Donald Trump nemzeti vészhelyzetet hirdetett Venzeuela érdekében

Donald Trump amerikai elnök szombaton végrehajtási rendeletet írt alá, amellyel
nemzeti vészhelyzetet hirdetett a venezuelai olajbevételek védelmében.
A rendelet célja, hogy megóvja az amerikai kincstári számlákon tartott, venezuelai olajértékesítésből származó bevételeket a lefoglalástól és a bírósági eljárásoktól.
Trump jogi indoklásként az 1977-es nemzetközi gazdasági vészhelyzeti hatalmi törvényre és az 1976-os nemzeti vészhelyzeti törvényre hivatkozott. A kormányzat szerint egy esetleges lefoglalás aláásná az Egyesült Államok erőfeszítéseit Venezuela gazdasági és politikai stabilitásának elősegítésére.
A sürgősségi rendelet szerint a külföldi kormányzati betétalapokban tartott bevételeket Venezuelában kell felhasználni a "béke, a jólét és a stabilitás" megteremtésének elősegítésére. A rendeletet pénteken írták alá, kevesebb mint egy héttel azután, hogy az amerikai erők elfogták Nicolas Maduro venezuelai vezetőt Caracasban.
Több vállalatnak régóta fennálló követelései vannak az országgal szemben. Az Exxon Mobil és a ConocoPhillips például közel 20 évvel ezelőtt elhagyta Venezuelát, miután eszközeiket államosították. Mindkettőjüknek még mindig több milliárd dollárral tartoznak.
A végzés nem említ egyetlen konkrét vállalatot sem. Kijelenti, hogy a pénz Venezuela szuverén tulajdona, amelyet az Egyesült Államok kormányzati és diplomáciai célokra tart nyilván, és nem képezi magánkövetelések tárgyát.
A Venezuela ideiglenes vezetőivel kötött amerikai megállapodás akár 50 millió hordó nyersolajat is szállíthatna az Egyesült Államokba, ahol számos finomító kifejezetten ennek finomítására van felszerelve.
Trump ugyanazon a napon írta alá a rendeletet, amikor Washingtonban találkozott az Exxon, a Conoco, a Chevron és más olajvállalatok vezetőivel, annak érdekében, hogy arra ösztönözze őket, hogy 100 milliárd dollárt fektessenek be a venezuelai olajiparba.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Donald Trump nemzeti vészhelyzetet hirdetett Venzeuela érdekében
A venezuelai olajbevételeket védi az elnök.
Jön az újabb hideghullám: néhol -20 fokig eshet a hőmérséklet Magyarországon
A következő egy-két éjszaka is hideg lesz.
Összeül az ENSZ BT az oroszok újabb húzása miatt
Az ukrán külügyminiszter jelentette be.
Évtizedekig próbálták leváltani a legendás amerikai fegyvert – Egészen különleges okokból dőlt be a projekt
Hiába születtek kiváló koncepciók, az elmúlt évekig nem tudták kiütni az amerikai sztárfegyvert.
Mi lesz a gázszámlákkal? Megszólalt az MVM a zord idő miatt
Nem veszik el a kedvezményes mennyiség.
Hármas környezeti kihívással kell megküzdenie a bolygónknak – Hogyan lehet ebből kiút?
A klímaváltozás, a biodiverzitás csökkenése és a szennyezés egymással összefüggő kihívások.
13 százalék: miért szomorú a jó hozam?
Danival, a befektetési igazgatónkkal beszélgettünk egy boldog, karácsonyi rendezvényen: - Zsolt, ha minden évben 13 százalék lesz a hozamod, én minden évben nagyon boldog leszek.... The post 13
Lényeges változás a lakásvásárlások illetékfizetésénél
Rengeteg lakásvásárlót érinthet, az illetékfizetési kötelezettség érdemben csökkenhet. Elsősorban azok figyeljenek, akik a vásárlást megelőző időszakban el is adta ingatlant. A lakásvás
Zsiday: Az első komoly tesztig minden jegybank nagyon kemény
Zsiday Viktor és Madár István, a Portfolio.hu makrogazdasági elemzője volt a Portfolio Checklist vendégei, Magyarország és a forint idei várható pályájáról beszéltek. Az adást hallgasd... T
A minimálbér és Jézus lenyomva
Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast,&#
Az energiabiztonság talán sosem volt annyira fontos, mint napjainkban
A napjainkban zajló geopolitikai feszültségek egyik fontos gazdasági és nemzetbiztonsági kérdése lett az energia. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szakértői szer
Európai M&A-piac 2025-2026
2025 közepére az európai M&A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel
Mennyi időd van valójában?
Az emberek általában későn döbbennek rá, hogy mennyire rövid egy élet. Hasonló témában már írtam arról, hogy mennyi pénzt keresel meg egy aktív élet alatt, és nagyon fájdalmas, hogy sajn
Ha nem teszünk semmit, belefulladunk az e-hulladékba
Az elektronikai hulladék mennyisége 2010 óta ötször gyorsabban növekszik, mint a szabályos keretek között zajló újrahasznosítás mértéke.
Megdöbbentő probléma az USA topegyetemein: nem tudnak elhelyezkedni a diákok
Ismét az Ivy League egyetemeken tanuló magyar diákokkal beszélgettünk.
Elfoglalni vagy megvenni Grönlandot - ennyi a kérdés?
Már senki sem nevet Trump tervein.
Beköszöntött a tejpiaci válság: megdöbbentő árak alakultak ki
2026 súlyos év lesz.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?