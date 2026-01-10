Itt vannak a számok: több ezer katonát küldene Európa egyik legerősebb hatalma Ukrajnába

Emmanuel Macron francia elnök január 8-án találkozott a parlamentben a legfontosabb politikai formációk vezetőivel, hogy ott prezentálja a tervét az Ukrajnába küldött katonákkal kapcsolatban. Kulcsfontosságú része mindennek, hogy először békemegállapodást kell kötni a kelet-európai országban, és csak ezt követően indulhatnak meg a fegyveresek ezrei. A lap szerint a zárt ajtók mögött tartott megbeszélésen Sébastien Lecornu miniszterelnök, Catherine Vautrin fegyveres erők minisztere, Fabien Mandon tábornok, a védelmi vezérkari főnök, Yaël Braun-Pivet, a Nemzetgyűlés és Gérard Larcher, a Szenátus elnöke, a parlamenti csoportok vezetői, a pártok vezetői, valamint a Parlament Külügyi és Védelmi Bizottságának elnökei vettek részt.

Az értekezés mintegy 3 órán keresztül tartott az Élysée-palota télikertjében 30 ember részvételével. Azok a politikai formációk is megjelentek a tanácskozáson, akik vonakodtak katonai erőt küldeni Ukrajnába, így például a Nemzeti Tömörülés is elment. A találkozón Macron bizalmas részleteket fejtett ki a jelenlévőknek, ekkor derült ki, hogy

az elnök összesen 6000 francia katonát küldene Ukrajnába.

A találkozón hangsúlyozták, hogy a francia kontingens a frontvonaltól távol állomásozna, és a Kijevnek nyújtott biztonsági garanciák értelmében teljesítenének küldetést. A megjelentek közül senki nem kérdőjelezte meg a felvázolt elképzelést. Az is elhangzott, hogy többen a tettre készek koalícióját a NATO egyik lehetséges alternatívájaként látják. Ugyanakkor más szempontból is előkerült az Egyesült Államok:

Macron azt mondja, biztonsági garanciákat szerzett az amerikaiaktól, de jelenleg ódzkodom az amerikai kijelentésektől. Nincs okunk bízni Donald Trumpban, különösen mivel számos latin-amerikai országot fenyeget, és éppen megtámadta Venezuelát

– mondta Jean-Louis Thiériot, a Seine-et-Marne régió parlamenti képviselője és a Nemzetgyűlés védelmi bizottságának tagja.

Címlapkép forrása: Sean Gallup/Getty Images