  • Megjelenítés
Trump máris demonstrálja a hatalmát Venezuela olaja fölött
Globál

Trump máris demonstrálja a hatalmát Venezuela olaja fölött

Portfolio
Az Egyesült Államok és a venezuelai hatóságok lefoglaltak egy engedély nélkül kifutó venezuelai olajszállító hajót, rakományát pedig amerikai irányítás mellett értékesítik – jelentette be Donald Trump amerikai elnök. Mindeközben zajlik az egyezkedés Trump és az olajvállalatok között, a tét nem kisebb, mint hogy ki vehet részt a venezuelai olajkincs kitermelésében.

Az Egyesült Államok és a venezuelai hatóságok lefoglaltak egy olajszállító hajót, amely engedély nélkül hagyta el Venezuelát – közölte pénteken Donald Trump amerikai elnök a "Truth Social" közösségi oldalon.

A tartályhajó visszatér Venezuelába, rakományát pedig az úgynevezett "Energy Deal" keretében értékesítik. Amerikai tisztviselők megerősítették, hogy az Olina nevű tankert a Karib-tengeren fogták el.

Ez már az ötödik hajó, amelyet Washington az elmúlt hetekben célba vett.

Trump a nap folyamán (magyar idő szerint péntek este) azt is bejelentette, hogy az Egyesült Államok hamarosan megkezdi akár 50 millió hordónyi venezuelai olaj finomítását és értékesítését. Egyértelművé tette, hogy a kormányzat dönti el, mely olajvállalatok fektethetnek be a dél-amerikai országban, jelezve, hogy Washington aktívan irányítani kívánja a venezuelai olajipar újraindítását.

Még több Globál

Zelenszkij egy kereskedelmi egyezségről tárgyal az Egyesült Államokkal

Sokkoló kijelentés: Putyin lehet a következő elnök, akit elrabolnak?

Brutális lépés Irántól: halálbüntetésre számíthatnak a tüntetők

Hozzátette, hogy a jövő héten újabb egyeztetést tart az olajipari cégek vezetőivel.

A pénteki, Fehér Házban tartott találkozón az Exxon, a ConocoPhillips és a Shell vezérigazgatói, valamint a Chevron képviselője is részt vettek, továbbá jelen voltak a Halliburton, a Valero és a Marathon képviselői is. A kormányt Marco Rubio külügyminiszter, Chris Wright energiaügyi miniszter és Doug Burgum belügyminiszter is képviselte az egyeztetésen.

Kapcsolódó cikkünk

Joseph Stiglitz: az Egyesült Államok imperialista nagyhatalommá válik

Venezuela és az új amerikai külpolitika: kakukktojás vagy iskolapélda?

Történelmi megbeszélés a Fehér Házban: berendelte az olajcégek vezetőit Trump

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Alex Wong/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Európai M&A-piac 2025-2026

2025 közepére az európai M&amp;A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel

Holdblog

A minimálbér és Jézus lenyomva

Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#

KonyhaKontrolling

Mennyi időd van valójában?

Az emberek általában későn döbbennek rá, hogy mennyire rövid egy élet. Hasonló témában már írtam arról, hogy mennyi pénzt keresel meg egy aktív élet alatt, és nagyon fájdalmas, hogy sajn

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Oresnyik rakéta csapódott Ukrajnába, evakuációs parancsot kapott Kijev - Percről percre az ukrán frontról pénteken
Hiába a magyar–francia kényszerszövetség, átverték az óriási EU-s megállapodást
Súlyos orosz csapás után kiadta a parancsot Ukrajna: „aki teheti, azonnal hagyja el Kijevet!”
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility