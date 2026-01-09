Ursula von der Leyen nagy bejelentést tett: rengeteg pénz érkezik a Közel-Keletre

Ahmed es-Saraa ideiglenes elnökkel találkozva Costa közölte, hogy az EU 620 millió eurós pénzügyi támogatást nyújt az országnak 2026-ban és 2027-ben, részint humanitárius segély, részint az újjáépítéshez adandó segítség formájában. A korábban is folyósított újjáépítési segélyt a polgárháború 2011-es kitörése óta szankciókkal zárolták, de ezeket most feloldották.
"A félelem és a csend évtizedei után a szíriaiak most reményekkel telve elindultak egy hosszú útra a megújulás felé. Európa minden tőle telhetőt megtesz, hogy támogassa Szíria újjáépítését és kilábalását a háborús helyzetből" - írta az X-en Von der Leyen.
Aszad megbuktatása után Ahmed es-Saraa diplomáciai offenzívát indított és helyreállította a kapcsolatokat a nyugati és az arab országokkal, amelyek a polgárháború alatt távol tartották magukat Damaszkusztól az emberi jogok tömeges megsértése miatt.
Az utóbbi egy évben többször fellángolt a felekezetek közötti erőszak, és Szíria továbbra is nehéz gazdasági helyzetben van.
A Saraa-kormány mind a mai napig nem tudta megteremteni az egész ország feletti ellenőrzést.
Az utóbbi napokban ismét összecsapások törtek ki Aleppóban a kormányerők és az ország északkeleti részén élő kurdok fegyveresei között.
A pénteki látogatáson Costa kijelentette, hogy "aggasztóak az utóbbi napok erőszakos cselekményei", és "folyamatos párbeszédet" szorgalmazott az országon belül.
"Tudjuk, hogy a megbékéléshez és a háborús helyzetből való kilábaláshoz hosszú még az út" - mondta az Európai Tanács elnöke. "Életek meggyógyítása, újjáépítése és az intézményekbe vetett bizalom időbe telik" - tette hozzá.
Az uniós küldöttség közel-keleti körútján pénteken már tovább is utazott következő állomására, Libanonba, ahol a hadsereg az előző nap bejelentette be, hogy véget ért a milíciák - közöttük a Hezbollah síita fegyveres mozgalom - lefegyverzésének első szakasza.
Ursula von der Leyen üdvözölte, hogy sikerült megtisztítani fegyverektől a Litani folyótól délre fekvő területet, és hozzátette, hogy
az EU "kész felgyorsítani az együttműködést" a pénzhiánytól szenvedő libanoni hadsereg támogatása érdekében.
Az Európai Bizottság elnöke úgy ítélte meg, hogy a 2024. novemberi tűzszüneti megállapodását Izrael és a Hezbollah mindeddig maradéktalanul betartotta, de hozzátette, hogy a munkát folytatni kell a Hezbollah teljes lefegyverzéséig, valamint mindenkor gondoskodni kell Libanon szuverenitásának és területi épségének fenntartásáról.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
