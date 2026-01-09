  • Megjelenítés
Történelmi megbeszélés a Fehér Házban: berendelte az olajcégek vezetőit Trump
Történelmi megbeszélés a Fehér Házban: berendelte az olajcégek vezetőit Trump

Donald Trump amerikai elnök péntek délután a Fehér Házban több mint egy tucat olajipari vállalat vezetőjével találkozik, hogy a venezuelai beruházási tervekről egyeztessen – alig egy héttel azután, hogy az Egyesült Államok eltávolította Nicolás Maduro elnököt a hatalomból.

A CNBC beszámolója szerint a ma délutáni találkozón az Exxon, a ConocoPhillips és a Shell vezérigazgatói, valamint a Chevron képviselője is részt vesz. Jelen lesznek továbbá a Halliburton, a Valero és a Marathon képviselői is. A kormány részéről Marco Rubio külügyminiszter, Chris Wright energiaügyi miniszter és Doug Burgum belügyminiszter vesz részt az egyeztetésen.

A helyi idő szerint délután 2 órára összehívott megbeszélést

a Fehér Ház kezdeményezte, nem pedig az olajcégek

– mondta egy iparági forrás.

Mint ismert, Trump közvetlenül Maduro bukása után arról beszélt, hogy amerikai olajvállalatok dollármilliárdokat fognak befektetni Venezuela energetikai szektorának újjáépítésébe. Az ágazat ugyanakkor eddig visszafogottan reagált, mivel a caracasi kormány stabilitása és a biztonsági helyzet továbbra is bizonytalan.

Venezuela rendelkezik a világ legnagyobb igazolt kőolajtartalékával: 303 milliárd hordóval, ami a globális készletek mintegy 17 százalékát teszi ki az amerikai energiaügyi hivatal adatai szerint. Az olajipar állapota azonban súlyosan leromlott: a termelés az 1990-es évek napi 3,5 millió hordós csúcsáról mára nagyjából 800 ezer hordóra esett vissza. Chris Wright szerint több tízmilliárd dollárra lenne szükség a korábbi termelési szintek eléréséhez, míg a Rystad Energy becslése szerint 2040-ig több mint 180 milliárd dollárnyi beruházás kellene ahhoz, hogy a kitermelés elérje a napi 3 millió hordót.

A Trump-adminisztráció eddig kevés részletet árult el arról, miként ösztönözné az olajcégeket a jelentős befektetésekre egy olyan országban, ahol korábban államosították az iparági eszközöket. Jelenleg a Chevron az egyetlen amerikai olajcég, amely aktívan jelen van Venezuelában, a PDVSA állami vállalattal közös vegyesvállalat révén. Wright szerint az Egyesült Államok szorosan együttműködik a Chevronnal, amely napi szintű visszajelzéseket ad a helyzetről. Véleménye szerint kisebb tőkebefektetésekkel rövid és középtávon több százezer hordóval is növelhető lenne a termelés.

Az Exxon és a ConocoPhillips esetében azonban komoly biztosítékokra lenne szükség a visszatéréshez. A két vállalat 2007-ben vonult ki az országból, miután Hugo Chávez államosította az eszközeiket, és azóta is több milliárd dolláros, választott bíróságon megítélt követeléseik vannak a venezuelai állammal szemben. Wright szerint ezeknek az adósságoknak a rendezése idővel elkerülhetetlen, de jelenleg nem tartozik a Trump-adminisztráció azonnali prioritásai közé, amely elsősorban az olajexporton keresztül próbálja stabilizálni a gazdaságot.

A pénzügyminiszter, Scott Bessent ugyanakkor csütörtökön úgy fogalmazott: a nagy olajcégek, lassú döntéshozataluk és igazgatótanácsaik miatt, egyelőre nem mutatnak komoly érdeklődést. Ezzel szemben

a kisebb olajvállalatok és magánbefektetők részéről óriási az érdeklődés Venezuela iránt.

Wright elmondta, hogy az Egyesült Államok átvette Venezuela olajexportjának ellenőrzését nyomásgyakorlás céljából: az ország tízmilliós nagyságrendben szállít majd olajat az USA-ba, amely azt továbbértékesíti, a bevételeket pedig amerikai ellenőrzés alatt álló számlákon tartja.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

