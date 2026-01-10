Felmerült, hogy az Egyesült Államok elrabolja Putyint: Trump is megszólalt

A Fehér Ház tájékoztatása szerint Trump arra a kérdésre válaszolt, hogy elképzelhető-e egy, Putyin elfogását célzó akció, hasonlóan a Venezuelában végrehajtott művelethez. Az elnök azt mondta:

reméli, hogy ilyen lépésre nem lesz szükség.

Miután január elején amerikai különleges egységek Venezuelában elfogták Nicolás Maduro elnököt, Volodimir Zelenszkij ukrán államfő úgy fogalmazott:

Ha a diktátorokkal így lehet bánni, akkor az Egyesült Államok tudja, mi a következő lépés

– ez egyértelmű utalás volt Putyinra.

Egy újságíró ezért megkérdezte Trumptól, megismétlődhet-e a venezuelai forgatókönyv. Az elnök így válaszolt:

Nem hiszem, hogy szükség lesz rá. Mindig jó kapcsolatom volt vele. Csalódott vagyok.

Trump hozzátette, hogy eddig „nyolc háborút rendezett”, és úgy gondolta, az orosz–ukrán konfliktus „az egyik legkönnyebb” lesz. „Az elmúlt hónapban 31 ezer embert vesztettek, közülük sokan orosz katonák. Szerintem sikerül megoldanunk” – zárta gondolatait.

Január 3-án az Egyesült Államok csapássorozatot hajtott végre Caracasban. A különleges művelet során Madurót és feleségét őrizetbe vették, majd az Egyesült Államokba szállították, ahol kábítószer-kereskedelemmel és illegális fegyvertartással vádolták meg őket. A Maduro elleni bírósági eljárás jelenleg is zajlik, a tényleges tárgyalásra azonban várhatóan csak 2027-ben kerül sor.

Az amerikai–venezuelai szembenállás gyökerei azokhoz az olajmezőkhöz nyúlnak vissza, amelyeket Maduro elődje, Hugo Chávez államosított. Trump a konfliktus kezdetétől követelte, hogy Venezuela adja vissza az általa „ellopottnak” nevezett eszközöket, olajat és földterületeket, ezeket a követeléseket azonban Maduro rendre figyelmen kívül hagyta.

Címlapkép forrása: Maxine Wallace/The Washington Post via Getty Images