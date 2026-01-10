  • Megjelenítés
Itt vannak a számok: több ezer katonát küldene Európa egyik legerősebb hatalma Ukrajnába
Globál

Itt vannak a számok: több ezer katonát küldene Európa egyik legerősebb hatalma Ukrajnába

Portfolio
A francia Le Monde szerint Párizs azt fontolgatja, hogy több ezer katonát küldenek Ukrajnába, amennyiben megkötik a békemegállapodást.

Emmanuel Macron francia elnök január 8-án találkozott a parlamentben a legfontosabb politikai formációk vezetőivel, hogy ott prezentálja a tervét az Ukrajnába küldött katonákkal kapcsolatban. Kulcsfontosságú része mindennek, hogy először békemegállapodást kell kötni a kelet-európai országban, és csak ezt követően indulhatnak meg a fegyveresek ezrei. A lap szerint a zárt ajtók mögött tartott megbeszélésen Sébastien Lecornu miniszterelnök, Catherine Vautrin fegyveres erők minisztere, Fabien Mandon tábornok, a védelmi vezérkari főnök, Yaël Braun-Pivet, a Nemzetgyűlés és Gérard Larcher, a Szenátus elnöke, a parlamenti csoportok vezetői, a pártok vezetői, valamint a Parlament Külügyi és Védelmi Bizottságának elnökei vettek részt.

Az értekezés mintegy 3 órán keresztül tartott az Élysée-palota télikertjében 30 ember részvételével. Azok a politikai formációk is megjelentek a tanácskozáson, akik vonakodtak katonai erőt küldeni Ukrajnába, így például a Nemzeti Tömörülés is elment. A találkozón Macron bizalmas részleteket fejtett ki a jelenlévőknek, ekkor derült ki, hogy

az elnök összesen 6000 francia katonát küldene Ukrajnába.

A találkozón hangsúlyozták, hogy a francia kontingens a frontvonaltól távol állomásozna, és a Kijevnek nyújtott biztonsági garanciák értelmében teljesítenének küldetést. A megjelentek közül senki nem kérdőjelezte meg a felvázolt elképzelést. Az is elhangzott, hogy többen a tettre készek koalícióját a NATO egyik lehetséges alternatívájaként látják. Ugyanakkor más szempontból is előkerült az Egyesült Államok:

Még több Globál

Kijev elhagyására szólítottak fel az ukránok, Meloni tárgyalna Putyinnal – Háborús híreink szombaton

Kijev mindent egy lapra tesz fel: gigantikus üzletet ajánlanak az amerikaiaknak, hamarosan megszülethet az egyezség

Mérföldkőhöz érkezett az amerikai haditengerészet: az F-35-ös pilóták a jövő háborúira készülnek

Macron azt mondja, biztonsági garanciákat szerzett az amerikaiaktól, de jelenleg ódzkodom az amerikai kijelentésektől. Nincs okunk bízni Donald Trumpban, különösen mivel számos latin-amerikai országot fenyeget, és éppen megtámadta Venezuelát

– mondta Jean-Louis Thiériot, a Seine-et-Marne régió parlamenti képviselője és a Nemzetgyűlés védelmi bizottságának tagja.

Kapcsolódó cikkünk

Kijev elhagyására szólítottak fel az ukránok, Meloni tárgyalna Putyinnal – Háborús híreink szombaton

Címlapkép forrása: Sean Gallup/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A minimálbér és Jézus lenyomva

Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#

RSM Blog

Európai M&A-piac 2025-2026

2025 közepére az európai M&amp;A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel

KonyhaKontrolling

Mennyi időd van valójában?

Az emberek általában későn döbbennek rá, hogy mennyire rövid egy élet. Hasonló témában már írtam arról, hogy mennyi pénzt keresel meg egy aktív élet alatt, és nagyon fájdalmas, hogy sajn

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Friss időjárás-előrejelzés: rövid pihenő után ismét bekeményít a tél, újabb hidegfront hoz havazást és hózáporokat
Egymás után buknak el Oroszország szövetségesei – Miért dörzsölheti mégis a tenyerét Putyin?
Oresnyik rakéta csapódott Ukrajnába, evakuációs parancsot kapott Kijev - Percről percre az ukrán frontról pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility