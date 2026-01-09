Történelmi megbeszélés a Fehér Házban: berendelte az olajcégek vezetőit Trump

A CNBC beszámolója szerint a ma délutáni találkozón az Exxon, a ConocoPhillips és a Shell vezérigazgatói, valamint a Chevron képviselője is részt vesz. Jelen lesznek továbbá a Halliburton, a Valero és a Marathon képviselői is. A kormány részéről Marco Rubio külügyminiszter, Chris Wright energiaügyi miniszter és Doug Burgum belügyminiszter vesz részt az egyeztetésen.
A helyi idő szerint délután 2 órára összehívott megbeszélést
a Fehér Ház kezdeményezte, nem pedig az olajcégek
– mondta egy iparági forrás.
Mint ismert, Trump közvetlenül Maduro bukása után arról beszélt, hogy amerikai olajvállalatok dollármilliárdokat fognak befektetni Venezuela energetikai szektorának újjáépítésébe. Az ágazat ugyanakkor eddig visszafogottan reagált, mivel a caracasi kormány stabilitása és a biztonsági helyzet továbbra is bizonytalan.
Venezuela rendelkezik a világ legnagyobb igazolt kőolajtartalékával: 303 milliárd hordóval, ami a globális készletek mintegy 17 százalékát teszi ki az amerikai energiaügyi hivatal adatai szerint. Az olajipar állapota azonban súlyosan leromlott: a termelés az 1990-es évek napi 3,5 millió hordós csúcsáról mára nagyjából 800 ezer hordóra esett vissza. Chris Wright szerint több tízmilliárd dollárra lenne szükség a korábbi termelési szintek eléréséhez, míg a Rystad Energy becslése szerint 2040-ig több mint 180 milliárd dollárnyi beruházás kellene ahhoz, hogy a kitermelés elérje a napi 3 millió hordót.
A Trump-adminisztráció eddig kevés részletet árult el arról, miként ösztönözné az olajcégeket a jelentős befektetésekre egy olyan országban, ahol korábban államosították az iparági eszközöket. Jelenleg a Chevron az egyetlen amerikai olajcég, amely aktívan jelen van Venezuelában, a PDVSA állami vállalattal közös vegyesvállalat révén. Wright szerint az Egyesült Államok szorosan együttműködik a Chevronnal, amely napi szintű visszajelzéseket ad a helyzetről. Véleménye szerint kisebb tőkebefektetésekkel rövid és középtávon több százezer hordóval is növelhető lenne a termelés.
Az Exxon és a ConocoPhillips esetében azonban komoly biztosítékokra lenne szükség a visszatéréshez. A két vállalat 2007-ben vonult ki az országból, miután Hugo Chávez államosította az eszközeiket, és azóta is több milliárd dolláros, választott bíróságon megítélt követeléseik vannak a venezuelai állammal szemben. Wright szerint ezeknek az adósságoknak a rendezése idővel elkerülhetetlen, de jelenleg nem tartozik a Trump-adminisztráció azonnali prioritásai közé, amely elsősorban az olajexporton keresztül próbálja stabilizálni a gazdaságot.
A pénzügyminiszter, Scott Bessent ugyanakkor csütörtökön úgy fogalmazott: a nagy olajcégek, lassú döntéshozataluk és igazgatótanácsaik miatt, egyelőre nem mutatnak komoly érdeklődést. Ezzel szemben
a kisebb olajvállalatok és magánbefektetők részéről óriási az érdeklődés Venezuela iránt.
Wright elmondta, hogy az Egyesült Államok átvette Venezuela olajexportjának ellenőrzését nyomásgyakorlás céljából: az ország tízmilliós nagyságrendben szállít majd olajat az USA-ba, amely azt továbbértékesíti, a bevételeket pedig amerikai ellenőrzés alatt álló számlákon tartja.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Azt mondják az oroszok, ez volt a háború legdurvább csapása: „nagyobbat szólt, mint egy atombomba”
Jól látható, hogy az új fegyver képes gyakorlatilag bármit szétrombolni - állítják.
Nagy meglepetés az amerikai munkaerőpiaci adatokban
Erre kevesen számítottak.
Nem áll le Donald Trump: itt a következő ország, ahol katonai támadást indíthat
Folytatódik a "narkóterrorizmus" elleni hadjárat.
Fokozódik a hóhelyzet Magyarországon - Rendkívüli bejelentés jött a MÁV-tól
Itt vannak a tudnivalók, ha vonattal utazna!
Havazás: bevethetik a BTR-80-asokat
Készenlétben állnak a járművek.
Zuhanórepülésben kezdi az évet a magyar tejágazat
Összeomlottak a tejárak.
Rendkívüli hóhelyzet: megszólalt a Mol Magyarország üzemanyagellátásáról
Biztosított az ellátás.
Hiába a magyar–francia kényszerszövetség, átverték az óriási EU-s megállapodást
Ursula von der Leyen már hétfőn elutazhat, hogy aláírja a korszakos paktumot.
Melyek a legjobb bankszámlák 2026-ban 200-400 ezer Ft-os jövedelemmel?
2025-ben a Bankmonitor bankszámla kalkulátorát használók közül a legnagyobb arányban a 200-400 ezer forintos jövedelmi sávot jelölték meg (60%), ennyi pénz érkezik a legtöbbek részére a ba
Európai M&A-piac 2025-2026
2025 közepére az európai M&A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel
Zsiday: Az első komoly tesztig minden jegybank nagyon kemény
Zsiday Viktor és Madár István, a Portfolio.hu makrogazdasági elemzője volt a Portfolio Checklist vendégei, Magyarország és a forint idei várható pályájáról beszéltek. Az adást hallgasd... T
A minimálbér és Jézus lenyomva
Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast,&#
Az energiabiztonság talán sosem volt annyira fontos, mint napjainkban
A napjainkban zajló geopolitikai feszültségek egyik fontos gazdasági és nemzetbiztonsági kérdése lett az energia. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szakértői szer
Mennyi időd van valójában?
Az emberek általában későn döbbennek rá, hogy mennyire rövid egy élet. Hasonló témában már írtam arról, hogy mennyi pénzt keresel meg egy aktív élet alatt, és nagyon fájdalmas, hogy sajn
Ha nem teszünk semmit, belefulladunk az e-hulladékba
Az elektronikai hulladék mennyisége 2010 óta ötször gyorsabban növekszik, mint a szabályos keretek között zajló újrahasznosítás mértéke.
Hiába a megrendülő bizalom, a külföldiek étvágya lankadatlan az amerikai részvények iránt
A gyengülő dollár, az Európával szembeni részvénypiaci alulteljesítés és az általános bizalmatlanság ellenére a külföldiek még mindig zsákolják az amerikai papírokat. Repüljünk gondol
Elfoglalni vagy megvenni Grönlandot - ennyi a kérdés?
Már senki sem nevet Trump tervein.
Beköszöntött a tejpiaci válság: megdöbbentő árak alakultak ki
2026 súlyos év lesz.
Nagyot ment a BUX – Megéri beszállni?
Tóth Tiborral, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatójával beszélgettünk.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?