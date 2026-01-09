Sokkoló kijelentés: Putyin lehet a következő elnök, akit elrabolnak?

A brit politikus január 9-én egy kijevi lakóépületnél nyilatkozott, amelyet az előző éjszaka dróncsapás ért. Healey felidézte, mit látott Bucsa felszabadítása után az egyik első ukrajnai látogatása során, és beszélt az Irpinyből elhurcolt ukrán gyerekekkel való találkozásáról is.
Bucsa, a Kijev melletti külváros az orosz háborús bűnök szimbólumává vált, miután 2022 áprilisában tömegsírokat tártak fel a település felszabadítása után.
Az ukrán főügyészség több mint 1400 polgári áldozatot dokumentált a bucsai körzetben, köztük 37 gyermeket. A Nemzetközi Büntetőbíróság 2023 márciusában elfogatóparancsot adott ki Putyin ellen civilek – köztük gyermekek – illegális deportálása miatt.
Healey a mögötte álló, dróncsapástól megrongálódott épületre mutatva hangsúlyozta: mindez azt bizonyítja, hogy Putyin nemcsak háborút folytat Ukrajna ellen, hanem szándékosan támadja a civileket, a városokat és a kritikus infrastruktúrát, ráadásul a tél közepén.
Oroszország január 8-ról 9-re virradóra rakétákkal és drónokkal támadta Ukrajnát. A csapásokban legalább négyen életüket vesztették Kijevben, 24-en pedig megsebesültek. Az áldozatok között volt Szerhij Szmolyak, egy 56 éves mentős is, aki a főváros sürgősségi orvosi központjában dolgozott.
Vitalij Klicsko kijevi polgármester közölte, hogy a kritikus infrastruktúrát ért károk miatt 417 ezer háztartás maradt áram nélkül, és a fővárosi lakóépületek csaknem fele – mintegy 6000 ház – fűtés nélkül maradt. A vízellátásban is fennakadások voltak. A polgármester arra kérte azokat a kijevieket, akiknek van rá lehetőségük, hogy ideiglenesen hagyják el a fővárost.
Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images
