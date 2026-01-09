  • Megjelenítés
Súlyos támadás érte Oroszországot, Oresnyik-rakéta csapódott Ukrajnába - Percről percre az ukrán frontról pénteken
Súlyos támadás érte Oroszországot, Oresnyik-rakéta csapódott Ukrajnába - Percről percre az ukrán frontról pénteken

Az ukrán haderő súlyos csapást mért az határ menti Belgorod régió közműhálózatára: 550 ezer ember maradt áram, 200 ezer ember ivóvíz nélkül. Kijevet, Ukrajna fővárosát az orosz haderő ballisztikus rakétákkal, cirkálórakétákkal és drónokkal támadta, az áldozatok összesítése még folyamatban van. Hajnalban az orosz haderő Oresnyik rakétát lőtt ki Lvivre, Nyugat-Ukrajnára. Zelenszkij elnök szerint hamarosan készen van a béketerv, amely lezárhatja a 2014 óta tomboló orosz-ukrán konfliktust. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború pénteki híreivel.
Beváltotta Putyin a fenyegetését: úgy néz ki, kilőtték az oroszok a rettegett Oresnyik-rakétát Ukrajnára

Nagyon úgy fest, hogy Oresnyik típusú közepes hatótávolságú rakétát lőtt ki az orosz haderő Lviv térségére ma hajnalban – erről több felvétel is megjelent a közösségi médiában.

Beváltotta Putyin a fenyegetését: úgy néz ki, kilőtték az oroszok a rettegett Oresnyik-rakétát Ukrajnára
Súlyos csapás érte Oroszországot: 556 ezer ember maradt áram nélkül

556 ezer ember maradt áramellátás nélkül, illetve 200 ezer ember nem jut ivóvízhez egy közműhálózatot ért ukrán támadás után a határ menti Belgorod megyében – írta meg az orosz TASZSZ hírügynökség.

Súlyos csapás érte Oroszországot: 556 ezer ember maradt áram nélkül
Súlyos támadás érte Oroszországot, ballisztikus rakétákat lőttek ki Kijevre - Percről percre az ukrán frontról pénteken

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború pénteki híreivel.

Tegnapi tudósításunk itt tekinthető meg:

Kapcsolódó cikkünk

"Akár rá is lőhetnének" az oroszok az amerikaiakra, elhangzott egy dátum a békével kapcsolatban - Háborús híreink csütörtökön

Címlapkép forrása: Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

