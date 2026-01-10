  • Megjelenítés
Felfedte Trump, hogy miért akarja annyira megszerezni Grönlandot
Portfolio
Az Egyesült Államok elnöke magyarázatot adott arra, hogy szerinte miért kulcsfontosságú, hogy amerikai felügyelet alá kerüljön a hatalmas sziget - közölte a BBC.

Az országoknak tulajdonjoggal kell rendelkezniük, és te a tulajdonjogot véded, nem a bérleti szerződéseket. És nekünk is meg kell védenünk Grönlandot

– mondta az amerikai elnök.

Elmondta, hogy a „könnyű utat” vagy a „nehéz utat” fogják megcsinálni. A közelmúltban a Fehér Ház fontolóra vette, hogy egyszerűen megvásárolja Dániától a félautonóm szigetet, de erre Koppenhága válaszul közölte, hogy „Grönland nem eladó”.

A péntek esti nyilatkozatában Donald Trump kifejtette azt is, hogy az Egyesült Államoknak Oroszország és Kína nyomulása miatt van szüksége szigetre. Az amerikai elnök szerint a terület „létfontosságú az amerikai nemzetbiztonság szempontjából”, mivel a Jeges-tenger térségét „mindenhol orosz és kínai hajók lepték el”, bár ezt nem fejtette ki részletesen.

Az Egyesült Államoknak jelenleg is működik egy katonai bázisa a szigeten, a Pituffik állomáson 100 katona tartózkodik. A Washington és Koppenhága között érvényben lévő szerződések szerint Amerika annyi katonát küld a területre, amennyit szeretne. Ugyanakkor Trump szerint a bérleti szerződés nem elég jó.

Szeretem Kína népét. Szeretem Oroszország népét. De nem akarom, hogy Grönlandon szomszédként csatlakozzanak hozzánk, ez nem fog megtörténni

– hangsúlyozta, majd hozzátette, hogy szerinte ezt a NATO-nak is meg kell értenie.

Címlapkép forrása: Jim Watson - Pool / Getty Images

