosz haderő Ukrajna ellen, egyebek mellett Oresnyik-rakétarendszer használatával, a cél az elnöki rezidencia elleni támadás megtorlása – jelentette be ma reggel az orosz védelmi minisztérium.

Tovább a cikkhez
Bejelentette Moszkva: elindult a válaszcsapás – Kőkeményen megtorolják a Putyin-rezidencia elleni támadást
Beváltotta Putyin a fenyegetését: úgy néz ki, kilőtték az oroszok a rettegett Oresnyik-rakétát Ukrajnára

Nagyon úgy fest, hogy Oresnyik típusú közepes hatótávolságú rakétát lőtt ki az orosz haderő Lviv térségére ma hajnalban – erről több felvétel is megjelent a közösségi médiában.

Tovább a cikkhez
Beváltotta Putyin a fenyegetését: úgy néz ki, kilőtték az oroszok a rettegett Oresnyik-rakétát Ukrajnára
Súlyos csapás érte Oroszországot: 556 ezer ember maradt áram nélkül

556 ezer ember maradt áramellátás nélkül, illetve 200 ezer ember nem jut ivóvízhez egy közműhálózatot ért ukrán támadás után a határ menti Belgorod megyében – írta meg az orosz TASZSZ hírügynökség.

Tovább a cikkhez
Súlyos csapás érte Oroszországot: 556 ezer ember maradt áram nélkül
Súlyos támadás érte Oroszországot, ballisztikus rakétákat lőttek ki Kijevre - Percről percre az ukrán frontról pénteken

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború pénteki híreivel.

Tegnapi tudósításunk itt tekinthető meg:

Kapcsolódó cikkünk

"Akár rá is lőhetnének" az oroszok az amerikaiakra, elhangzott egy dátum a békével kapcsolatban - Háborús híreink csütörtökön

Címlapkép forrása: Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

