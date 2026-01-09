Putyin bevetette a titkos szuperfegyvert: az orosz és a nyugati szakértők is találgatnak

Vlagyimir Putyin orosz elnök egy Oresnyik típusú hiperszonikus rakéta kilövésével próbálta megfélemlíteni Ukrajnát, és egyben Oroszország katonai erejét demonstrálni Európa és az Egyesült Államok felé – mindezt a háború lezárásáról szóló tárgyalások kritikus szakaszában - írja a Reuters.

Putyin az elmúlt években többször is hangsúlyozta az Oresnyik rakéta rendkívüli sebességét és pusztító erejét. Oroszország először 2024 novemberében vetette be a fegyvert Ukrajna ellen, azóta viszont tartalékban tartotta.

Az éjszakai csapás Nyugat-Ukrajnát érte, miután Moszkva számára kudarcokkal teli hét telt el. Szombaton Donald Trump amerikai elnök különleges erőket küldött Nicolás Maduro venezuelai elnök – Putyin közeli szövetségese – elfogására, szerdán pedig amerikai erők lefoglaltak egy orosz zászló alatt hajózó olajszállító tankert az Észak-atlanti-óceánon.

Gerhard Mangott, az innsbrucki egyetem Oroszország-szakértője szerint Moszkva frusztrált amiatt, hogy kimaradt a hetek óta zajló amerikai–ukrán–európai diplomáciai egyeztetésekből, és különösen felháborította az európai szövetségesek tervezett csapattelepítése. Az Oresnyik bevetését szerinte ebben a kontextusban kell értelmezni.

"Ez egy jelzés az Egyesült Államoknak és az európaiaknak az orosz hadsereg katonai képességeiről" – mondta Mangott.

Moszkva azt akarja üzenni, hogy Oroszországot katonai arzenálja miatt komolyan kell venni, és az európaiaknak, valamint Trumpnak vissza kellene térniük az orosz álláspont minimális tiszteletben tartásához a tárgyalásokon

– tette hozzá.

Az Oresnyik nukleáris és hagyományos robbanófejek hordozására egyaránt alkalmas. Egy magas rangú ukrán tisztségviselő a Reutersnek elmondta: a rakéta a nyugat-ukrajnai Lvivben egy állami vállalatot talált el, és nagy valószínűséggel "vak" robbanófejeket vitt magával – ugyanúgy, mint 2024-ben, amikor Oroszország először tesztelte a fegyvert háborús körülmények között.

Úgy tűnik, Oroszország jelenleg elsősorban jelzésküldésre használja az Oresnyiket, vagyis a pusztítás nem feltétlenül a fő cél

– mondta Pavel Podvig, az Orosz Nukleáriserő-projekt igazgatója.

Mangott szkeptikusan fogadta az orosz védelmi minisztérium közleményét, amely szerint az Oresnyik kilövése egy állítólagos ukrán dróntámadásra adott válasz volt. A minisztérium azt állította, hogy a támadás Putyin egyik, az északi Novgorodi régióban található rezidenciáját célozta a múlt hónap végén. Ukrajna tagadta, hogy ilyen művelet történt volna, és azzal vádolta Moszkvát, hogy hazudik, hogy így torpedózza meg a békekísérletet.

Több prominens orosz katonai blogger is bírálta, hogy a csapást bosszúakcióként próbálják beállítani. Egyikük, Jurij Barancsik azt írta: "meggyőzőbb lett volna", ha Moszkva Volodimir Zelenszkij elnök kijevi bunkerét célozza a rakétával.

Mick Ryan ausztrál katonai szakértő az Oresnyik bevetését Oroszország közelmúltbeli kudarcaihoz, különösen a venezuelai eseményekhez kötötte. Szerinte a cél az volt, hogy "bemutassák: Oroszország továbbra is nukleáris fegyverekkel rendelkező világhatalom". "Ebben az értelemben ez egy pszichológiai fegyver – Putyin Ukrajna és a Nyugat elleni kognitív hadviselésének eszköze –, nem pedig a tömeges fizikai pusztítás fegyvere" – fogalmazott.

A Fighterbomber néven ismert, prominens orosz katonai blogger, egykori katona szerint az Oresnyik bevetése egyszerre erődemonstráció és üzenetküldés volt, és Moszkva nem fog gyakran élni ezzel az eszközzel. Megjegyezte, hogy néhány Oresnyik-rendszert Fehéroroszországba szállítottak, Oroszországnak pedig saját tartalékai is vannak, de jelezte: a viszonylag új rakétából nincs végtelen készlet.

"Mindezeket a tényezőket figyelembe véve úgy becsülhetjük, hogy évente legfeljebb két-három ilyen demonstrációs célú kilövést engedhetünk meg magunknak" – írta.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Reuters