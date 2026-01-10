Amerikai agytröszt: valójában nem Ukrajnának szólhatott az Oresnyik bevetése

Ukrán és orosz hivatalos források egyaránt megerősítették, hogy az orosz erők január 8-ról 9-re virradó éjjel Oresnyik közepes hatótávolságú ballisztikus rakétával mértek csapást Lviv megyére. A támadás feltehetően a Kreml reflexív kontrollkampányának része, amelynek célja a Nyugat Ukrajnának nyújtott támogatásának visszaszorítása. Az ukrán légierő közölte, hogy az oroszok az Asztrahány területen található Kapusztyin Jar kísérleti bázisról indították a rakétát. Ezt az orosz védelmi minisztérium is megerősítette. Az Ukrán Biztonsági Szolgálat fényképeket tett közzé a Lviv megyében talált rakétamaradványokról. Ukrán megfigyelőcsatornák és a BBC orosz szolgálata szerint a rakéta valószínűleg álrobbanófejeket szállított. Andrij Szadovij, Lviv polgármestere elmondta, hogy
ez volt az első alkalom, hogy orosz ballisztikus rakéta csapódott be a megyébe.
Egyes ukrán és orosz források azt állították, hogy a rakéta a Sztriji földalatti gáztárolót vette célba. Ukrán hivatalos személyek és szakértők azonban cáfolták ezt. Szerhij Nahornyak parlamenti képviselő közölte, hogy a lökéshullám miatt ugyan átmeneti gázellátási problémák léptek fel, de a gázinfrastruktúra nem sérült meg. Szerhij Beszkresznov ukrán elektronikai hadviselési szakértő szerint a rakéta két emeletet ütött át, és egy alagsori archívumot gyújtott fel, így az orosz állítások a több tíz méteres mélységű behatolásról nem megalapozottak. Egy Kreml-közeli orosz katonai blogger is elismerte, hogy hagyományos robbanófejjel nem lehetett volna kárt tenni a több száz méter mélyen fekvő gáztárolóban.
A Kreml feltehetően azért választotta célpontnak Ukrajna legnyugatibb részét, hogy
elrettentse Európát és az Egyesült Államokat az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciáktól.
Az orosz védelmi minisztérium a december 28–29-i, állítólagos ukrán dróntámadással indokolta a csapást, amely szerintük Vlagyimir Putyin valdaji rezidenciáját célozta. Nyugati médiajelentések szerint azonban a CIA nem talált bizonyítékot ilyen támadásra.
A mostani csapás feltehetően illeszkedik az orosz nukleáris fenyegetőzésbe, amelynek célja, hogy elijessze a nyugati országokat az Ukrajnának nyújtott katonai támogatástól, különösen a békemegállapodás részeként tervezett csapattelepítésektől. A „tettre készek koalíciója” jelenleg a háború utáni biztonsági garanciák részletein dolgozik, beleértve egy többnemzetiségű biztosító erő Ukrajnába telepítését. A Kreml többször kijelentette, hogy az ilyen nyugati garanciák elfogadhatatlanok Oroszország számára, és a külföldi csapatok legitim célpontnak számítanának.
Címlapkép forrása: Russian Defense Ministry/Anadolu via Getty Images
Felfedte Trump, hogy miért akarja annyira megszerezni Grönlandot
Két lehetséges utat is felvázolt.
Itt van a mérleg: jelentős csapadékmennyiség hullott Magyarországra
Megoszlott a formája.
Friss kutatás bizonyítja: végre kiderült, mi lehet a hosszú élet titka
Minden mást megelőzött.
Hiába Trump nagy terve, az amerikai olajipari óriás pesszimista
Venezueláról van szó.
Felmerült, hogy az Egyesült Államok elrabolja Putyint: Trump is megszólalt
Venezuela után született a gondolat.
Veszélyes időjárási jelenség söpör végig az országon: több megyében is kritikus a helyzet az utakon
Figyelmeztetik az autósokat.
Megdöbbentő probléma az USA topegyetemein: nem tudnak elhelyezkedni a diákok
Ismét az Ivy League egyetemeken tanuló magyar diákokkal beszélgettünk.
Friss időjárás-előrejelzés: rövid pihenő után ismét bekeményít a tél, újabb hidegfront hoz havazást és hózáporokat
Az ónos eső miatt is figyelmeztetnek.
13 százalék: miért szomorú a jó hozam?
Danival, a befektetési igazgatónkkal beszélgettünk egy boldog, karácsonyi rendezvényen: - Zsolt, ha minden évben 13 százalék lesz a hozamod, én minden évben nagyon boldog leszek.... The post 13
Európai M&A-piac 2025-2026
2025 közepére az európai M&A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel
Lényeges változás a lakásvásárlások illetékfizetésénél
Rengeteg lakásvásárlót érinthet, az illetékfizetési kötelezettség érdemben csökkenhet. Elsősorban azok figyeljenek, akik a vásárlást megelőző időszakban el is adta ingatlant. A lakásvás
Zsiday: Az első komoly tesztig minden jegybank nagyon kemény
Zsiday Viktor és Madár István, a Portfolio.hu makrogazdasági elemzője volt a Portfolio Checklist vendégei, Magyarország és a forint idei várható pályájáról beszéltek. Az adást hallgasd... T
A minimálbér és Jézus lenyomva
Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast,&#
Az energiabiztonság talán sosem volt annyira fontos, mint napjainkban
A napjainkban zajló geopolitikai feszültségek egyik fontos gazdasági és nemzetbiztonsági kérdése lett az energia. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szakértői szer
Mennyi időd van valójában?
Az emberek általában későn döbbennek rá, hogy mennyire rövid egy élet. Hasonló témában már írtam arról, hogy mennyi pénzt keresel meg egy aktív élet alatt, és nagyon fájdalmas, hogy sajn
Ha nem teszünk semmit, belefulladunk az e-hulladékba
Az elektronikai hulladék mennyisége 2010 óta ötször gyorsabban növekszik, mint a szabályos keretek között zajló újrahasznosítás mértéke.
Megdöbbentő probléma az USA topegyetemein: nem tudnak elhelyezkedni a diákok
Ismét az Ivy League egyetemeken tanuló magyar diákokkal beszélgettünk.
Elfoglalni vagy megvenni Grönlandot - ennyi a kérdés?
Már senki sem nevet Trump tervein.
Beköszöntött a tejpiaci válság: megdöbbentő árak alakultak ki
2026 súlyos év lesz.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?