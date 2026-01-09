Szörnyű tettre derült fény, civilekre lőtt az orosz hadsereg

Az orosz hadsereg ismét civil hajókra mért csapást: Odessza megyében eltaláltak kettőt, a támadásoknak egy halálos áldozata és egy sebesültje van - közölte Olekszij Kuleba, helyreállításért felelős ukrán miniszterelnök-helyettes pénteken a Telegramon.

A tisztségviselő beszámolója szerint egy orosz csapásmérő drón eltalált egy Saint Kitts és Nevis zászlaja alatt közlekedő civil hajót, amely az Odesszától délre fekvő Csornomorszk kikötőjébe tartott gabonarakományért. Hozzátette, hogy a hajó a támadás után menetképes maradt, és jelenleg a legközelebbi kikötő felé tart.

Kuleba arról tájékoztatott, hogy még egy hajót ért orosz találat: egy szójababot szállító, a Comore-szigeteken bejegyzett hajót az odesszai kikötőnél. Hozzátette, hogy a helyszínre mentőegységeket irányítottak. Kiemelte, hogy életét vesztette a legénység egyik tagja, egy szíriai állampolgár.

"Ez újabb bizonyítéka annak, hogy Oroszország tudatosan civil létesítményeket, a nemzetközi hajózást és az élelmiszer-ellátást támadja. Ukrajna a folyamatos támadások ellenére is mindent megtesz a biztonság garantálása és exportkötelezettségei teljesítése érdekében"

- hangsúlyozta.

Oleh Kiper, Odessza megye kormányzója arról adott hírt, hogy a szójababot szállító hajónak megsérült a tatja. A Saint Kitts és Nevis zászlaja alatt közlekedő másik civil hajón a másodtiszt sebesült meg, aki szintén szíriai állampolgár.

Az Odessza megyei ügyészség sajtószolgálata közölte, hogy háborús bűntett miatt vizsgálatot indítottak.

