Súlyos csapás érte Oroszországot: 556 ezer ember maradt áram nélkül

556 ezer ember maradt áramellátás nélkül, illetve 200 ezer ember nem jut ivóvízhez egy közműhálózatot ért ukrán támadás után a határ menti Belgorod megyében – írta meg az orosz TASZSZ hírügynökség.

A támadás a szennyvízelvezetésben is problémákat okoz – írják.

A hatóságok most gondoskodnak a másodlagos rendszerek aktiválásáról, illetve a károk javításáról – azt nem közölték, mikor állhat helyre a rendszer.

Vjacseszláv Gladkov kormányzó „extrém nehéznek” nevezte a helyzetet.

Állítása szerint az ukrán erők egy "ballisztikus rakétával" bénították meg az orosz áramhálózatot.

A csapás vélhetően arra válaszul történt, hogy az orosz haderő rendszeresen támadja az ukrán polgári közműhálózatot, azzal a céllal, hogy megtörjék a lakosság ellenállását az invázióval szemben.

