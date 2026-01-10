  • Megjelenítés
Donald Trump nemzeti vészhelyzetet hirdetett Venzeuela érdekében
Donald Trump nemzeti vészhelyzetet hirdetett Venzeuela érdekében

Donald Trump amerikai elnök végrehajtási rendelettel nemzeti vészhelyzetet hirdetett a venezuelai olajbevételek védelmére.

Donald Trump amerikai elnök szombaton végrehajtási rendeletet írt alá, amellyel

nemzeti vészhelyzetet hirdetett a venezuelai olajbevételek védelmében.

A rendelet célja, hogy megóvja az amerikai kincstári számlákon tartott, venezuelai olajértékesítésből származó bevételeket a lefoglalástól és a bírósági eljárásoktól.

Trump jogi indoklásként az 1977-es nemzetközi gazdasági vészhelyzeti hatalmi törvényre és az 1976-os nemzeti vészhelyzeti törvényre hivatkozott. A kormányzat szerint egy esetleges lefoglalás aláásná az Egyesült Államok erőfeszítéseit Venezuela gazdasági és politikai stabilitásának elősegítésére.

A sürgősségi rendelet szerint a külföldi kormányzati betétalapokban tartott bevételeket Venezuelában kell felhasználni a "béke, a jólét és a stabilitás" megteremtésének elősegítésére. A rendeletet pénteken írták alá, kevesebb mint egy héttel azután, hogy az amerikai erők elfogták Nicolas Maduro venezuelai vezetőt Caracasban.

Több vállalatnak régóta fennálló követelései vannak az országgal szemben. Az Exxon Mobil és a ConocoPhillips például közel 20 évvel ezelőtt elhagyta Venezuelát, miután eszközeiket államosították. Mindkettőjüknek még mindig több milliárd dollárral tartoznak.

A végzés nem említ egyetlen konkrét vállalatot sem. Kijelenti, hogy a pénz Venezuela szuverén tulajdona, amelyet az Egyesült Államok kormányzati és diplomáciai célokra tart nyilván, és nem képezi magánkövetelések tárgyát.

A Venezuela ideiglenes vezetőivel kötött amerikai megállapodás akár 50 millió hordó nyersolajat is szállíthatna az Egyesült Államokba, ahol számos finomító kifejezetten ennek finomítására van felszerelve.

Trump ugyanazon a napon írta alá a rendeletet, amikor Washingtonban találkozott az Exxon, a Conoco, a Chevron és más olajvállalatok vezetőivel, annak érdekében, hogy arra ösztönözze őket, hogy 100 milliárd dollárt fektessenek be a venezuelai olajiparba.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

