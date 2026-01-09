Oresnyik-rakéta csapódott Ukrajnába, evakuációs parancsot kapott Kijev - Percről percre az ukrán frontról pénteken

Súlyos orosz csapás után kiadta a parancsot Ukrajna: „aki teheti, azonnal hagyja el Kijevet!”
Felszólította Kijev lakosságát a város polgármestere, Vitalij Klicskó arra, hogy ha módjukban áll, hagyják el a települést – írja az RBK.
Elfoglalták az oroszok Zelenyét
A település Zaporizzsja megyében található, Huljajpolétől északnyugatra.
Nincs áram Kijevben
Kijevben jelenleg szinte teljes a sötétség a reggeli orosz csapások után: 370 ezer háztartás maradt áram nélkül.
Az ivóvíz-ellátással is gondok vannak.
(RBK)
Kész van a békeszerződés, amely örökre lezárhatja az ukrajnai háborút – Már csak egy embernek kell igent mondania
Ukrajna és az Egyesült Államok gyakorlatilag mindenben megállapodott a háborút lezáró béketerv részleteit illetően – már csak Vlagyimir Putyin elnökkel kell tárgyalni a szerződés véglegesítéséről – írta meg az Axios.
Elfogyott Trump türelme, mindent eldöntő csapásra készül Putyinnal szemben
Az ukrajnai háború lezárásáról szóló tárgyalások hónapok óta nem jutnak előre, és úgy tűnik, Donald Trump amerikai elnök türelme fogytán van Vlagyimir Putyinnal szemben. Miután az amerikai hatóságok lefoglaltak két, az orosz árnyékflottához tartozó olajszállító csempésztankert, Trump most késznek mutatkozik arra, hogy támogasson egy új, átfogó szankciós csomagot Oroszország ellen, amely 500 százalékos vámok kivetésével járhat – írta meg a Handelsblatt.
Zelenszkij elismerte az Oresnyik-csapást
Az ukrán elnök az "átlagos emberek elleni nemtelen támadásnak" nevezte azt, hogy Oroszország Oresnyik-rakétát lőtt ki Lviv térségére.
Elindult Putyin megtorlása: kilőtték az Oresnyiket, vallott Ukrajna a károkról
Ma reggel átfogó támadás érte Ukrajnát Oroszország részéről: több ballisztikus rakétát, cirkálórakétát és egy Orensnyik MIRV-robbanófejjel felszerelt rakétát lőtt ki az ország több pontjára. Kijevből folyamatosan jönnek a hírek az okozott károkról.
Elismerte Ukrajna az Oresnyik-támadást
Megérkezett az ukrán légvédelem reggeli jelentése: Oroszország 13 Iszkander-rakétát, 22 Kalibr-rakétát és egy Oresnyik-rakétát lőtt ki Ukrajnára.
Az okozott károk összesítése még folyamatban van.
Bejelentette Trump: fegyverrel is hajlandó megvédeni Ukrajnát – De van egy fontos feltétel
Az Egyesült Államok hajlandó garantálni Ukrajna biztonságát, de csak egyetlen feltétellel – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök egy Fox News-nak adott interjúban.
Bejelentette Moszkva: elindult a válaszcsapás – Kőkeményen megtorolják a Putyin-rezidencia elleni támadást
Átfogó csapást indított az orosz haderő Ukrajna ellen, egyebek mellett Oresnyik-rakétarendszer használatával, a cél az elnöki rezidencia elleni támadás megtorlása – jelentette be ma reggel az orosz védelmi minisztérium.
Beváltotta Putyin a fenyegetését: úgy néz ki, kilőtték az oroszok a rettegett Oresnyik-rakétát Ukrajnára
Nagyon úgy fest, hogy Oresnyik típusú közepes hatótávolságú rakétát lőtt ki az orosz haderő Lviv térségére ma hajnalban – erről több felvétel is megjelent a közösségi médiában.
Súlyos csapás érte Oroszországot: 556 ezer ember maradt áram nélkül
556 ezer ember maradt áramellátás nélkül, illetve 200 ezer ember nem jut ivóvízhez egy közműhálózatot ért ukrán támadás után a határ menti Belgorod megyében – írta meg az orosz TASZSZ hírügynökség.
Súlyos támadás érte Oroszországot, ballisztikus rakétákat lőttek ki Kijevre - Percről percre az ukrán frontról pénteken
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború pénteki híreivel.
Tegnapi tudósításunk itt tekinthető meg:
Címlapkép forrása: Ukrinform/NurPhoto via Getty Images
Megszólaltak a szakértők: Amerika egy sor opcióból választhat Grönland megszerzéséhez
Európának résen kell lennie.
Nagy Márton közölte: emelkedett az államadósság, nőtt a költségvetési hiány
A nemzetgazdasági miniszter számot vont a tavalyi évről.
Kész van a békeszerződés, amely örökre lezárhatja az ukrajnai háborút – Már csak egy embernek kell igent mondania
Karnyújtásnyira lehetünk a konfliktus végétől.
Milliárdokat kockáztatna egy új irányváltás: itt a brexit-visszacsinálás vörös vonala
Sok fronton viszont teljesen visszacsinálják a britek az uniós kilépést.
Nagyobb hatótávval kapható mostantól a Tesla olcsóbb modellje Magyarországon
Egy millió forinttal olcsóbban plusz 35 kilométer.
Vége a halogatásnak: a keleti óriás vezetése idén végre komolyan kezelheti az ingatlanpiaci válságot
Még idén érdemi támogatási csomag érkezhet.
Macronék a vesztesek nyugalmával készülhetnek az EU sorsfordító szavazására
A lépést Magyarország is ellenzi, de a franciák már szinte elkönyvelték, hogy nem lesznek elegen.
Csúnyán leszerepelt az orosz légvédelem Amerika ellen, hatalmas pofont kapott a hadiipar - Tényleg ilyen rosszak az orosz fegyverek?
Elég csúnya képet fest az orosz haditechnika minőségéről Trump akciója.
Európai M&A-piac 2025-2026
2025 közepére az európai M&A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel
Melyek a legjobb bankszámlák 2026-ban 200-400 ezer Ft-os jövedelemmel?
2025-ben a Bankmonitor bankszámla kalkulátorát használók közül a legnagyobb arányban a 200-400 ezer forintos jövedelmi sávot jelölték meg (60%), ennyi pénz érkezik a legtöbbek részére a ba
Zsiday: Az első komoly tesztig minden jegybank nagyon kemény
Zsiday Viktor és Madár István, a Portfolio.hu makrogazdasági elemzője volt a Portfolio Checklist vendégei, Magyarország és a forint idei várható pályájáról beszéltek. Az adást hallgasd... T
A minimálbér és Jézus lenyomva
Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast,&#
Az energiabiztonság talán sosem volt annyira fontos, mint napjainkban
A napjainkban zajló geopolitikai feszültségek egyik fontos gazdasági és nemzetbiztonsági kérdése lett az energia. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szakértői szer
Mennyi időd van valójában?
Az emberek általában későn döbbennek rá, hogy mennyire rövid egy élet. Hasonló témában már írtam arról, hogy mennyi pénzt keresel meg egy aktív élet alatt, és nagyon fájdalmas, hogy sajn
Ha nem teszünk semmit, belefulladunk az e-hulladékba
Az elektronikai hulladék mennyisége 2010 óta ötször gyorsabban növekszik, mint a szabályos keretek között zajló újrahasznosítás mértéke.
Hiába a megrendülő bizalom, a külföldiek étvágya lankadatlan az amerikai részvények iránt
A gyengülő dollár, az Európával szembeni részvénypiaci alulteljesítés és az általános bizalmatlanság ellenére a külföldiek még mindig zsákolják az amerikai papírokat. Repüljünk gondol
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Elfoglalni vagy megvenni Grönlandot - ennyi a kérdés?
Már senki sem nevet Trump tervein.
Beköszöntött a tejpiaci válság: megdöbbentő árak alakultak ki
2026 súlyos év lesz.
Nagyot ment a BUX – Megéri beszállni?
Tóth Tiborral, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatójával beszélgettünk.