Súlyos orosz csapás után kiadta a parancsot Ukrajna: „aki teheti, azonnal hagyja el Kijevet!”

Ma reggel átfogó orosz támadás érte az ukrán fővárost, a háztartások körülbelül felében nincs elektromosság, ivóvíz és fűtés.

A hatóságok vészhelyzeti tartalékrendszereken üzemeltetik Kijev infrastruktúráját.

Arra kérem a főváros lakosságát, hogy akinek megvan a lehetősége arra, hogy átmenetileg elhagyja a várost, vonuljon olyan helyre, ahol vannak más források az elektromosságra és a fűtésre”

– ez olvasható Vitalij Klicskó polgármester felhívásában.

Az ellátórendszert próbálja stabilizálni a városvezetés annyira, hogy a kórházak, szülészetek üzemképesek maradjanak, de a következő napok nehéz időjárási körülményei miatt a lakóövezetek energiaellátása és fűtése nem biztos, hogy teljes körűen megoldható lesz.

Címlapkép forrása: Oles Kromplias/Global Images Ukraine via Getty Images