Trump máris demonstrálja a hatalmát Venezuela olaja fölött

Az Egyesült Államok és a venezuelai hatóságok lefoglaltak egy olajszállító hajót, amely engedély nélkül hagyta el Venezuelát – közölte pénteken Donald Trump amerikai elnök a "Truth Social" közösségi oldalon.
A tartályhajó visszatér Venezuelába, rakományát pedig az úgynevezett "Energy Deal" keretében értékesítik. Amerikai tisztviselők megerősítették, hogy az Olina nevű tankert a Karib-tengeren fogták el.
Ez már az ötödik hajó, amelyet Washington az elmúlt hetekben célba vett.
Trump a nap folyamán (magyar idő szerint péntek este) azt is bejelentette, hogy az Egyesült Államok hamarosan megkezdi akár 50 millió hordónyi venezuelai olaj finomítását és értékesítését. Egyértelművé tette, hogy a kormányzat dönti el, mely olajvállalatok fektethetnek be a dél-amerikai országban, jelezve, hogy Washington aktívan irányítani kívánja a venezuelai olajipar újraindítását.
Hozzátette, hogy a jövő héten újabb egyeztetést tart az olajipari cégek vezetőivel.
A pénteki, Fehér Házban tartott találkozón az Exxon, a ConocoPhillips és a Shell vezérigazgatói, valamint a Chevron képviselője is részt vettek, továbbá jelen voltak a Halliburton, a Valero és a Marathon képviselői is. A kormányt Marco Rubio külügyminiszter, Chris Wright energiaügyi miniszter és Doug Burgum belügyminiszter is képviselte az egyeztetésen.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Alex Wong/Getty Images
