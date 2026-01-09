  • Megjelenítés
Súlyos csapás érte Oroszországot: 556 ezer ember maradt áram nélkül
Súlyos csapás érte Oroszországot: 556 ezer ember maradt áram nélkül

Portfolio
556 ezer ember maradt áramellátás nélkül, illetve 200 ezer ember nem jut ivóvízhez egy közműhálózatot ért ukrán támadás után a határ menti Belgorod megyében – írta meg az orosz TASZSZ hírügynökség.

A támadás a szennyvízelvezetésben is problémákat okoz – írják.

A hatóságok most gondoskodnak a másodlagos rendszerek aktiválásáról, illetve a károk javításáról – azt nem közölték, mikor állhat helyre a rendszer.

Vjacseszláv Gladkov kormányzó „extrém nehéznek” nevezte a helyzetet.

Állítása szerint az ukrán erők egy "ballisztikus rakétával" bénították meg az orosz áramhálózatot.

Már azt fontolgatja Trump kormánya, hogy egyesével fizeti le a grönlandiakat

Macron szerint a Trump-kormányzat hátat fordít Amerika szövetségeseinek

A csapás vélhetően arra válaszul történt, hogy az orosz haderő rendszeresen támadja az ukrán polgári közműhálózatot, azzal a céllal, hogy megtörjék a lakosság ellenállását az invázióval szemben.

